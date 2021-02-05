Был ли основатель Hugo Boss личным стилистом Гитлера, и За что известный Дом моды приносил извинения

Несколько лет назад общественность была шокирована фактами сотрудничества известной модной марки с нацистами во время Второй мировой войны. Hugo Boss спонсировал исторические исследования, чтобы придать ясность этому щекотливому вопросу. В результате появилась книга, описывающая деятельность компании с 1924 по 1945 года. Несмотря на то, что она опровергла многие растиражированные мифы, одновременно с выходом ее в свет прозвучало извинение Немецкого Дома моды.
В начале XX века имя простого рабочего швейной фабрики Хуго Босс вовсе не было известно на весь мир. В 1908 году в наследство от родителей он получил небольшую лавку, торгующую текстилем, а в 1923 году основал швейное производство. В небольшой мастерской шили спецодежду, ветровки и комбинезоны для рабочих. За несколько лет это предприятие успело разориться – после выплаты долгов у незадачливого предпринимателя осталось только шесть швейных машинок, но тут на помощь пришла политика. В 1931 году Хуго Босс организовал новое предприятие, а также вступил в НСДАП. Надо сказать, что он действительно разделял идеи национал социализма, надеялся на обещания избавить немцев от безработицы. В 2007 году сын промышленника Зигфрид Босс публично признал, что его отец был членом нацистской партии и так прокомментировал этот факт: «А кто не был ее членом в то время? Вся промышленность работала на нацистов».
Основатель знаменитого бренда Хьюго Босс
Начиная с 1931 года дела у новой швейной компании пошли в гору благодаря крупным партийным заказам - Hugo Boss начала шить униформу для подразделений СА, СС и Гитлерюгенда. В 1934 г. Босс купил ткацкую фабрику и перенес на ее территорию свои швейные мастерские. В 1937 г. в них работали почти сто человек. Когда началась война фабрика, на которой шилась форма, была объявлена важным военным предприятием. Однако утверждать, что Хуго Босс был личным дизайнером Гитлера нельзя – этот преувеличенный миф родился недавно на волне потери компанией авторитета. Одежду, которую шили на заводах в те годы, разрабатывали другие люди: дизайнером черной униформы СС был Карл Дибич – немецкий художник и офицер СС, а эмблему СС в виде двух рун «Зиг» разработал художник-график Вальтер Хек. Кстати, заводы Hugo Boss были не единственными, где шилась эта форма.
В обсуждениях сегодня многие высказывают мнение, что нельзя вспоминать подобные «грехи» компаниям, сохранившимся с тех времен. Действительно, почти все производство Германии тогда было ориентировано на фронт и работало на нацистов, но, тем не менее, модному дому Hugo Boss есть за что извиняться перед мировым сообществом. С апреля 1940 года Хьюго Босс стал использовать на своей фабрике подневольный труд, в основном, женщин. Около 150 человек из Польши и Украины, не покладая рук, работали на швейном предприятии на благо фашистской Германии вплоть до 1945 года. Там же трудились 30 французских военнопленных.
Роман Кестер, автор книги «Hugo Boss, 1924–1945», собрав архивные документы, пришел к выводу, что «отношение к подневольным работникам фабрики временами было очень жестоким и доходило до принуждения. (…) Гигиена и снабжение продуктами временами были весьма далекими от принятых норм». Все «бесплатные рабочие» швейной фабрики жили в специально построенном лагере. Вероятно, их участь была несколько более легкой, чем у узников «лагерей смерти», но, тем не менее, эти люди несомненно были рабами. Историк отмечает, что ближе к концу войны Хуго Босс стал намного лучше относиться к работницам, несколько улучшил их условия жизни и рацион.
«Hugo Boss. Коллекция 1934 года». Растиражированные рекламные картинки являются на самом деле фейком – дизайном одежды компания в те годы не занималась
В 2000 году, когда впервые были обнародованы эти факты и имидж тогда уже знаменитого бренда стал резко падать, компания вступила в фонд «Память, ответственность, будущее», созданный крупными немецкими фирмами для выплаты компенсаций бывшим подневольным рабочим. Еще через несколько лет Немецкий Дом моды Hugo Boss принес извинения за плохое обращение с теми, кого заставляли в годы Второй мировой войны работать на их фабрике, - на сайте появилось заявление, в котором корпорация выразила «глубокое сожаление по поводу страданий, выпавших на долю тех, кому пришлось работать на фабрике Хуго Босса при нацистах».
По окончании войны владельца фабрики судили, но дело закончилось для него просто крупным штрафом в 100 тысяч марок – в список нацистских преступников Хуго Босс не попал. Позднее его частично реабилитировали, но знаменитый основатель бренда ушел из жизни уже в 1948 году в возрасте 63 лет из-за болезни зубов. Фирму возглавил его зять Ойген Холи. Еще несколько лет на фабрике шили одежду для железнодорожников и почтальонов, но в 1953 году Hugo Boss выпустила первый мужской костюм и начала свой путь к высотам модного Олимпа.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии