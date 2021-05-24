Популярные статьи

Свежие комментарии

7 продуктов, которые часто вызывают боль в животе

7 продуктов, которые часто вызывают боль в животе

Медицинская статистика утверждает, что от 15 до 30% взрослых регулярно испытывают боль в животе. Вздутие живота и неприятные болевые ощущения почти всегда оказываются связаны с тем, что составляет привычное питание людей. Некоторую пищу лучше избегать тем, у кого часто возникают проблемы с пищеварением.

В этой статье вы найдете список из семи продуктов, которые следует (по возможности) исключить из диеты, чтобы желудочно-кишечный тракт мог нормально функционировать, а самочувствие улучшилось.

7 продуктов, которые часто вызывают боль в животе

Некоторые бобовые лучше исключить из диеты

Некоторые бобовые лучше исключить из диеты

Представители славного семейства бобовых являются отличными источниками минералов и витаминов. Но не все вещества в их составе полезны для желудочно-кишечного тракта. Бобовые содержат большое количество олигосахаридов, которые могут вызывать увеличение газообразования, производимого пищеварительной системой. Оно провоцирует боль в желудке и может вызвать синдром раздраженного кишечника:

  • спазмы;
  • диарею;
  • вздутие живота;
  • метеоризм.

Советы

  • Чтобы улучшить свойства бобовых, необходимо проращивать их или замачивать на ночь перед употреблением.
  • Если бобовые вызывают дискомфорт в желудке, переключайтесь на цельные зерна.

Газированные напитки провоцируют боль

Одним из продуктов, которые следует исключить из диеты, является «газировка», причем в любом виде.

Газированные напитки содержат высокие уровни углекислого газа. Они усугубляют вздутие живота, провоцируют боль. Каждый раз, когда человек делает глоток «содовой», он просто увеличивает количество газов в желудке и пищеварительной системе в целом. Результатом являются спазмы и неприятные болевые ощущения.

Совет

Газированная вода не имеет пищевой ценности, поэтому вместо того, чтобы подвергать здоровье желудка риску, включите в питание альтернативный вариант — ароматизированную зеленью, специями или фрешами воду.

Пшеница может быть опасна

Пшеница может быть опасна

Пшеница содержит клейковину, а исследования Американского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) показывают, что она часто становится источником нарушений пищеварения. Несмотря на риск для здоровья, трудно прожить без многих продуктов, содержащих пшеницу, которые составляют привычное питание большинства людей:

  • пицца,
  • пирожные,
  • печенье,
  • вафли,
  • макароны,
  • хлеб и т. д.

Люди, имеющие повышенную чувствительность к глютену, должны отказаться от этих продуктов и некоторых других, содержащих пшеницу, овес, ячмень, рожь, имеющих в составе клейковину. Боль в животе, диарея, метеоризм и вздутие живота — вот лишь некоторые побочные эффекты от употребления продуктов с высоким содержанием глютена.

Совет

Вместо продуктов из пшеницы и прочих зерновых культур, содержащих клейковину, рекомендуем чаще включать в меню диеты:

  • киноа;
  • гречку;
  • коричневый рис.

Лук и профилактическое питание

Многие люди наслаждаются блюдами с луком, в приготовленном или сыром виде, обожая его удивительный вкус. Пищевые волокна, содержащиеся в этом продукте, не являются основной причиной вздутия живота, кишечных спазмов, газов и метеоризма. Соединения серы и фруктаны (резервные полисахариды) в сыром луке могут представлять особенную проблему для людей с патологиями пищеварительной системы, даже если он потребляется в небольших количествах.

Советы

  • Если есть подозрение, что лук регулярно вызывает вздутие, боль и метеоризм, просто избегайте его.
  • Альтернативой могут быть специи или пряная зелень.

Непереносимость молочных продуктов

Непереносимость молочных продуктов

Хотя молочные продукты являются отличным источником кальция и белков, они могут быть опасны для некоторых людей, так как скрывают высокие уровни лактозы. Молочный сахар, содержащийся в молочных продуктах, таких как масло, йогурт, сыр, молоко, по некоторым данным, может быть причиной различных неприятных симптомов у более 75% взрослого населения нашей планеты.

