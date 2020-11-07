6 культур, где мужчины носят юбки

С незапамятных времен платья и юбки считались исключительно женской одеждой, по крайней мере, так думает большинство людей. Но как оказалось, помимо Шотландии, есть еще ряд стран, где традиционной мужской одеждой считается юбка или платье, которые в обязательном порядке носят представители сильной половины человечества как в повседневной жизни, так и на работе, учебе, независимо от возраста.

Поэтому, хочешь-не хочешь, а будь добр, юбку надень…

1. КИЛТ, ШОТЛАНДИЯ

Килт часто рассматривается во всем мире как романтическое видение горцев, во многом это связано с сэром Вальтером Скоттом, который часто любил приукрашивать (а иногда даже идеализировать) реальность.

Одним из первых письменных свидетельств существования килта в том виде, в каком мы привыкли его видеть, является публикация в 1582 году многотомника под названием «История Шотландии». Автор Джордж Бьюкенен описывает килт как состоящий из плотной шерстяной ткани с поперечными полосками, которую носят как одежду днем ​​и одеяло ночью.

Шотландские килты известны как национальная одежда Шотландии и широко известны во всем мире. Килты имеют глубокие культурные и исторические корни в стране Шотландия и являются священным символом патриотизма и чести для настоящего шотландца.

Килты восходят к XVI веку, когда горцы традиционно носили одежду в полный рост и, как правило, их накидывали на плечи или натягивали на голову, как плащи. Ношение шотландских килтов было обычным явлением в 1720-х годах, когда британские военные использовали их в качестве официальной формы. Килт до колен, похожие на современные килты, не развивались до конца 17-го или начала 18-го века.

Ранние шотландские килты изготавливались из однотонной одежды белого или тускло-коричневого, зеленого или черного цвета, в отличие от разноцветных пледов или пледов, известных сегодня. По мере совершенствования техники крашения и ткачества в конце 1800-х годов, были разработаны клетчатые узоры, которые со временем стали родными для Шотландии вместе с использованием клетчатой ​​ткани.

В течение XIX века шотландские килты были формой церемониальной одежды и носились только по особым случаям и в первую очередь на официальных мероприятиях, таких как свадьбы, спортивные мероприятия, игры горцев и праздничные торжества. Однако благодаря глобальному культурному процессу признания шотландской идентичности в Америке, переосмыслению традиций и созданию шотландско-американского наследия, шотландский килт всё чаще признаётся приемлемой формой одежды на неформальных вечеринках, как повседневная одежда или повседневный наряд и возвращается к своим культурным корням. Шотландский килт стал обязательной униформой для шотландской футбольной команды Tartan Army и был поощрён болельщиками.

2. ГХО, БУТАН

Традиционная одежда Бутана является одним из наиболее отличительных и заметных аспектов страны. Все бутанцы обязаны носить национальную одежду в школах, правительственных учреждениях и на официальных мероприятиях. Мужчины, женщины и дети носят традиционную одежду из бутанского текстиля с разнообразными красочными узорами.

Мужчины носят гхо, длинное одеяние, похожее на тибетскую чубу. Бутанцы поднимают гхо до колен и удерживают его на месте с помощью тканевого пояса, называемого кера. Кера плотно обмотана вокруг талии, а большая сумка (или карман), образованная над ней, традиционно используется для ношения чаши, денег и прочего добра.

Согласно традиции, мужчины должны носить на поясе небольшой нож, называемый дозум. Традиционная обувь — высокие, вышитые кожаные сапоги до колен, но сейчас их носят только на праздниках. Большинство бутанских мужчин носят кожаную обувь, кроссовки или походные ботинки.

Гхо бывают самых разнообразных моделей, хотя часто они имеют клетчатые или полосатые узоры. Цветочные узоры являются табу, а сплошные красные и жёлтые цвета избегаются, потому что это цвета, которые носят монахи, в противном случае узоры не имеют особого значения. Исторически бутанские мужчины носили под своим гхо то же самое, что настоящий шотландец носит под килтом, но сегодня это обычно пара шорт. Зимой правильно носить термобелье, но чаще это джинсы или спортивный костюм. Формальность в Тхимпху диктует, что ноги не могут быть покрыты до наступления зимы, которая определяется как время, когда монахи переезжают в Пунакху.

