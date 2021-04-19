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5 величественных дворцов планеты, знаменитых своими архитектурными решениями


5 величественных дворцов планеты, знаменитых своими архитектурными решениями

Монархия довольно долго продержалась в истории человечества, поэтому нет ничего удивительного в том, что по всему миру на протяжении столетий появлялись десятки красивейших дворцов. Однако некоторые из них известны не только внешним великолепием и богатством, но и поражающими воображение технологиями и приемами, которые были применены во время их строительства. Вашему вниманию «пятёрка» величественных дворцов планеты, знаменитых своими уникальными архитектурными решениями.

1. Хава-Махал (Индия, Джайпура)


Индийский Дворец ветров. /Фото: wikiway.com

Индийский Дворец ветров. /Фото: wikiway.com

 

Это красивейшее сооружение - часть дворцового комплекса махараджи Савай Пратап Сингху, где располагался гарем. Построено в 1799 году неизвестным архитектором. Главной изюминкой дворца являются 953 маленьких окна, диаметр каждого не превышает размер головы среднестатистического человека. При этом стены довольно тонкие - всего 20 сантиметров, но система оконных проемов создают циркуляцию непрерывных потоков воздуха, и в здании всегда прохладно, даже если снаружи очень жарко. Кроме того, в дворце нет ни одной лестницы - их заменяют пологие переходы с насечками.

2. Дворец Пена (Португалия)


Португальский дворец, сложение стилей которого делает его похожим на огромный конструктор. /Фото: weatlas.com

Португальский дворец, сложение стилей которого делает его похожим на огромный конструктор.
/Фото: weatlas.com

 

Дворец был построен по инициативе короля Фердинанда II Саксен-Кобург-Готского и его супруги. Они же принимали участие и в разработке проекта: так, благодаря им главный фасад обзавелся роскошной отделкой окон и сводчатыми арками. Кроме того, архитектурный ансамбль включает в себя сразу несколько стилей: неоготический, мавританский, а также элементы мануэлино. После того, как в 1994 году дворец еще и раскрасили в яркие цвета, эклектичность сооружения стала особенно заметна.

3. Замок Нойшванштайн (Бавария, Германия)


Сказочный замок - жемчужина баварских Альп. /Фото: miraxtravel.com

Сказочный замок - жемчужина баварских Альп. /Фото: miraxtravel.com

 

Один из самых знаменитых баварских замков, который похож на сказочный дворец времен рыцарей и прекрасных дам, на самом деле был построен во второй половине позапрошлого столетия на месте руин двух крепостей. Такой внешний вид и уникальный интерьер, выполненный в романтичных и лебединых мотивах, и выделяющийся отделкой интерьера иллюстрациями к операм Вагнера и национальным легендарным сюжетам являлся идеей его заказчика - Людвига Баварского. Отдельной архитектурной изюминкой сооружения являются его большие оконные проемы - тенденция, которая во второй половине 19 века не использовалась.

4. Предъямский замок (Словения)


Словенский замок, который не до конца вышел из скалы. /Фото: orangesmile.com

Словенский замок, который не до конца вышел из скалы. /Фото: orangesmile.com

 

Пожалуй, самое необычное сооружение на территории современной Словении - Предъямский замок, который выполнен не только со всеми требованиями как для средневекового дворца, а и в потрясающем единении с природой. Неизвестные зодчие настолько удачно использовали окружающий ландшафт, что здание как будто вырастает из скалы. Кроме того, замок имеет целую системы потайных ходов и туннелей, один из которых ведет непосредственно на вершину горы. Будучи дворцом эпохи классического Средневековья - а построен он был не позднее 13 столетия - Предъямский замок был отлично подготовлен к длительной осаде: хитроумная система водоснабжения позволяла в течение долгого времени иметь его жителям свежую воду.

5. Королевский дворец в Казерте (Неаполь, Италия)


Дворец для династии Бурбонов в Италии. /Фото: mapcarta.com

Дворец для династии Бурбонов в Италии. /Фото: mapcarta.com

 

Королевский дворец в Казерте был построен в качестве загородной резиденции неаполитанских Бурбонов, а непосредственным заказчиком стал испанский король Карлу III. Архитектор Ванвителли, работавший над проектом больше полугода, для образца взял королевский дворец в Мадриде. Замок имеет насколько впечатляющих архитектурных решений: так, восьмиугольный холл здания имеет выходы, ведущие в любой уголок комплекса, а в парке расположена роскошная лестница в 177 ступеней, которая ведет к фонтанам, украшенным красивейшими скульптурами. Водоснабжение для всего этого великолепия обеспечивает еще один настоящий архитектурный шедевр - акведук Ванвителли.

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5 величественных дворцов планеты, знаменитых своими архитектурными решениями

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