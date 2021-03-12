Как царь царей пытался завоевать Грецию и другие интригующие факты о Дарие Великом

Могущественный вождь и административный гений, Дарий Великий правил империей Ахеменидов на пике её могущества. Простираясь от Балкан на западе до долины Инда на Востоке, Персия была самой большой империей, которую когда-либо видел древний мир. Дарий был архитектором могущественной цивилизации, строил огромные дворцы и впечатляющую Королевскую дорогу. Он произвёл революцию в экономике, единой валюте и измерениях по всей империи, а также перестроил правовую систему и это лишь малая часть того, что известно о царе царей.
1. Дарий гордился своей родословно
Рельеф Дария Великого, Персеполь, 500 г. до н. э. \ Фото: google.com.
Дарий Великий был старшим сыном Гистаспа и родился в 550 году до нашей эры. Полководец и член царского двора, Гистасп был также сатрапом Бактрии при Кире Великом и его сыне Камбизе. Дарий был известен Киру, который, согласно легенде, видел сон незадолго до своей смерти в 530 году до нашей эры. Он видел видение Дария, правящего миром, и боялся, что у молодого аристократа есть амбиции захватить трон. Он послал Гистаспа в Персию, чтобы тот присматривал за сыном.
Однако Дарий служил преданно и даже стал личным копьеносцем Камбиза. Когда Камбиз взошёл на престол после смерти Кира, Дарий сопровождал его в Египет. Позже Дарий утверждает, что его семья могла проследить свою родословную до Ахеменида, основателя династии Ахеменидов. Дарий был двоюродным братом Камбиза, что, по его мнению, узаконивало его притязания на трон.
2. Приход к власти
Барельеф победы Дария, Бехистунская надпись, ок. 522-486 до н. э. \ Фото: twitter.com.
Рассказ Дария о том, как он взошёл на трон, был спорной темой дебатов. Согласно Бехистунской надписи, восстание вспыхнуло, когда Камбиз и Дарий были в Египте. Узурпатор по имени Гаумата обманом заставил персидский народ объявить его своим вождём. Дарий же утверждал, что Гаумата выдавал себя за Бардию, младшего сына Кира и брата Камбиза. Затем Дарий говорил, что Камбиз тайно убил Бардию и скрыл это от народа.
Камбиз поспешил обратно в Персию, чтобы противостоять восстанию, но по дороге получил ранение, упав с лошади. В итоге, он умер от заражения. Затем Дарий и шесть других персидских вельмож заключили союз, чтобы свергнуть Бардию. Они отправились в Мидию и убили узурпатора. Неясно, действительно ли их жертва была самозванцем или на самом деле это был настоящий младший сын Кира Великого.
3. Борьба за трон
Эскиз персепольского барельефа Дария Великого, сражающегося с Химерой, сэр Роберт Кер Портер, 1820 год.
После свержения Бардии заговорщики собрались, чтобы решить, кто будет королём и как дальше править империей. В то время как некоторые выступали за олигархию или республику, Дарий настаивал на монархии и победил своих заговорщиков. Чтобы выбрать нового короля, они все согласились на состязание. На рассвете следующего дня каждый мужчина садился на своего коня. Тот, чья лошадь заржёт первой, когда взойдёт солнце, займёт трон.
Греческий историк Геродот в своём писании сообщает о том, что Дарий приказал своему слуге потереть рукой гениталии жеребца. Затем конюх позволил коню Дария понюхать его руку. Соответственно возбужденный, конь Дария заржал первым. Когда его победа сопровождалась громом и молнией, никто из соперников не оспаривал его притязаний, и Дарий Великий взошёл на трон.
4. Победа
Восковой оттиск печати Дария Великого, 6-5 век до н. э. \ Фото: yandex.ua.
Однако положение Дария было далеко не безопасным. Несколько сатрапов отказались признать его своим царём и подняли восстание. Соперничающие короли возникли по всей империи, воспользовавшись затянувшейся поддержкой Бардии. В Вавилоне знатный человек, утверждавший, что в нём течёт древняя царская кровь, объявил себя Навуходоносором III. В Эламе восстал мятежный царь по имени Ассина. В Египте Петубастис III принял титул фараона и захватил власть.
Дарий и его войска бродили по всей империи, разбираясь с каждым восстанием в отдельности. С небольшой, но верной армией вместе со своими десятью тысячами Бессмертных и поддержкой нескольких дворян Дарий сокрушил оппозицию. Его надпись в Биситуне гласит, что он провел девятнадцать сражений против девяти соперников и победил. После трёх лет смуты положение Дария как царя царей было обеспечено.
5. Он расширил границы империи Ахеменидов
Бессмертные с фриза лучников из Сузы, около 510 года до н. э. \ Фото: pinterest.ru.
Один из величайших царей Персии, Дарий расширил границы империи с помощью ряда военных кампаний. Подавив восстания в Персии, он направил войска на восток, в Индию. Дарий взял под свой контроль долину Инда и расширил персидскую территорию до Пенджаба. В 513 году до нашей эры царь царей обратил своё внимание на скифов, которые долгое время преследовали северные границы Персии. После того как войска Дария пересекли Чёрное море, скифы отступили, сжигая и разрушая всё на своём пути.
Растянувшись тонко и не сумев вывести скифов на поле, персы остановились у Волги. Болезни и провал линий снабжения вскоре взяли своё, и Дарий отказался от кампании.
Затем Дарий подчинил Фракию и отправил послов к Аминте I, македонскому царю, который согласился стать вассальным государством в 512 году до нашей эры. На Западе Дарий укрепил свою власть на Ионических и Эгейских островах, установив ряд местных тиранов, лояльных Персии. Протянувшись от Индии на востоке до Египта на западе, империя Ахеменидов утвердила свой статус доминирующей державы в регионе.
