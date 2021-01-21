Что можно увидеть в видеороликах, после которых Пентагон признал существование инопланетян

На днях произошло из ряда вон выходящее событие: Пентагон неожиданно опубликовал три ранее засекреченных видеоролика. На записях пилоты ВМС США сталкиваются с неопознанными летающими объектами. Пентагон заявляет, что на этих чёрно-белых видео «необъяснимые воздушные явления». Ранее в сети уже публиковались похожие видеозаписи, на которых якобы запечатлены НЛО. Как сообщают официальные лица из Министерства обороны США, эти записи единственные реальные свидетельства встречи с НЛО.
Сами ролики не очень высокого качества, изображение чёрно-белое, зернистое. Похожие ролики гуляли по сети уже больше десяти лет. Первые записи были опубликованы в 2007 году, потом ещё в 2017 году. События, которые на них запечатлены происходили в 2004 и 2015 годах. Многие искренне уверены в том, что это не что иное, как свидетельства существования внеземной разумной жизни.
В прошлый понедельник Пентагон официально выпустил три видеоролика о НЛО, снятых в 2004 и 2015 годах.
Заявление, опубликованное на официальном сайте Министерства обороны США, содержит информацию о том, для чего рассекретили данные видеозаписи. Текст этого заявления гласит: « Это было сделано с целью прояснить любые заблуждения общественности относительно реальности распространяемых в интернете записей».
Ролики распространяются в СМИ с 2007 года.
Также было заявлено, что тщательный анализ этих видеозаписей не обнаруживает никаких доказательств того, что это инопланетное вторжение. Конечно, это не препятствует никоим образом проводить различные исследования в этой области. Любое вторжение в воздушное пространство США будет внимательно изучено и будут приняты все меры для безопасности в случае военного нападения.
Когда один из пилотов вспомнил, что он был «измотан».
Когда эти записи были опубликованы в 2017 году, журналисты взяли интервью у двух пилотов, которые были свидетелями этих инцидентов. Один из них описал явление, как «пятнистый самолёт, который летел так быстро, как ни один из летательных аппаратов, которые он когда-либо видел». После он добавил, что был тогда «довольно измотан».
Объекты, видимые на кадрах, так и остались неопознанными.
Год назад такое издание как «Нью-Йорк Таймс» опубликовало ещё одну статью об этом, присоединив два видеоролика, которые были сняты пилотами в 2015 году. В материале были интервью других пилотов, которые видели неопознанные летающие объекты, мчавшиеся с необычайно огромной скоростью.
Пентагон — штаб-квартира Министерства обороны США.
Для изучения этих явлений в США существовала специальная секретная программа Пентагона. Однако век её существования был недолгим — всего пять лет. Пентагон заявил, что есть более высокоприоритетные задачи, нуждающиеся в финансировании и программу свернули.
Пентагон признал существование программы исследований НЛО.
Бывший сенатор, Гарри Рейд (штат Невада), который был инициатором программы исследований НЛО, позже написал об этом в своём Твиттере: «Я чрезвычайно рад, что Пентагон решил наконец рассекретить данную информацию». Ещё он добавил, что проведённые исследования ужасно поверхностны и США нужно серьёзно взглянуть на это. Ведь это имеет огромное значение для национальной безопасности. Американский народ заслуживает того, чтобы быть проинформированным.
Сотни лет люди вглядывались в небеса и пытались объяснить таинственные огни и объекты, который они там видели. Современные истории о НЛО берут своё начало в 1947 году, когда один фермер из штата Нью-Мексико нашёл обломки, как тогда думали «летающей тарелки». Современные исследования позволяют утверждать, что это были обломки воздушного шара, который использовали в секретной программе слежения за Советским Союзом.
Позже, в народе зародились слухи о таинственной «зоне 51», где как считали конспирологи, США скрывают некие секретные технологии пришельцев. Тем временем, зона 51 — это всего лишь база для испытаний новейших военных летательных аппаратов.
Время развенчало множество подобных «внеземных» теорий. Только в 2017 году Пентагон признал, что у них действительно существовала программа исследований возможных НЛО. Сейчас она свёрнута. Сейчас ВМС США называют неопознанные летающие объекты «неопознанными воздушными явлениями». Но вот в коллективном сознании настолько плотно укоренилась аббревиатура НЛО, что вытеснить её будет не так-то просто.
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