Что съесть вместо наскучивших бутербродов: 5 рецептов домашней шаурмы

Если вы устали от банальных бутербродов, а возиться с более полноценными блюдами нет ни времени, ни желания - на помощь спешит любимая многими шаурма. Её главным преимуществом является то, что готовится она достаточно быстро и просто, а разнообразие начинок зависит от предпочтений и разгулявшейся фантазии.
1. С грибами
Шаурма с грибами. \ Фото: swiggy.com.
Что может быть вкуснее жареных грибов? Только грибочки с кусочками куриного мяса, приправленные пикантными соусами и ароматными специями. А если всю эту великолепную начинку завернуть в поджаренный и слегка хрустящий лаваш – то здесь просто-напросто оближешь пальчики!
Ингредиенты:
• Лаваш - 1 большой лист;
• Шампиньоны среднего размера 16-18 шт;
• Филе куриное среднего размера - 1 шт;
• Корнишоны - 8-10 шт;
• Сыр твёрдых сортов - 150 г;
• Капуста по-корейски - 200 г;
• Морковка по-корейски - 100 г;
• Майонез - 100 г;
• Кетчуп - 100 г;
• Сушёные травы - по вкусу.
Домашняя шаурма с грибами и курицей. \ Фото: qadin.net.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть;
• При необходимости зачистить;
• Отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Затем нарезать тонкой соломкой;
• Грибы тщательно вымыть;
• Просушить;
• Нарезать соломкой и обжарить на сковороде 6-7 минут;
• Приправить сушёными травами;
• Затем добавить отварное мясо;
• И слегка обжарить (примерно 3-4 минуты);
• В миске смешать кетчуп с майонезом;
• Лаваш разрезать на 3 равномерные части;
• Слегка смазать получившимся соусом;
• После выложить начинку слоями: мясо с грибами, острая капуста, морковка по-корейски, нарезанные соломкой корнишоны, смазать всё соусом и щедро посыпать тёртым сыром;
• Сформировать шаурму;
• Выложить на противень (не забудьте застелить пергаментом);
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-6 минут или до тех пор, пока лаваш не покроется румяной корочкой.
2. С картофелем фри
Шаурма с картошкой фри. \ Фото: iia-rf.ru.
Для любителей вкусно и сытно поесть – такой вариант окажется одним из лучших. Румяная картошка фри, куриное филе, вкуснейший соус – всё это в сочетании с сочными, но достаточно острыми овощами в миг поможет утолить голод и получить истинное удовольствие от такой шаурмы.
Ингредиенты:
• Лаваш большой - 1 лист;
• Филе куриное - 0,5 кг;
• Лук белый - 1 шт;
• Лук красный - 1 шт;
• Картофель фри - 250 г;
• Капуста по-корейски - 150 г;
• Морковка по-корейски - 100 г;
• Кетчуп - 100 г;
• Майонез - 150 г;
• Лимон - 1 шт.
Очень вкусно и аппетитно. \ Фото: facebook.com.
Способ приготовления:
• Филе вымыть;
• При необходимости зачистить;
• Отварить в слегка подсоленной воде;
• После остудить и нарезать соломкой;
• Обжарить на сковороде до румяной корочки со всех сторон;
• Картофель фри разморозить заранее;
• После обжарить во фритюре;
• Переложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир;
• В миске смешать майонез с кетчупом;
• Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами;
• Замариновать в соке одного лимона (оставить примерно на 10-15 минут);
• Лаваш смазать соусом;
• Затем выложить поджаренное мясо, картофель, полить соусом, выложить промаринованный лук, острую морковку и капусту, еще раз смазать соусом;
• Сформировать шаурму;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку;
• Готовить до тех пор, пока лаваш не покроется равномерной румяной корочкой;
• Перед подачей нарезать на несколько равномерных частей.
3. С моцареллой
Лёгкая и вкусная шаурма. \ Фото: google.com.
Шаурма может быть не только с мясной и грибной начинкой, а и с сырной. Нежная моцарелла, хрустящие овощи и немного соуса для усиления вкуса.
Ингредиенты:
• Лаваш - 1 большой лист;
• Моцарелла - 200 г;
• Масло сливочное - 100 г;
• Базилик зелёный свежий - 1 небольшой пучок;
• Шпинат свежий - 1 крупный пучок;
• Чеснок - 2 зубка;
• Кинза свежая - 1 небольшой пучок;
• Перец красный болгарский - 1 шт;
• Майонез - 50 г;
• Кетчуп - 100 г.
Сырно-овощная шаурма. \ Фото: glovoapp.com.
Способ приготовления:
• Зелень всю тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Дать стечь воде;
• Обобрать листочки и произвольно нарезать;
• Чеснок пропустить через пресс или мелко нарезать;
• Смешать с майонезом и кетчупом;
• Лаваш разрезать на две-три равномерные части;
• Масло растопить и смазать им лаваш;
• После смазать соусом из майонеза и кетчупа;
• Сверху выложить слой из кинзы, базилика и шпината;
• Затем слой нарезанной небольшим кубиком моцареллы и сверху слой нарезанного соломкой перца;
• Сверху всё смазать соусом;
• Сформировать шаурму;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на пару минут, пока не расплавится сыр.
4. С крабовыми палочками
Шаурма с крабовыми палочками. \ Фото: yandex.ua.
Шаурма с крабовыми палочками станет прекрасной альтернативой классической мясной. Такой вариант понравится всем тем, кто отдаёт своё предпочтение рыбе и свежим овощам.
Ингредиенты:
• Лаваш - 2 шт;
• Крабовые палочки - 150 г;
• Консервы Сардина - 1 банка;
• Огурцы свежие - 1 шт;
• Болгарский красный перец - 1 шт;
• Помидоры - 1 крупный;
• Петрушка свежая - 3-4 веточки;
• Кетчуп - 4 ст.л;
• Майонез - 4 ст.л.
Домашняя шаурма с крабовыми палочками и овощами. \ Фото: youtube.com.
Способ приготовления:
• Из сардин слить воду;
• Кусочки рыбы размять вилкой;
• В мисочке смешать кетчуп с майонезом и мелкорубленной петрушкой;
• Крабовые палочки нарезать небольшим кубиком;
• Сладкий перец, огурец и помидоры нарезать соломкой;
• Лаваш смазать соусом;
• Затем сверху выложить рыбную и овощную начинку;
• Ещё раз всё хорошенько смазать соусом;
• Сформировать шаурму и отправить в микроволновку на пару минут, чтобы лаваш слегка подрумянился.
5. С колбасой
Шаурма с колбасой. \ Фото: wordpress.com.
А вот этот рецепт в буквальном смысле этого слова можно назвать для ленивых. Ведь нет ничего проще, чем приготовить шаурму с колбасой.
Ингредиенты:
• Лаваш - 2 шт;
• Огурцы - 1 крупный;
• Помидоры - 1 крупный;
• Болгарский перец красный - 1 шт;
• Колбаса салями (или варёнка) - 200 г;
• Сыр твёрдых сортов - 150 г;
• Листья салата - 1 пучок;
• Майонез - 4 ст.л;
• Кетчуп - 4 ст.л;
• Чеснок - 2 зубка.
Шаурма на скорую руку. \ Фото: instognita.com.
Способ приготовления:
• Колбасу нарезать соломкой;
• Слегка обжарить на сковороде (примерно 3-4 минуты);
• Чеснок пропустить через пресс;
• Смешать с майонезом и кетчупом;
• Листья салата хорошенько вымыть;
• Дать стечь воде;
• После произвольно нарезать;
• Овощи вымыть;
• И нарезать соломкой;
• Лаваш смазать соусом;
• Затем вложить начинку из колбасы и овощей слоями;
• Смазать сверху соусом и присыпать тёртым сыром;
• Сформировать шаурму;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую на 180 градусов духовку до образования румяной корочки.
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