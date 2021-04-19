Какие вещи на Руси нельзя было передавать из руки в руки, и С чем связаны эти суеверия

С нами не соскучишься!





В старой Руси некоторые предметы не рекомендовалось брать в руки или передавать другим людям. Считалось, что иначе можно притянуть неприятности как к себе

В старой Руси некоторые предметы не рекомендовалось брать в руки или передавать другим людям. Считалось, что иначе можно притянуть неприятности как к себе , так и к другим. Иногда это делалось с целью высказать свое уважение к вещам. Сегодня некоторые суеверия сохранились, но не все о них знают. Читайте, почему нельзя было передавать другим людям оружие и хлеб, а также откуда взялись ежовые рукавицы.

Хлеб, которым питались души покойных

Подавать и принимать хлеб следовало на чистом полотенце. /Фото: свадьбавколоменском.рф

Деньги: передавать нельзя, и левая рука в безвыходных случаях

Передавать деньги из рук в руки не рекомендовалось. /Фото: i.pinimg.com

Обереги, которые надо было завернуть в шкуру

Куклы-обереги следовало передавать, предварительно завернув в тряпочку. /Фото: 1.bp.blogspot.com

Острые предметы: серп и оружие, и как сделать, чтобы руки не заболели

Серп имел мистическое значение, передавать его из рук в руки не рекомендовалось. /Фото: static.tildacdn.com

Ёжики: как возникли ежовые рукавицы

Ежовые рукавицы делали из грубой кожи. /Фото: comgun.ru