Интересные хобби, о которых вы ещё не знаете

Если вы не нашли увлечения по душе, рассказываем о хобби, которые могут показаться вам интересными.





Интуитивные танцы free dance и танцевальная терапия

Канзаши: цветы из ткани и атласных лент

Дудлинг и зентангл

Марблинг или мраморирование

Посткроссинг

Это не заученные и отрепетированные движения, а своего рода психотерапия для тела, позволяющая выплеснуть накопившиеся чувства и эмоции. Вы просто танцуете так, как вам хочется, и не важно, насколько вы скоординированы и есть ли у вас чувство ритма. Занятия проводятся в группах, где никто не обращает друг на друга внимания, так что можно не волноваться о том, как вы выглядите со стороны. Но если не хочется никуда идти, можно танцевать и дома, включив музыку и полностью отпустив контроль над телом и позволив ему двигаться так, как оно хочет. Интуитивный танец — это способ освободить тело от зажимов и блоков и снова ощутить прилив сил и радость жизни.Кандзаси — это традиционные японские украшения для волос из лент, которые женщины носят вместе с кимоно. От этого названия произошло целое направление Канзаши – изготовление разного рода бижутерии из атласных лент и бусин. Делают не только заколки, но и браслеты, броши, колье или предметы декора.Главные инструменты для работы — это мягкие атласные ленты разных цветов, ножницы, клей, нитки и иголки.Ленты складывают определенным образом, обрезают до нужной длины, а края опаливают зажигалкой или свечой. Лепестки склеивают между собой и закрепляют на заколку или резинку.Информация: Найти видео и фото мастер-классы, информацию о том, с чего начать, какие использовать инструменты, какую ленту закупить, каким термопистолетом удобнее пользоваться, узнать об «ошибках новичков» и прочитать отзывы об интернет-магазинах для рукоделия можно на портале Клуба канзашиПростые техники рисования, не требующие специальных навыков и подготовки. Они помогают расслабиться или сконцентрировать внимание, избавиться от негативных эмоций и мыслей и получить удовольствие от процесса рисования.Дудлинг — бессознательный рисунок, который помогает снять напряжение. Нужно просто взять в руки карандаш и начать рисовать узоры, черточки, штрихи, отдыхая и не думая о самом рисунке. Из множества простых элементов получаются целые картины.Зентангл похож на дудлинг, но требует более высокой концентрации. Квадрат делится на сегменты и каждый сегмент заполняется разными элементами. Считается, что зентангл помогает сконцентрироваться и успокоиться.Кстати, в книжных магазинах продается множество антистрессовых раскрасок в стиле дудлинг и зентангл.Информация: крупнейшее сообщество зенарт для тех, кто любит рисовать черточки и закорючки.Еще одно искусство рисования, на ткани, бумаге, дереве и любой поверхности, которую можно поместить в емкость с водой. Рисунок переносится с поверхности воды на бумагу, ткань или другой материал и получается абсолютно неповторимым.Существует две основные техники: турецкая эбру и японская суминагаши. В первой художник создает абстрактные узоры, поверх которых иногда наносится другой рисунок, а во второй — кругообразные разводы. В ванночку с водой опускаются картонные круги, на которые добавляют нерастворимую в воде краску. Суминагаши — один из древнейших видов японской живописи, которые в последние годы стал очень популярным во всем мире. В интернете огромное количество мастер-классов и видео-уроков по марблингу, что не удивительно, ведь и сам процесс, и результат абсолютно завораживают.Техника суминагаши изначально использовалась для создания бумаги с мраморным эффектом. В Японии таким способом часто делают визитные карточки.Проект, где люди обмениваются открытками со всего мира. Все очень просто: система выдает вам случайный адрес, вы посылаете на него открытку, а в ответ получаете другую. Речь идет о настоящих открытках, которые отправляют по почте, не об электронных. В итоге у вас появляются новые друзья со всего света, вы больше не чувствуете себя одиноким, и проходя мимо почтового ящика, всегда ждете приятного сюрприза. На сайте для русскоговорящих любителей посткроссинга отправлено уже 435 346 открыток.