Реальная история и культура в диснеевских историях принцесс

Последние десятилетия компания «Дисней» всё реже обращается к экранизации европейских народных и авторских сказок и делает ставку на то, чтобы каждая часть мира получила свою принцессу. Это значит, что в мультфильмах используется настоящий фольклорный или этнографический материал, отсылающий нас к культуре и истории разных народов. Нечто похожее постоянно делали в СССР мультипликационные студии, но, согласитесь, размах студии «Дисней» будет побольше. Многое в статьях об истории и культуре покажется знакомым детям, которые выросли на этих мультиках.
Мулан
Многие знают, что мультфильм основан на старой китайской легенде, но из китайской истории в него попали не только изображённые везде, где только можно, драконы и поклонение перед императором. Если в детстве зритель полагают, что «Шань-юй» - это имя главного злодея, то, став взрослым, обнаружит, что таков был верховный титул у племён хунну, постоянно досаждавших Китаю жестокими набегами.
Молодой человек по имени Ли Шанг, обучавший рекрутов — сын генерала Ли, и такой генерал действительно был участником бесконечных войн китайцев с хунну. Однако он умер не на поле боя — его казнили в результате интриг. Хунну же генерал Ли, напротив, успешно побеждал благодаря своей хитрости.
Кадр из мультфильма *Мулан*.
Кроме того, многие сходятся во мнении, что Мулан — изначально китаизированная монголка. Монгольские девушки ещё долго после того, как их народ влился в семью китайских народов, жили свободнее девушек китайских и умели ездить верхом — за что считались неизящными. Правда, в таком случае в мультфильме анахронизм, ведь хунну — одни из предков монголов, эти два народа пересечься не могли. Настоящая Мулан (точнее, Хуа Мулань) жила в шестом веке,.при императорской династии Суй, которая происходила из китаизированных монголов, и значит, ей пришлось воевать против Тюркского каганата — других противников на севере от Китая не было. Правда, правящий род каганата, Ашина, по легенде, произошёл от царевича хунну (и его жены-волчицы).
Храбрая сердцем
По сюжету мультфильма, Мерида, дочь шотландского короля Фергуса и королевы Элинор, обожает лазить по скалам и стрелять из лука, но её мать хотела бы, чтобы Мерида была прекрасной леди. Кроме того, Мериде предстоит выйти замуж за одного из знатных юношей, которые будут биться за её руку на турнире, независимо от того, нравится ли ей победитель — поскольку это укрепит связи королевской династии с одним из союзных родов. Всё, конечно, заканчивается для Мериды хорошо, но маленький зритель может задаться вопросом, существовали ли все эти персонажи в жизни.
О ранней шотландской истории осталось не так много письменных источников. Современные шотландцы полагают свой край потомком полулегендарного королевства Дал Риада, основанного прибывшими в шотландские земли ирландцами. Первым королём Дал Риады был Фергус Великий, и имя отца Мериды, вероятно — дань уважения этому правителю, тем более, что и по официальной версии «Дисней», Фергус стал первым королём в своём роду. А вот жену Фергуса вряд ли звали Элинор (Элеонора), да и во времена Фергуса (конец пятого века) это имя не было популярным.
Кадр из фильма *Храбрая сердцем*
Скорее всего, образ любительницы куртуазной культуры Элинор отсылает к одной из самых известных королев Средневековья, Алиеноре Аквитанской — которая прочно вошла в британский фольклор. Алиенора была уроженкой тех земель, откуда вообще пошла куртуазная культура, и привезла её с собой в Англию, когда стала английской королевой. Таким образом, имя королевы Элинор должно вызывать ассоциацию с одной из самых утончённых королев Средневековья — и она постоянно пытается привести Мериду к тому образу, которому должны были соответствовать знатные девы в куртуазной культуре.
Женщины Шотландии традиционно отличались воинственностью, так что Мерида воплощает один из национальных образов. Её или похожее на её имя не встречается, тем не менее, в шотландской истории. Возможно, так романтизировали кельтское имя Мередит, которое, впрочем, считается валлийским, а не шотландским. Также имя принца-медведя Морду может происходить от имени Мордреда, одного из отрицательных персонажей легенд о короле Артуре — это имя также валлийское.