Непереносимость лактозы приводит к серьезным проблемам системы пищеварения, таким как:

  • спазмы кишечника;
  • диарея;
  • повышенное газообразование;
  • вздутие живота.

Боль, ассоциированная с приемом молочных продуктов, усугубляется тем, что данный продукт присутствует в привычной диете многих.

Совет

Попробуйте заменить коровье молоко кокосовым, рисовым, соевым или миндальным. Они являются отличной альтернативой и могут избавить от боли и прочих проблем, связанных с употреблением молочных продуктов.

Яблоки идут на пользу не всем

Старая поговорка о том, что следует съедать одно яблоко каждый день, чтобы не нуждаться в услугах докторов, абсолютно справедлива для многих людей. Демократичный плод наполнен антиоксидантами, витамином С и клетчаткой, что дает ему огромные преимущества для здоровья.

Но некоторые люди (их — немало!) испытывают проблемы с желудком при употреблении яблок. Очень часто им просто не приходит в голову поместить любимый фрукт в разряд нежелательных продуктов.

Яблоко содержит фруктозу, что в сочетании с высоким содержанием клетчатки может иногда приводить к проблемам с пищеварением и вздутию живота. Фруктоза у многих людей ферментируется внутри толстой кишки, что приводит к избыточному накоплению газа.

Советы

  • Тепловая обработка яблок поможет уменьшить болезненные побочные эффекты.
  • Те, кто постоянно испытывает вздутие живота и прочие неприятные симптомы после употребления яблок в любом виде, должны заменять их черникой, апельсинами, клубникой или грейпфрутом.

Чеснок пугает не только послевкусием

Чеснок пугает не только послевкусием

Чеснок имеет большую ценность для здоровья. Но он также может быть основной причиной вздутия живота, чрезмерного газообразования и боли для многих людей. Подобно луку, чесночные дольки содержат фруктаны, серу и вызывают вздутие живота, судороги и боли в желудке. Биологически активные соединения в чесноке нередко способствуют развитию пищевой непереносимости или аллергии, которые сопровождаются:

  • болезненным метеоризмом;
  • неприятной отрыжкой и т. д.

Советы

  • Кулинарная обработка, как правило, превращает чеснок во вполне безопасный продукт, по сравнению с употреблением в сыром виде.
  • Если тепловая обработка не помогает, просто замените его на базилик, тимьян, петрушку или лук.

Хотя многие из этих продуктов могут вызывать вздутие живота, боль в желудке и метеоризм, это не значит, что необходимо окончательно и бесповоротно исключать их из рациона питания. Можно наслаждаться ими в меньших количествах, ограничивая тем самым негативные побочные эффекты. 

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Из социальных аптек Севастополя исчез жизненно важный препарат
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Из социальных аптек Севастополя исчез жизненно важный препарат

Читать
15
Роспотребнадзор: «ЭпиВакКорона» защищает при контакте с ковидом на 95,8%
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

Роспотребнадзор: «ЭпиВакКорона» защищает при контакте с ковидом на 95,8%

Загитова выступит со специальной программой в Токио
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Загитова выступит со специальной программой в Токио

Липецкий губернатор выделил полтора миллиона рублей на лекарства для тяжелобольных детей
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Липецкий губернатор выделил полтора миллиона рублей на лекарства для тяжелобольных детей

Лекарственный препарат нашли в молоке в Ростове
Материал, выбранный редакторами Миртесенrostovgazeta

Лекарственный препарат нашли в молоке в Ростове

Врач из Подмосковья рассказал, как снизить риск заболевания меланомой
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Врач из Подмосковья рассказал, как снизить риск заболевания меланомой

Случай малярии выявили в России. Кто в зоне риска?
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Случай малярии выявили в России. Кто в зоне риска?

