Почему Ким Кардашьян, ДиКаприо и другие знаменитости «заморозили» свои аккаунты в социальных сетях F

Социальные сети уже давно и прочно вошли в нашу жизнь. Для одиноких людей общение в сети Интернет становится единственной отдушиной, где они могут находить друзей и общаться, а для знаменитостей это ещё один вид рекламы, способ привлечения внимания к своей персоне. 16 сентября 2020 года многие известные личности объявили бойкот социальным сетям. В их числе Леонардо ДиКаприо и Наоми Кэмпбелл, Ким Кардашьян, Кэти Перри и другие.
Почему был объявлен бойкот социальным сетям
#StopHateForProfit. / Фото: www.adl.org
В последние годы Instagram перестал быть просто платформой для обмена фотографиями и приобрёл статус своеобразного социального центра развлечений, где можно поделиться новостями, посмотреть забавные видеоролики, попросить совет. Аккаунтами в этой социальной сети обзавелись многие знаменитости, пользующиеся Instagram, как рекламной платформой.
Но в среду 16 сентября 2020 года знаменитости объявили о 24-часовом бойкоте социальных сетей Facebook и Instagram, заявив о том, что они не желают способствовать распространению ненависти, лжи и дезинформации, разместив публикации об этом с хэштегом #StopHateForProfit.
#StopHateForProfit. / Фото: www.thedrum.com
Ранее девять организаций, специализирующихся на защите гражданских прав, в том числе Color of Change и Национальная ассоциация прогресса цветного населения, обратились к представителям большого бизнеса с просьбой о прекращении размещения рекламы в Facebook, чтобы поддержать протест против тех публикаций, которые разжигают ненависть, поддерживают расизм и призывают к насилию. В июле этого года более 1200 известных брендов, в том числе Adidas, Ben & Jerry's, Ford, Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks и Volkswagen, отказались от размещения своей рекламы в социальной сети.
А с 14 сентября 2020 года была начата «Неделя действий», которая позволит каждому выразить свой протест против расизма, насилия, ненависти и предвыборной дезинформации на Facebook и Instagram. При этом ставились две глобальные цели: повысить осведомлённость людей о вредном влиянии Facebook на общество и требование к Facebook внести кардинальные изменения, касающиеся общей политики социальной сети.
Стенд Facebook на конференции в Калифорнии. / Фото: www.ria.ru
Правозащитные организации требуют, чтобы руководство Facebook и Instagram устраняло группы, распространяющие «идеологию белого превосходства», антисемитизм, заговоры против вакцинации, отрицание изменения климата и ложную информацию о выборах.
Следует отметить, что Facebook на протяжении нескольких лет подвергался критике из-за его неспособности оперативно реагировать на массовые кампании дезинформации и практики манипулирования данными. Так как никаких изменений не происходило, было решено усилить давление на руководство социальной сети.
Кто принимает участие
Ким Кардашьян. / Фото: www.nbcnews.com
Одно из самых первых и громких заявлений о присоединении к 24-часовому бойкоту социальных сетей сделала Ким Кардашьян, которая считается одной из самых влиятельных знаменитостей в Instagram и чья армия подписчиков составляет 189 миллионов человек. Она написала в своём обращении о том, что ей нравится общаться с поклонниками в соцсетях, но она не считает для себя возможным сидеть и молчать в то время, как «эти платформы продолжают позволять распространять ненависть, пропаганду и дезинформацию – созданные группами, чтобы посеять раскол и расколоть Америку – только для того, чтобы предпринять шаги после того, как люди будут убиты». Кроме того, блогер предложила своим подписчикам присоединиться к «Неделе действий».
Дженнифер Лоуренс. / Фото: www.w-dog.ru
Дженнифер Лоуренс написала в твиттере о своей поддержке этой инициативы, вспомнив о заявлении Цукерберга относительно стрельбы в Кеноше, приведшей к человеческим жертвам. «Facebook» не обращает внимания на ненависть и дезинформацию на своем сайте. Это не оперативная ошибка, а сознательное решение поставить прибыль выше народа и демократии», - заметила она на своей странице.
Марк Руффало. / Фото: www.pinimg.com
Актёр Марк Руффало тоже разместил пост с призывом поддержать бойкот и объяснил свою позицию: «Facebook» зарабатывает миллиарды долларов на рекламе, позволяя ненависти процветать на своей платформе. Пришло время привлечь их к ответственности за свое бездействие. Сегодня я «замораживаю» свой аккаунт в Instagram на 24 часа».
Знаменитости хотят остановить ненависть и насилие, распространяемые в социальных сетях. / Фото: www.thetimes.co.uk
Похожие сообщения разместили на своих страницах и другие знаменитости: Кэти Перри, Майкл Б. Джордан, Деми Ловато, Эштон Кутчер, Леонардо ДиКаприо и Наоми Кэмпбелл. Стоит отметить: акция протеста со стороны знаменитостей привела к падению курса акций Facebook на 1,7% на вторичном рынке в преддверии открытия биржи утром 16 сентября 2020 года.
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