Формальные случаи, включая посещение дзонга (Форт-монастыря), требуют шарфа, называемого кабни, который идентифицирует ранг человека. Кабни должен быть надет правильно, чтобы он висел точно так, как нужно. В дзонгах и в официальных случаях дашо или кто-то, обладающий властью, носит длинный меч, называемый патанг.

Обычные граждане мужского пола носят кабни из небелёного белого шёлка, и каждый чиновник (мужчина или женщина) носит кабни разного цвета: шафрановый для короля и Дже Кхенпо, оранжевый для льонпо, синий для членов Национального совета и Национального собрания, красный для тех, кто носит титул дашо и для старших должностных лиц, которых признал король, зелёный для судей, белый с центральной красной полосой для дзондагов (губернаторов округов), и белый с красными полосами снаружи для избранного лидера деревни.

3. ЛОНДЖИ, БИРМА

Традиционную одежду до сих пор носят многие жители Мьянмы по всей стране. Приезжие чаще видят местных жителей одетыми в традиционный гардероб, чем в современную одежду, даже в сегодняшнем городе Янгоне.

Независимо от того, где часто бывают посетители, они обязательно наткнутся на традиционную мьянманскую или бирманскую одежду. Мьянманские мужчины и женщины ходят либо в пасхоу, либо тхами, которые считаются лонджи (юбки/платья). Эта одежда является традиционной одеждой как для мужчин, так и для женщин. Ткачество — ещё один традиционный вид искусства в стране. Именно поэтому каждое этническое меньшинство в Мьянме имеет свои собственные текстильные традиции.

4. ФУСТАНЕЛЛА, ГРЕЦИЯ

Фустанелла — это юбка до колен, похожая на шотландский килт, которую мужчины носят для военных и церемониальных случаев не только в Греции, но и на Балканах. Сегодня существует много споров о том, какая нация представила фустанеллу другой (поскольку албанские традиционные танцоры до сих пор носят её и сегодня). Тем не менее, этот предмет гардероба остаётся важным культурным идентификатором в Греции.

Обладая долгой историей, фустанелла сегодня ассоциируется с костюмом, который носят эвзоны, национальные гвардейцы, стоящие перед зданием парламента в центре Афин. Чтобы понять его происхождение, историки указывают на статую, датируемую III веком до нашей эры, расположенную в Афинах, на которой изображён человек, одетый в одежду, похожую на фустанеллу. Этот костюм, возможно, развился из традиционной одежды, которую носили в Древней Греции, но был популяризирован в своей современной форме в последние века Византийской империи. Некоторые считают, что албанцы ввели его грекам в XIV веке.

Фустанелла сделана из полосок льна, сшитых вместе, наподобие плиссированной юбки. Считается, что некоторые мужчины, такие как генерал Теодор Колокотронис, носили фустанеллу с четырьмя сотнями складок, которые символизировали каждый год турецкого владычества над Грецией, хотя некоторые источники говорят, что это больше похоже на городскую легенду.

Конечно, стиль развивался с течением времени. В XVIII и начале XIX веков фустанелла свисала ниже колен, а подол одежды заправлялся в сапоги. Позже, при правлении короля Оттона, длина была укорочена до колена, чтобы создать волнистую форму.

5. СУЛУ, ФИДЖИ

Национальная одежда Фиджи — это сулу, которая напоминает юбку. Её обычно носят как мужчины, так и женщины. Сулу либо искусно украшены узорами, либо однотонны. У многих мужчин, особенно в городских районах, также есть «Сулу Вака Тага», сшитый как часть их костюма для работы или церкви. Многие мужчины также носят рубашку с воротником в западном стиле, галстук и пиджак, с соответствующей «Сулу Вака Тага» и сандалиями.

6. ХАКАМА, ЯПОНИЯ

В то время как большинство иностранцев знают о кимоно, другая традиционная японская одежда, называемая хакама, не так известна среди гостей в Японии. Хакама — это юбкообразные штаны, которые носят поверх кимоно. Это традиционный предмет одежды самурая, и изначально они предназначались для защиты ног всадника. После того, как самураи спешились и стали больше походить на пехотинцев, они продолжали носить одежду всадника, потому что это выделяло их и делало легко узнаваемыми.

Однако существуют различные стили хакама. Тот тип одежды, который сегодня носят мастера боевых искусств, называется джоба хакама, одежда похожа на штаны и очень удобна для ходьбы. Хакама, которая больше похожа на юбку, называемую «фонарик» или «колокол» хакама, носили во время визитов к сёгуну или императору.