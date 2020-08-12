Убедительные причины есть овсянку

Всем известное с детства блюдо — овсяная каша — это не только питательная и вкусная еда, но и ключ к здоровью и долголетию. Прочитайте о полезных свойствах овсяной каши и узнайте 10 убедительных причин, по которым стоит есть овсянку хоть каждый день.



1. Овес содержит большое количество растворимой клетчатки, которая эффективно снижает уровень холестерина в крови. Всего 3 грамма клетчатки в день помогут снизить уровень холестерина на 8-23 процента. Важно отметить, что только чашка овсяных хлопьев содержит 4 грамма клетчатки. 2. По данным исследований ученых из Гарвардского университета, регулярное потребление овсянки снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа. Ученые пришли к таким выводам после анализа наблюдений за образом жизни, питанием и состоянием здоровья более ста тысяч человек в течение 14 лет. Авторы исследования показали, что люди, которые систематически ели овсянку (или коричневый рис, который тоже богат клетчаткой), реже болели сердечно-сосудистыми заболеваниями. Профилактический эффект имеет потребление всего 28 граммов цельнозерновых продуктов в день, то есть всего миски овсяной каши. Ученые также отметили, что овсянка — это отличная еда для спортсменов, особенно на завтрак.

Сытная каша поставляет большое количество клетчатки и способствует длительному сохранению высокого уровня энергии в организме. Результаты этих исследований были опубликованы на страницах «JAMA: Internal Medicine».3. Овсянка помогает удерживать вес под контролем. По данным исследований, которые были опубликованы в Molecular Nutrition & Food Research, овсянка содержит бета-глюканы, способствующие выделению в организме нейропептидного гормона холецистокинина, который вызывает чувство сытости и контролирует аппетит, а также является антидепрессантом. 4. В «Американском журнале клинического питания» (American Journal of Clinical Nutrition) ученые представили результаты исследований, которые показали, что овсянка действует на человеческий организм так же эффективно, как лекарства , понижающие кровяное давление, тем самым помогая поддерживать нормальный уровень артериального давления.5. Овсянка имеет низкий гликемический индекс, стабилизирует уровень сахара в крови. Именно поэтому, съев на завтрак овсяную кашу, мы дольше остаемся сытыми.6. Овсянка — это еще и богатый источник антиоксидантов, которые защищают наш организм от свободных радикалов, тем самым предотвращая развитие раковых клеток и сердечно-сосудистых заболеваний . 7. Из исследований ученых в Великобритании и Голландии следует, что существует прямая связь между потреблением пищи, богатой клетчаткой, и снижением риска развития рака толстой кишки. Оказывается, что каждые дополнительные 10 граммов клетчатки в нашем рационе уменьшают этот риск на 10 процентов. А овсяная каша содержит очень много клетчатки.8. Овсянка — это отличный источник белков и углеводов. По данным исследований, порция овсянки, съеденная за 45-60 минут до тренировки, значительно повышает ее эффективность.9. Овсянка за счет присутствия в ней бета-глюканов (эффективные иммуномодулирующие агенты) стимулирует иммунную систему и повышает сопротивляемость организма к инфекциям . 10. Овсянка на ужин поможет тем, у кого имеются проблемы с засыпанием. Содержащийся в овсянке витамин B6 стимулирует выработку серотонина, дефицит которого приводит к бессоннице. Кроме того, овсяная каша стимулирует секрецию мелатонина — гормона сна.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: