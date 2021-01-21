Что можно увидеть в видеороликах, после которых Пентагон признал существование инопланетян

В прошлый понедельник Пентагон официально выпустил три видеоролика о НЛО, снятых в 2004 и 2015 годах.

Ролики распространяются в СМИ с 2007 года.

Когда один из пилотов вспомнил, что он был «измотан».

Объекты, видимые на кадрах, так и остались неопознанными.

Пентагон — штаб-квартира Министерства обороны США.

Пентагон признал существование программы исследований НЛО.