В РФ не выявлено повторных заражений одним штаммом коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

В РФ не выявлено повторных заражений одним штаммом коронавируса

В России не выявлено повторного заболевания одним штаммом COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

В России не выявлено повторного заболевания одним штаммом COVID-19

Гайморит у детей: признаки, симптомы и правильное лечение
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

Гайморит у детей: признаки, симптомы и правильное лечение

Астраханские хирурги спасли руку ребенка, травмированную при взрыве петарды
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Астраханские хирурги спасли руку ребенка, травмированную при взрыве петарды

В Казани внесли изменения в программу "Жилье горожанам"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

В Казани внесли изменения в программу "Жилье горожанам"

ВОЗ предупредила о появлении нового смертоносного вируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

ВОЗ предупредила о появлении нового смертоносного вируса

Ковидная бюрократия: петербурженка не может забрать из больницы личные вещи умершей матери
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

Ковидная бюрократия: петербурженка не может забрать из больницы личные вещи умершей матери

Эксперт назвал вакцинацию против COVID-19 единственным способом остановить эпидемию
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Эксперт назвал вакцинацию против COVID-19 единственным способом остановить эпидемию

Появление нового опасного вируса прогнозирует глава ВОЗ
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Появление нового опасного вируса прогнозирует глава ВОЗ

Повторных случаев заражения одним штаммом коронавируса в РФ не выявили
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Повторных случаев заражения одним штаммом коронавируса в РФ не выявили

В больницу №67 поступил новейший УЗИ-аппарат экспертного класса
Материал, выбранный редакторами МиртесенХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

В больницу №67 поступил новейший УЗИ-аппарат экспертного класса

Врач рассказала о влиянии сахара на женское бесплодие
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Врач рассказала о влиянии сахара на женское бесплодие

Две дозы вакцины от COVID не уберегут пожилых от заражения. Но есть выход
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Две дозы вакцины от COVID не уберегут пожилых от заражения. Но есть выход

Врач рассказал, насколько часто нужно посещать офтальмолога
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Врач рассказал, насколько часто нужно посещать офтальмолога

Гендиректор ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Гендиректор ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса

С любовью к пациентам: 10 новых «бережливых поликлиник» заработали в Нижегородской области
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

С любовью к пациентам: 10 новых «бережливых поликлиник» заработали в Нижегородской области

«Кто к нам врачей привез?»: в Приморье медики на автопоезде проверят здоровье детей
Материал, выбранный редакторами Миртесенvostokmedia

«Кто к нам врачей привез?»: в Приморье медики на автопоезде проверят здоровье детей

Появление репчатого лука в рационе избавит человека от проблем со сном
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Появление репчатого лука в рационе избавит человека от проблем со сном

Реабилитация после ковида: названы продукты
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Реабилитация после ковида: названы продукты

Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового смертоносного вируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового смертоносного вируса

Пожилым рекомендовали вводить три дозы "ЭпиВакКороны" для усиления действия вакцины
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Пожилым рекомендовали вводить три дозы "ЭпиВакКороны" для усиления действия вакцины

Во флагмане «Мои документы» на Рязанке установили диагностический комплекс
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородский район

Во флагмане «Мои документы» на Рязанке установили диагностический комплекс

В ВОЗ заявили, что известные штаммы COVID-19 не угрожают эффективности имеющихся вакцин
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

В ВОЗ заявили, что известные штаммы COVID-19 не угрожают эффективности имеющихся вакцин

6 простых упражнений для здоровой спины и хорошего самочувствия, которые можно выполнять прямо в офисе
Материал, выбранный редакторами МиртесенHarper’s Bazaar

6 простых упражнений для здоровой спины и хорошего самочувствия, которые можно выполнять прямо в офисе

Диетолог рассказала, почему нельзя полностью отказываться от сахара
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлавные новости дня

Диетолог рассказала, почему нельзя полностью отказываться от сахара

В Оренбуржье 24 мая коронавирусом заболели еще 67 человек
Материал, выбранный редакторами Миртесен56orb

В Оренбуржье 24 мая коронавирусом заболели еще 67 человек

Как не перепутать аллергию и рак, рассказали врачи
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Как не перепутать аллергию и рак, рассказали врачи

8 фруктов, которые вредят фигуре сильнее, чем сладкое
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

8 фруктов, которые вредят фигуре сильнее, чем сладкое

В Арктическом регионе за сутки зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
Материал, выбранный редакторами МиртесенСамые Свежие Новости Ноябрьска и Ямала

В Арктическом регионе за сутки зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Картина дня

наверх