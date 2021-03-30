Кто такие назарейцы, и почему их считали самым загадочным движением художников во имя духовности

Группа выбывших Академии искусств в Вене занимает заброшенное здание в Риме и завоевывает репутацию общества благодаря своим нестандартным художественным новшествам и необычному внешнему виду (мантия, сандалии и длинные волосы). Ныне они известны как «назарейцы». Как же новаторское движение пыталось изменить ход истории искусства?
Франц Пфорр, «Въезд императора Рудольфа в Басилею»
Петер Корнелиус. "Иосиф толкует сны фараона"
История создания братства
В 1809 году, разочаровавшись методикой преподавания в Академии изящных искусств в Вене и общим состоянием немецкого искусства, немецкий художник Юлиус Шнорр фон Карольсфельд организовал вместе с коллегами-художниками единое движение, главной целью которого стало возрождение энергичного и духовного содержания в религиозном жанре искусства. Назарейцы считали, что все искусство должно служить моральным или религиозным целям.
Основатели - стремились реформировать искусство путем оживления исторической и религиозной живописи. Группа также хотела возродить фрески, средневековые иллюминированные рукописи и произведения раннего Ренессанса. Продемонстрировав свое отречение от неоклассицизма (полагая, что его последователи отказались от религиозных идеалов в пользу художественной виртуозности), братство было первым эффективным антиакадемическим движением в европейской живописи.
Первоначальными членами братства были шесть студентов Венской академии. Четверо из них, Фридрих Овербек, Франц Пфорр, Людвиг Фогель и Иоганн Конрад Хоттингер, переехали в 1810 году в Рим, где заняли заброшенный монастырь Сант-Исидоро. С 1810 по 1815 годы они работали вместе и вели почти монашескую жизнь. Впоследствии к ним присоединились Петр фон Корнелиус, Вильгельм фон Шадов и другие.
Происхождение названия
Несмотря на высокие цели движения, знаменитым их сделали ... особенности внешнего вида. Свое название «назарейцы» получили в 1817 году благодаря австрийскому художнику Иосифу Антону Коху (1768–1839), последователю Николя Пуссена. Название было дано им из-за их благочестивого образа жизни, библейской одежды и длинных волос. Прозвище «alla nazarena» — традиционное название прически с длинными волосами, известной по автопортретам Дюрера - закрепилось и в итоге попало во все исторические книги. Новый союз имел и альтернативные названия: Братство Святого Луки и Гильдия Святого Луки.
Цели движения
Их живопись была основана на раннем немецком романтизме, средневековом и патриотическом искусстве, но с глубоким христианским мистицизмом и религией. Вдохновленные своей католической верой, они считали, что искусство должно служить религиозным или моральным целям, и стремились вернуться к стилю немецкого ренессанса под руководством Альбрехта Дюрера (1471-1528).
Кумиры назарейцев: Дюрер, Рафаэль, Перуджино, Фра Анджелико
Художники-назарейцы также стремились возродить оригинальный идеализм живописи итальянских треченто (1300-1400) и кватроченто (1400-1500), подражая таким итальянским художникам, как Перуджино, Фра Анджелико и Рафаэль. Влияние барочной живописи также можно увидеть в работах назарейцев, что делает стиль движения довольно эклектичным. Кроме того, они твердо верили в доминирование рисунка (то, что итальянцы называли «дезинго») над цветом (то, что итальянцы называли «колорито»).
Искусство назарейцев, состоящее в основном из религиозных сюжетов, выполненных в традиционном натуралистическом стиле, было, по большей части, не впечатляющим. Оно характеризуется переполненными композициями, чрезмерным вниманием к деталям и отсутствием колористической или формальной жизненной силы. Тем не менее, их цель честного выражения глубоко ощутимых идеалов оказала важное влияние на последующие движения, особенно на английских прерафаэлитов середины XIX века.
Назарейцы также считали, что механической рутины академической системы можно избежать, вернувшись к более традиционной системе преподавания в средневековой мастерской. По этой причине они работали и жили вместе в полумонастическом существовании.
Патриотический дух побудил братство сосредоточиться на исторической живописи (представляющей сцены из немецкой истории, как реальной, так и вымышленной), но они также очень любили религиозное искусство (библейские сцены из Ветхого и Нового Заветов), а также аллегорические темы (как прерафаэлиты).
Фресковая живопись
Одной из основных целей группы было возрождение монументальной фресковой живописи. Им повезло получить два важных заказа: фрески Каза Бартольди (1816–17) и Казино Массимо (1817–29) в Риме, что привлекло внимание международной общественности к их движению. К моменту завершения фресок Казино Массимо все, кроме Овербека, вернулись в Германию, и группа распалась.
Распад движения и наследие
Как единое движение назарейцы распались в 1820-х годах, но взгляды отдельных представителей продолжали оказывать влияние на изобразительное искусство до 1850 года. Петр Корнелиус переехал в Баварию и работад там над серией фресок в Людвигскирхе, включая версию Страшного суда, которая по размерам больше аналога Микеланджело в Сикстинской капелле. Позже Корнелиус стал ректором Академии художеств в Дюссельдорфе и Мюнхене, став влиятельной фигурой в немецкой живописи XIX века.
Фридрих Овербек. «Триумф религии в искусствах»
Если Корнелиус был особенным энтузиастом в историческом жанре искусства, то Фридрих Овербек - высокомерный и деятельный - писал почти исключительно религиозные произведения. Его самая известная картина - «Чудо розы» Святого Франциска (1829, Часовня Порцианкола, С. Мария дель Анжели, Ассизи). Его мастерская по праву стала главным местом встречи художников Рима.
Юлиус Шнор фон Каросфельд, «Брак в Кане Галилейской»
Панно, полотна и фрески художников - назарейцев можно увидеть в ряде лучших художественных музеев Европы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии