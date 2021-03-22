Безотказное средство от тли

Многим дачникам известна проблема с тлей — что ей ни делай, она по-прежнему остаётся на месте и продолжает портить растения. Есть ли какое-то средство, но без химии? Всегда можно испробовать бабушкин рецепт, которого тля боится, как огня.



В литре воды разведите 1 упаковку хорошего жгучего красного молотого перца чили (50 гр). Доведите до кипения, уменьшите огонь до минимума и уваривайте 20 минут. Затем оставьте на ночь, чтобы перец отдал все свои свойства воде. На следующий день процедите и доведите концентрат до 5 л воды.



Полученный, уже разбавленный, раствор залейте в пульверизатор и разбрызгайте по всей поверхности растений, поражённых тлей. Жгучий перец наносит тле ожоги, не совместимые с жизнью, но никак не вливает на сами растения.



Подробнее о том, как без химии избавиться от тли, смотрите в видео ниже:

