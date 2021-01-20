Российские звёзды, которые не стыдятся сделать селфи с мамочкой и выложить в инстаграм

Ксения Бородина

Ксения Бородина со своими родными. Фото из инстаграма звезды (instagram.com/borodylia)

Кристина Асмус

Рада Викторовна с дочерью Кристиной. Фотография из инстаграма актрисы (instagram.com/asmuskristina).

Ксения Собчак

В своём инстаграме Ксения признаётся, что унаследовала любовь к жизни от матери (instagram.com/xenia_sobchak)

Егор Крид

Егор Крид с мамой и папой в инстаграме (instagram.com/egorkreed).

Нюша

Нюша с мамой Ириной Владимировной. Фото из инстаграма певицы (instagram.com/nyusha_nyusha).

Тимати

Тимати с мамой. Фото из инстаграма певца (instagram.com/p/B5P-I0qHcs2).