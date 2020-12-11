Иностранные слова, для точного перевода которых требуется целое предложение

Иностранцам бывает нелегко объяснить, что такое «субботник», а фраза «ничего себе!» вообще ставит их в тупик. Так же и в других языках можно найти слова, для точного перевода которых требуется достаточно долгое объяснение. Многие из таких понятий являются настоящим национальным достоянием – по ним можно судить о менталитете и характере того или иного народа.









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