7 продуктов, которые часто вызывают боль в животе

Медицинская статистика утверждает, что от 15 до 30% взрослых регулярно испытывают боль в животе. Вздутие живота и неприятные болевые ощущения почти всегда оказываются связаны с тем, что составляет привычное питание людей. Некоторую пищу лучше избегать тем, у кого часто возникают проблемы с пищеварением.
В этой статье вы найдете список из семи продуктов, которые следует (по возможности) исключить из диеты, чтобы желудочно-кишечный тракт мог нормально функционировать, а самочувствие улучшилось.
Некоторые бобовые лучше исключить из диеты
Представители славного семейства бобовых являются отличными источниками минералов и витаминов. Но не все вещества в их составе полезны для желудочно-кишечного тракта. Бобовые содержат большое количество олигосахаридов, которые могут вызывать увеличение газообразования, производимого пищеварительной системой. Оно провоцирует боль в желудке и может вызвать синдром раздраженного кишечника:
- спазмы;
- диарею;
- вздутие живота;
- метеоризм.
Советы
- Чтобы улучшить свойства бобовых, необходимо проращивать их или замачивать на ночь перед употреблением.
- Если бобовые вызывают дискомфорт в желудке, переключайтесь на цельные зерна.
Газированные напитки провоцируют боль
Одним из продуктов, которые следует исключить из диеты, является «газировка», причем в любом виде.Газированные напитки содержат высокие уровни углекислого газа. Они усугубляют вздутие живота, провоцируют боль. Каждый раз, когда человек делает глоток «содовой», он просто увеличивает количество газов в желудке и пищеварительной системе в целом. Результатом являются спазмы и неприятные болевые ощущения.
Совет
Газированная вода не имеет пищевой ценности, поэтому вместо того, чтобы подвергать здоровье желудка риску, включите в питание альтернативный вариант — ароматизированную зеленью, специями или фрешами воду.
Пшеница может быть опасна
Пшеница содержит клейковину, а исследования Американского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) показывают, что она часто становится источником нарушений пищеварения. Несмотря на риск для здоровья, трудно прожить без многих продуктов, содержащих пшеницу, которые составляют привычное питание большинства людей:
- пицца,
- пирожные,
- печенье,
- вафли,
- макароны,
- хлеб и т. д.
Люди, имеющие повышенную чувствительность к глютену, должны отказаться от этих продуктов и некоторых других, содержащих пшеницу, овес, ячмень, рожь, имеющих в составе клейковину. Боль в животе, диарея, метеоризм и вздутие живота — вот лишь некоторые побочные эффекты от употребления продуктов с высоким содержанием глютена.
Совет
Вместо продуктов из пшеницы и прочих зерновых культур, содержащих клейковину, рекомендуем чаще включать в меню диеты:
- киноа;
- гречку;
- коричневый рис.
Лук и профилактическое питание
Многие люди наслаждаются блюдами с луком, в приготовленном или сыром виде, обожая его удивительный вкус. Пищевые волокна, содержащиеся в этом продукте, не являются основной причиной вздутия живота, кишечных спазмов, газов и метеоризма. Соединения серы и фруктаны (резервные полисахариды) в сыром луке могут представлять особенную проблему для людей с патологиями пищеварительной системы, даже если он потребляется в небольших количествах.
Советы
- Если есть подозрение, что лук регулярно вызывает вздутие, боль и метеоризм, просто избегайте его.
- Альтернативой могут быть специи или пряная зелень.
Непереносимость молочных продуктов
Хотя молочные продукты являются отличным источником кальция и белков, они могут быть опасны для некоторых людей, так как скрывают высокие уровни лактозы. Молочный сахар, содержащийся в молочных продуктах, таких как масло, йогурт, сыр, молоко, по некоторым данным, может быть причиной различных неприятных симптомов у более 75% взрослого населения нашей планеты.
Непереносимость лактозы приводит к серьезным проблемам системы пищеварения, таким как:
- спазмы кишечника;
- диарея;
- повышенное газообразование;
- вздутие живота.
Боль, ассоциированная с приемом молочных продуктов, усугубляется тем, что данный продукт присутствует в привычной диете многих.
Совет
Попробуйте заменить коровье молоко кокосовым, рисовым, соевым или миндальным. Они являются отличной альтернативой и могут избавить от боли и прочих проблем, связанных с употреблением молочных продуктов.
Яблоки идут на пользу не всем
Старая поговорка о том, что следует съедать одно яблоко каждый день, чтобы не нуждаться в услугах докторов, абсолютно справедлива для многих людей. Демократичный плод наполнен антиоксидантами, витамином С и клетчаткой, что дает ему огромные преимущества для здоровья.
Но некоторые люди (их — немало!) испытывают проблемы с желудком при употреблении яблок. Очень часто им просто не приходит в голову поместить любимый фрукт в разряд нежелательных продуктов.
Яблоко содержит фруктозу, что в сочетании с высоким содержанием клетчатки может иногда приводить к проблемам с пищеварением и вздутию живота. Фруктоза у многих людей ферментируется внутри толстой кишки, что приводит к избыточному накоплению газа.
Советы
- Тепловая обработка яблок поможет уменьшить болезненные побочные эффекты.
- Те, кто постоянно испытывает вздутие живота и прочие неприятные симптомы после употребления яблок в любом виде, должны заменять их черникой, апельсинами, клубникой или грейпфрутом.
Чеснок пугает не только послевкусием
Чеснок имеет большую ценность для здоровья. Но он также может быть основной причиной вздутия живота, чрезмерного газообразования и боли для многих людей. Подобно луку, чесночные дольки содержат фруктаны, серу и вызывают вздутие живота, судороги и боли в желудке. Биологически активные соединения в чесноке нередко способствуют развитию пищевой непереносимости или аллергии, которые сопровождаются:
- болезненным метеоризмом;
- неприятной отрыжкой и т. д.
Советы
- Кулинарная обработка, как правило, превращает чеснок во вполне безопасный продукт, по сравнению с употреблением в сыром виде.
- Если тепловая обработка не помогает, просто замените его на базилик, тимьян, петрушку или лук.
Хотя многие из этих продуктов могут вызывать вздутие живота, боль в желудке и метеоризм, это не значит, что необходимо окончательно и бесповоротно исключать их из рациона питания. Можно наслаждаться ими в меньших количествах, ограничивая тем самым негативные побочные эффекты.
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