История сказочного замка Нойшванштайн

Мы привыкли считать, что короли возводили сказочные замки для своих возлюбленных – фавориток или, на худой конец, жен. Однако замок Нойшванштайн – пожалуй, самый знаменитый замок в Германии, красующийся на заставке мультфильмов студии Disney, - последний баварский король Людвиг посвятил… великому композитору Вагнеру.



Нойшванштайн – самый популярный замок в Баварии, место паломничества туристов. С точки зрения архитектуры он курьезен – заимствования из готики, Ренессанса, барокко, мавританской архитектуры... В его основе – театральные декорации. Да-да, Нойшванштайн был живым, материальным воплощением эскизов театрального художника-оформителя Кристиана Янка к опере «Лоэнгрин» Вагнера. Впоследствии Янк был привлечен к проектированию замка вместе с архитектором Эдуардом Риделем. Людвиг был фанатично увлечен музыкой Вагнера, по-своему влюблен в него, оказывал ему финансовую поддержку и считал своим близким другом. В шестнадцать лет он посетил премьеру «Лоэнгрина» в Мюнхене – и это стало поворотным моментом в его судьбе. Во время своих горных прогулок он полюбил представлять себя Лоэнгрином и даже заказал себе костюм, в котором казался себе похожим на героя оперы. Вагнеру же Людвиг писал: «Замок будет священным и неприступным… здесь мы будем чувствовать божественное дыхание небес».

И это правда – Нойшванштайн расположен в удивительно красивом месте . Он возвышается на вершине скалы и прекрасно вписывается в ландшафт. Откуда бы ни падал на него взгляд, Нойшванштайн великолепен в любом ракурсе – и всякий раз открывается по-новому, то сверкает белизной на фоне горного хребта, то нависает над ущельем, то, зачарованный своей красотой, глядится в горное озеро…Детали убранства, вдохновленные средневековьем. Людвиг был человеком замкнутым и любил одиночество (что считалось очень странным для короля и, в итоге, послужило одним из поводов для обвинения в безумии). Он заставлял своих советников путешествовать в поисках по-настоящему заповедного уголка – но те так и не нашли райского местечка для своего короля. Он планировал купить необитаемый остров – но ему сказали, что, по-видимому, таких на земле больше не осталось. И король решил удалиться в горы – все его фантастические замки находятся в отдалении от городов, на островах, окруженные лесом, или высоко в горах. Нойшванштайн, несмотря на толпы осаждающих его туристов, выглядит одновременно хрупким и неприступным, словно отражение души погруженного в свои мечты Людвига… Нойшванштайн называют замком, но это лишь дань его фантастическому, утрированно «средневековому» образу. Замок носит оборонный характер, должен быть окружен рвом и суровой каменной стеной, тогда как Нойшванштайн – причудливая архитектурная фантазия, призванная переносить романтичного Людвига в мир вагнеровских произведений.Убранство часовни и элементы деревянной резьбы в неоготическом стиле. Однако король не был, как бы сейчас сказали, дауншифтером и вовсе не желал жить в настоящем средневековом замке! Он обожал комфорт и новейшие изобретения, поэтому строительство Нойшванштайна было настоящей революцией с технологической и организационной точки зрения. На строительной площадке был задействован паровой подъемный кран и локомобили, к замку был подведен водопровод (ванные комнаты расположены на каждом этаже) , организовано центральное отопление, электричество и даже телефоны. Роскошная мебель в замке Нойшванштайн. Кроме того, строительство Нойшванштайна временно решило вопрос занятости для местных жителей, и Людвиг настоял на строжайшем соблюдении техники безопасности. Была создана страховая касса, строителям выплачивали больничные и компенсации. Первый камень был заложен в 1869 году. Внешний облик замка необычен, но еще удивительнее его внутренняя отделка. Все в нем, от люстр до гобеленов, буквально каждый стул и каждая дверная ручка, связано с операми Вагнера. Если изначально замок все же должен был быть загородной резиденцией, где можно принимать людей и вести дела, то благодаря постоянным поправкам Людвига и все новым и новым его идеям интерьеры Нойшванштайна приобрели просто фантастический, гротескный вид. Интерьеры разрабатывал Юлиус Хоффман, который после смерти Людвига руководил завершением строительства. Большая часть отделки была создана в немецких мастерских, и немалая доля – именно в баварских.Всюду присутствует образ лебедя – то в гобеленах и портьерах, то в деревянной резьбе, то в скульптурах. Сердце замка – это певческий зал, где должны были исполняться оперы Вагнера для августейшего зрителя – Людвига Баварского. Правда, при жизни Людвиг так и не услышал состязания певцов, эта идея получила воплощение лишь в наши дни. Зал оформлен гобеленами с сюжетами из жизни рыцаря Парсифаля, странствовавшему в поисках святого Грааля. Гравюра с изображением певческого зала. Последний король Баварии уделял особое внимание спальням и кабинетам – именно в них всегда максимально реализованы его предпочтения. Личные покои Людвига выполнены в неоготическом стиле, и даже печь кажется копирующей фасад какого-нибудь средневекового собора. Здесь есть и кувшин для умывания в форме лебедя, и фигурки лебедей на балдахине, и вышитые гербовые лебеди… К спальне примыкает небольшая капелла с изящными витражами, где Людвиг мог помолиться своему покровителю – святому Людовику.А вот столовая на удивление скромна и невелика – король предпочитал совершать трапезы в одиночестве. Есть что-то весьма демократичное в том, что для Людвига «есть в одиночестве» означало – в абсолютном одиночестве, без слуг. В двух других его знаменитых замках проблема обслуживания решена подъемным столом, который «выезжает» с нижнего этажа уже сервированным , но в Нойшванштайне это оказалось невозможным. Но Людвиг гнул свою линию – поэтому кухню со столовой связывает ручной лифт.Столовая в замке Нойшванштайн. Несмотря на то, что при жизни Людвига замок не был завершен, он успел опробовать все содержащиеся в нем чудеса техники, насладиться прекрасными видами и, быть может, ощутить себя тем, кем его считали подданные – «сказочным королем». А после его смерти Нойшванштайн стал вдохновением для многих – например, для студии Disney, неоднократно использовавшей его образ в мультфильмах.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: