Причины отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Любите диеты? Не верим. Диеты не любит никто. Но иногда они, всё же, бывают полезны. Речь не о тех случаях, когда вы шесть дней едите только кефир, а на седьмой – яблочко.

Речь, скорее, о здоровом образе жизни, который входит в привычку. И обязательной его составляющей современные диетологи называют снижение потребления сахара. И на то есть как минимум 10 уважительных причин. Посмотрите, что произойдёт с вашим организмом, когда сладкого в нём станет меньше.

Причина 1: вы будете выглядеть моложе

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Печальная новость для всех женщин: сахар – враг красоты. Пускай и сладкий. В современной косметологии есть даже такой термин, как «сахарное лицо»: несколько одрябшее, с выраженными морщинами и покраснениями. А всё потому, что сахар запускает гликацию белков – процесс, при котором деформируются молекулы коллагена и эластина. А ведь именно они являются основным структурным материалом нашей кожи и отвечают за её упругость и гладкость. Так что, если хотите чистое лицо со свежим тоном и без кругов под глазами – откажитесь от вот этого печенья. Лучше скушайте полезный для кожи (и мозга!) орешек.

Причина 2: вы почувствуете себя счастливее

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Казалось бы, сахар повышает настроение (всем знакомый «закон шоколадки»).

Причина 3: вы станете значительно стройнее

Вот только эффект этот – временный. Более того, результаты исследований 2015-го года, опубликованные в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, показали, что существует прямая зависимость между чрезмерным потреблением сладкого и депрессией. Давно чувствуете себя подавлено без видимой причины? Попробуйте отказаться от сладкого и уже через неделю-две удивитесь собственному бодрому настроению.

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Кажется, об этом знают все. Но напомним ещё раз: когда вы кушаете продукты с высоким содержанием сахара, они «обманывают» ваш мозг и он получает сигнал о том, что вы, наконец-то, насытились гораздо позже положенного. Как результат – вы съедаете куда больше, чем нужно вашему телу. А всё лишнее, как известно, наш запасливый организм откладывает «на потом» в виде жировых складок и целлюлита.

Причина 4: вы будете меньше болеть

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Пережить осень и зиму без ОРВИ вполне реально. Достаточно не заедать хандру сладеньким. Ведь каждые 100 грамм сахара снижают способность лейкоцитов сопротивляться вирусам на целых 50%! Пусть эффект длиться всего лишь около 5 часов, но если вы едите много сладкого в течение дня, вывод очевиден.

Причина 5: вы снизите риск диабета

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Даже сам этот факт – достаточный повод разорвать длительный роман со сладким. Уже через несколько «чистых» часов без сахара поджелудочная начнёт вырабатывать меньше инсулина, а печень – перерабатывать с любовью хранимые токсины.

Причина 6: улыбка станет белее, а дыхание – свежим

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

А всё потому, что сахар нарушает кислотный баланс в ротовой полости, разрушает зубную эмаль и приводит, как минимум, к кариесу. А как максимуму – потере зубов. Помните старую рекламу жвачек «Орбит» и «Дирол»? Так вот они не врали.

Причины 7: половая жизнь значительно улучшится

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Во всяком случае, для мужчин. Ведь сахар, провоцируя инсулиновый всплеск, прямым и не лучшим образом влияет на половое влечение и продолжительность любовной гонки. Что порадует любимую больше: тортик или чудесная ночь в ваших объятьях?

Причина 8: вы будете спать, как младенец

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Забудьте о бессоннице, бессмысленном вглядывании в потолок и обратном отсчёте до звонка будильника. Вечер без сахара подарит вам быстрое засыпание и здоровый крепкий сон.

Причина 9: вы с больше вероятностью проживёте дольше

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Уже хотя бы потому, что снизите кровяное давление и учащённый сердечный ритм. Что снизит риск инфаркта и многих сердечных заболеваний. Да и сосуды станут куда чище.

Вместо причины 10

10 уважительных причин отказаться от сахара или значительно снизить его потребление

Не старайтесь строго запретить себе сладкое прямо здесь и сейчас. Как с курением или любой диетой риск сорваться будет слишком велик. Лучше сокращайте уж слишком сахарные продукты постепенно, делая это привычкой, а затем и нормой жизни. И результат обязательно порадует. Ведь пирожных в мире много, а ваша жизнь – одна.