6. Дарий был блестящим администратором
Золотая монета Дарик, империи Ахеменидов, 420-375 гг. до н. э. \ Фото: mdregion.ru.
Несмотря на то, что его завоевания были впечатляющими, истинное наследие Дария заключается в его невероятных административных подвигах. В период своего расцвета империя Ахеменидов занимала около шести миллионов квадратных километров территории. Чтобы сохранить эти обширные владения организованными, Дарий разделил империю на двадцать сатрапий. Для управления каждой провинцией он назначал сатрапа, который фактически выступал в роли младшего царя. Он и его чиновники установили фиксированные ежегодные дани, уникальные для каждой сатрапии, реформируя систему налогообложения, существовавшую при Кире.
Затем Дарий приступил к улучшению экономики. Он ввёл универсальную монету, дарик, которая чеканилась как в золоте, так и в серебре. Основной дизайн, изображающий короля, оставался в основном неизменным в течение ста восьмидесяти пяти лет, в течение которых дарики циркулировали.
Эти монеты легко обменивались и имели одинаковую ценность, что в свою очередь облегчало сбор налоговых поступлений на такие вещи, как скот и земля. Дарий использовал дань для финансирования своих амбициозных строительных проектов. Он также стандартизировал весы и меры по всей империи.
Великий царь также пересмотрел существующую правовую систему, создав новый универсальный свод законов. Он удалил существующих местных чиновников и назначил своих собственных доверенных судей для обеспечения соблюдения новых законов. По всей империи агенты, известные как «глаза и уши» короля, пристально следили за его подданными, искореняя инакомыслие.
7. Строительство
Руины Персеполя, около 515 года до н. э. \ Фото: yandex.ua.
Чтобы поддерживать эффективное функционирование империи Ахеменидов, Дарий строил на существующей инфраструктуре Персии. Пожалуй, самым впечатляющим из этих проектов была Королевская дорога. Этот мощный маршрут протянулся почти на две тысячи миль от Сузы, административной столицы империи, до Сарды в Малой Азии. Сеть станций была создана с интервалом в один день езды по маршруту. Каждая станция постоянно держала наготове нового гонца и лошадь, что позволяло важным сообщениям быстро путешествовать по всей империи.
В Сузах он построил новый дворцовый комплекс на севере города. В надписях на фундаменте дворца Дарий хвастается, что используемые материалы и ремесленники прибыли со всех четырёх концов империи. Кирпичи привозили из Вавилона, кедр - из Ливана, а золото - из Сард и Бактрии. Серебро и чёрное дерево из Египта и слоновая кость из Нубии добавляли великолепия.
Дарий также начал строительство мощного нового царского центра в Персеполе, памятника во славу своей империи. Барельефы, покрывающие стены ападаны (зала аудиенций), изображают делегации со всей империи, приносящие дары царю.
8. Он с уважением относился к чужой религии и обычаям
Рельеф Ахура Мазды, около 515 г. до н. э. \ Фото: twitter.com.
Одним из наиболее прочных наследий Кира Великого было создание культуры религиозной терпимости по всей империи. Завоёванным землям позволялось сохранять свои исконные религии до тех пор, пока они оставались послушными под властью персов. Эта удивительная терпимость сохранялась и при Дарии. В соответствии с более ранним указом Кира, в 519 году до нашей эры Дарий дал евреям разрешение на восстановление Иерусалимского храма. В Египте Дарий построил и восстановил несколько культовых храмов и консультировался со священниками при кодификации египетских законов.
Хотя историки не уверены, официально ли Дарий поклонялся этой секте, зороастризм стал персидской государственной религией. Сам Дарий, несомненно, верил в Ахура Мазду, главное божество зороастрийского пантеона. Во многих его воззваниях и надписях, в том числе в Бехистуне, есть несколько упоминаний об Ахура Мазде. Дарий, казалось, верил, что Ахура Мазда даровал ему божественное право править империей Ахеменидов.
9. Попытки завоевать Грецию
Гробница Дария Великого в Накш-э-Рустаме, около 490 года до н. э. \ Фото: ar.wikipedia.org.
Поскольку Персия имела влияние на несколько Ионических и эгейских городов, конфликт с возникающими греческими городами-государствами казался неизбежным. В 499 году до нашей эры Аристагор, тиран Милета, восстал против персидского правления после разногласий с одним из назначенных Дарием Великим полководцев. Аристагор искал союзников в материковой Греции. Спартанцы отказались, но Афины и Эретрия согласились помочь, предоставив войска и корабли, благодаря их помощи и поддержке, Дарию удалось сжечь город Сарды.
После шести лет войны персы разгромили мятежников и восстановили контроль над регионом. Разъярённый и жаждущий отомстить, Дарий попытался вторгнуться в Грецию. В 490 году до нашей эры персы разрушили Эретрию и поработили уцелевших. Обратив мстительный взор на Афины, войска Дария высадились в Марафоне. Несмотря на численное превосходство, смелая стратегия позволила афинянам и их союзникам разгромить персов, положив конец первому вторжению.
Дарий поклялся попробовать ещё раз и провёл три года, готовя свои войска к новому штурму. Теперь, когда ему было за шестьдесят, здоровье царя царей пошатнулось. Очередное восстание в Египте задержало его планы и ухудшило состояние. В октябре 486 года до нашей эры Дарий Великий скончался после тридцати шести лет правления, оставив империю Ахеменидов в руках своего сына Ксеркса.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии