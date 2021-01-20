Российские звёзды, которые не стыдятся сделать селфи с мамочкой и выложить в инстаграм

«Кто их вырастил и воспитал?» - интересуются о современных звёздах кто с возмущением, кто с любопытством люди. В общем-то, как и любых других людей – звёзд воспитали мамы и папы. И наши знаменитости этого не просто не скрываются – постоянно рады показаться со своими родными.
Ксения Бородина
Ведущая модного телешоу «Перезагрузка» так близка с мамой, что даже принципиально взяла её фамилию, став взрослой (в детстве Ксения жила с фамилией Амоева). Даже то, что мама в какой-то момент уехала жить за границу к своему новому мужу, итальянцу, не разрушило их связь. Интернета в те времена не было, и мама поддерживала с дочкой связь, присылая письма – всегда внутри посылки с подарками.
Эти подарки Ксюша и её бабушка с дедушкой выменивали буквально на еду (ведь вокруг были девяностые), но, чтобы не беспокоить свою маму и дочь, не говорили ей о том, как трудно им. Уже позврослев, Ксения стала летать к маме в Италию в гости и с тех пор их отношения стали только крепче и теплее.
Ксения Бородина со своими родными. Фото из инстаграма звезды (instagram.com/borodylia)
Кристина Асмус
Актриса театра и кино когда-то была обычной российской школьницей, которая после уроков бежала заниматься спортивной гимнастикой – и многие были уверены, что вырастет из неё именно спортсменка. Но Кристина, увидев сериал «Дикий ангел», твёрдо решила стать актрисой. Ещё в школе сыграла в спектакле «А зори здесь тихие…» Женю Камелькову. Много лет спустя она снялась в фильме-римейке, но уже в роли Галины Четвертак.
Кристина вспоминает, что часть её детства прошла в коммуналке, и были моменты, когда в холодильнике можно было увидеть только банку столового хрена. Ещё бы: в семье родилось четверо детей. Никто не ожидал, что настанут времена, когда их будет трудно прокормить.
Мама Кристины, Рада Викторовна, не сделала карьеру, всю себя вложив в то, чтобы поднять четырёх своих дочек. Результатом она может гордиться. Кристина – известная актриса (обычно её вспоминают как звезду сериала «Интерны»), её сестра Карина – мастер спорта и тренер, Ольга стала балериной, но покинула сцену, чтобы выйти замуж и родить ребёнка, а самая старшая из сестёр, Екатерина, громкой карьеры не сделала, но благополучно построила свою семью.
Рада Викторовна с дочерью Кристиной. Фотография из инстаграма актрисы (instagram.com/asmuskristina).
Ксения Собчак
Журналистка, телеведущая и светская дива, кажется, единственная женщина, участвовавшая в президентских выборах как кандидат, Собчак своего происхождения не скрывает, да и не могла бы скрыть – ведь она дочь политика Анатолия Собчака. Её мама, Людмила Борисовна, по профессии была преподавательницей истории.
Людмила Борисовна очень постаралась дать дочери классическое для девочек начала двадцатого века образование. Ксения занималась балетом при Мариинском театре и живописью при Эрмитаже и некоторое время училась в «языковой» школе. Вероятно, мама Ксении и представить не могла, что, когда в будущем журналисты будут писать перед именем Собчак слово «известная» – то почти обязательно вместе со словом «скандальная».
В своём инстаграме Ксения признаётся, что унаследовала любовь к жизни от матери (instagram.com/xenia_sobchak)
Егор Крид
Хип-хоп исполнитель и автор собственных текстов (что, впрочем, в этом жанре – норма) Егор Крид вырос в семье бизнесменов. Трудно представить, но в детстве он играл в шахматы и на гитаре, словно классический советский подросток – и точно так же любил погонять во дворе мячик. Эти увлечения контрастируют с другими его хобби – граффити и рэпом. Брак своих родителей Егор считает образцовым и мечтает когда-нибудь создать такую же крепкую семью.
Егор Крид с мамой и папой в инстаграме (instagram.com/egorkreed).
Нюша
Одна из девушек, романами с которыми известен Егор Крид – певица и актриса озвучки Нюша. Для неё сцена – дело семейное, можно сказать, наследственное. Её отец выступал с группой «Ласковый май», а мама была рок-певицей. Скорее, выбилась из семьи сестра Нюши Мария – олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.
Нюша, что неудивительно, дебютировала как певица в очень раннем возрасте. В пять лет она записала песенку Большой медведицы из мультфильма про Умку, а в одиннадцать начала выступать в составе группы «Гризли». В четырнадцать попыталась попать на «Фабрику звёзд», но оказалось, что таких маленьких в проект не берут. В семнадцать лет Нюша попробовала пройти в телепроект для певцов снова – теперь это был «СТС зажигает суперзвезду». И не просто прошла, а проснулась после нескольких исполненных ею кавер-версий на чужие песни знаменитой.
Нюша постоянно поддерживает контакт со своей мамой и, похоже, они в самых нежных отношениях, в том числе – вместе ездят на отдых.
Нюша с мамой Ириной Владимировной. Фото из инстаграма певицы (instagram.com/nyusha_nyusha).
Тимати
Коллега Нюши – успешный актёр озвучки, а также звезда российского хип-хопа Тимати родился в очень обеспеченной московской семье. Его отец – татарин, а мама – еврейка, и, возможно, смешение культур повлияло на творческий потенциал мальчика Тимура. Кстати, вот его-то, в отличие от Нюши, когда-то на Фабрику звёзд пустили – и это открыло ему врата в самые денежные поля шоу-бизнеса.
Вопреки ожиданиям от хип-хоп артистов, Тимати эпатирует публику как раз не бунтарскими наклонностями, а демонстративной буржуазностью и осуждением уличных протестов. В своём инстаграме он также далеко не «дитя улиц», а, напротив, обычный любящий муж, отец и, конечно, сын. Кстати, его мама, Симона Яковлевна – и сама активный блогер.
Тимати с мамой. Фото из инстаграма певца (instagram.com/p/B5P-I0qHcs2).
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