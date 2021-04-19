Как легко почистить подошву утюга без применения магазинных средств

С каждым новым использованием утюга нагара на его подошве становится все больше. В какой-то момент загрязнение переступает все нормы дозволенного и начинает серьезнейшим образом мешать в использовании полезного хозяйственного инструмента. Можно подумать, что лучше всего чистить утюг при помощи специальных средств. В действительности вернуть заводскую чистоту его подошве можно при помощи вещей, которые с высокой долей вероятности уже есть в каждом доме.
Очистить утюг несложно. /Фото: youtube.com.
Для простой, быстрой, эффективной и в тоже время дешевой очистки подошвы утюга понадобится такое популярное средство, как таблетка аспирина. Можно также использовать для очистки таблетку парацетамола. И то, и другое совершенно явно не является труднодоступным и дефицитным средством в наше время. Также для работы нужна розетка и пинцет. Если последнего нет в доме, то можно приноровиться провернуть операцию по очистке используя плоскогубцы или пассатижи. Главное в этом случает не давить на рукоятки слишком сильно, чтобы не раздавить таблетку.
Берем аспирин. /Фото: youtube.com.
Итак, сперва-наперво включаем и как следует разогреваем утюг. Желательно, чтобы его подошва раскалилась настолько, насколько позволяет конструкция устройства. Далее при помощи пинцета или плоскогубцев аккуратно берем приготовленную таблетку парацетамола или аспирина так, чтобы она как можно больше выступала за пределы металлических «усов» инструмента. Прикладываем таблетку к нагару и начинаем ее плавить. Аспирин будет растворять нагар с невиданной эффективностью! В зависимости от степени загрязнения подошвы придется использовать одну или несколько таблеток.
Аспирин растопит нагар. /Фото: youtube.com.
Когда весь нагар будет растворен и потечет по подошве, останется только выключить утюг и подождать пока критическая температура опустится. Далее, вооружившись плотной влажной салфеткой хорошенько протираем рабочую область утюга и удаляем все следы нагара. Сниматься они должны буквально парой движений. Во время работы следует помнить об осторожности, чтобы не обжечься о разогретую подошву.
Будет как новенький! /Фото: youtube.com.
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