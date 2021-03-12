Как царь царей пытался завоевать Грецию и другие интригующие факты о Дарие Великом

1. Дарий гордился своей родословно

Рельеф Дария Великого, Персеполь, 500 г. до н. э. \ Фото: google.com.

2. Приход к власти

Барельеф победы Дария, Бехистунская надпись, ок. 522-486 до н. э. \ Фото: twitter.com.

3. Борьба за трон

Эскиз персепольского барельефа Дария Великого, сражающегося с Химерой, сэр Роберт Кер Портер, 1820 год.

4. Победа

Восковой оттиск печати Дария Великого, 6-5 век до н. э. \ Фото: yandex.ua.

5. Он расширил границы империи Ахеменидов

Бессмертные с фриза лучников из Сузы, около 510 года до н. э. \ Фото: pinterest.ru.

6. Дарий был блестящим администратором

Золотая монета Дарик, империи Ахеменидов, 420-375 гг. до н. э. \ Фото: mdregion.ru.

7. Строительство

Руины Персеполя, около 515 года до н. э. \ Фото: yandex.ua.

8. Он с уважением относился к чужой религии и обычаям

Рельеф Ахура Мазды, около 515 г. до н. э. \ Фото: twitter.com.

9. Попытки завоевать Грецию

Гробница Дария Великого в Накш-э-Рустаме, около 490 года до н. э. \ Фото: ar.wikipedia.org.