Моана
По некоторым признакам, образ главной героини, спасающей свой народ от голода и вымирания, отсылает к знатной женщине-маори по имени Те Пуэа Херанги (которая, среди прочего, известна заявлением, что она «не принцесса», протестуя против того, как её представляет пресса европейцев). Те Пуэа родилась в тяжёлую для своего родного племени пору и, став взрослой, предприняла множество усилий для того, чтобы племени вернулась часть земель, на которых они могли работать и выращивать себе пропитание. Она также вела себя очень необычно для знатной девушки-маори, отличаясь смелостью, которую многие предпочитали считать наглостью и агрессивностью, и определённой свободой суждений. Правда, Те Пуэа была не дочерью, а внучкой короля маори — Тафиао.
Те Пуэа также собирала и сохраняла предания родного племени, чтобы память народа не исчезла под натиском новой культуры.
Кадр из мультфильма *Моана*.
Имя главной героини не имеет исторических отсылок, это просто популярное полинезийское женское имя, оно означает «Океан» - это подчёркивает, что девушка избрана самим океаном и, таким образом, представляет из себя женскую версию юного короля Артура, другого диснеевского персонажа-избранного.
Есть версия, что в мультфильме содержатся отсылки к фильму двадцатых «Моана южных морей», о девушке, живущей обычной жизнью на Самоа. В этом фильме есть сцена болезненного нанесения татуировки молодому парню (как и в мультике), а жизнь самоанцев показана как беззаботная и хорошо налаженная (что в целом соответствовало действительности). В 2014 году в США с триумфом прошёл повторный прокат этого фильма с отреставрированной картинкой и наложенным звуком, вероятно, его успех мог повлиять на создателей мульт-Моаны.
Легенды о том, что полинезийцы покоряли океанские волны и дальние земли на своих совсем небольших судах — чистая правда.
У Таматоа королевское имя.
Мауи — реальный персонаж полинезийских легенд, он большой шутник и не все его шутки приятны (в мульфильме нашли способ это передать), зато он не раз помогал человечеству. Перед битвой с Те Ка Мауи танцует — это отсылка к ритуальному боевому танцу хака маори. Это очень напряжённый момент, поскольку, по некоторым легендам, Мауи был убит старой богиней. Но в этот раз он избегает своей судьбы благодаря находчивости Моаны. Также по легендам Мауи был очень некрасив. Компания «Дисней» постаралась это передать, сделав черты лица Мауи неправильными.
Гигантский краб, с которым схватываются Моана и Мауи, носит имя королевской династии Таматоа, что подчёркивает его место на дне океана. Прообразом бабушки Моаны называют королеву Салоте Тупоу, которая правила государством Тонга и участвовала в коронации королевы Елизаветы II. Салоте отличалась мягкостью и мудростью, в любых обстоятельствах она умела сохранить достоинство и многое сделала для своего народа.
Холодное сердце
Страна, в которой живут Анна и Эльза, не называется прямо, но множество признаков говорят за то, что речь идёт о Норвегии и народ нортулдра из второй части — это саамы. За эту версию говорит всё — и внешность нортулдра, и их юрты, и стада оленей. Кроме того, скандинавы традиционно приписывали саамам владение волшебством. Таким образом, вторая часть пересказывает историю колонизации саамов и их земель норвежцами. Вопрос колонизации поднимается студией «Дисней» в мультфильмах впервые.
Хотя реального прототипа у королевы Эльзы нет, Норвегией однажды действительно правила королева — её звали Маргарита. Официально она считалась регентом своего сына, но фактически не упускала власть из своих рук до самой смерти. Многие считают её одной из лучших скандинавских правителей.
История самой Эльзы отсылает к сказке датского сказочника Андерсена «Снежная королева». За Южными островами скрывается, скорее всего, Дания. Прообразом для волшебного острова, где течёт река Ахтохаллэн, стала Исландия, «страна льдов».
Кадр из фильма *Холодное сердце 2*.
В мультфильмах активно используется традиционная скандинавская мифология. В них действуют тролли, каменные великаны, водяная лошадь. Мать Анны и Эльзы зовут Идуна, и это, возможно, отсылка к Идунн, одной из самых красивых скандинавских богинь.
Реальная историческая основа есть у ещё одной диснеевской истории. Настоящая история Покахонтас: почему индейская принцесса приняла христианство и уехала в Англию.
Текст: Лилит Мазикина.
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