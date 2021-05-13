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7 вещей в доме, которые наглядно демонстрируют недостатки хозяйки

7 вещей в доме, которые наглядно демонстрируют недостатки хозяйки

Психологи утверждают, что о характере человека могут сказать не только его привычки, манера общения, внешний вид, но также обстановка в квартире. Неряшливые мелочи, беспорядок, посуда со сколами и прочие моменты наглядно демонстрируют, какой вы человек и как складывается ваша жизнь. Мы решили изучить этот вопрос подробнее и поделиться результатами.

Известный американских психолог и философ Уильям Джеймс в своих трудах писал, что частью личности являются не только интересы и убеждения. Немаловажную роль в формировании характера также играют вещи, которые человек считает своими: одежда, книги, посуда, сувениры и так далее. Интерьер дома также является частью «я». Поэтому, если внимательно посмотреть на квартиру, в которой проживает ваш друг или родственник, можно многое сказать о нем, как о человеке.

Первое, что бросается в глаза – это порядок или беспорядок в доме. С точки зрения психологии, идеальный порядок в квартире свидетельствует о твердых жизненных принципах и душевной гармонии хозяина. Тогда как беспорядок – яркое доказательство разболтанности, неаккуратности и отсутствия дисциплины. Такое объяснение достаточно простое и правильное, однако эти выводы далеко не единственные, которые можно сделать при взгляде на обстановку дома.

7 вещей в доме, которые наглядно демонстрируют недостатки хозяйки

1. Немытые окна

Немытые окна - признак тоски и одиночества. / Фото: Vodakanazer.ru

Немытые окна - признак тоски и одиночества. 

Грязные тусклые окна выглядят некрасиво и ухудшают общее самочувствие: пыльные стекла не позволяют солнечным лучам проникать в квартиру, делают интерьер темные и мрачным. Однако, когда речь заходит о мытье окон, многие хозяйки устало закрывают глаза и откладывают уборку на потом, так как данная процедура является настоящей пыткой. Во-первых, окна достаточно большие, и чтобы достать до всех уголков приходится забираться на стул или подоконник. А, во-вторых, на них постоянно остаются разводы, от которых очень сложно избавиться. 

Но эти причины – далеко не единственные. Нежелание мыть окна может быть связано с тем, что человеку грустно и одиноко. В попытке спрятаться от людей и от окружающего мира в целом, они подсознательно стремятся к тому, чтобы жилье оставалось в тени. При этом, такие люди отличаются ранимостью, сентиментальностью, могут добиться успехов в творческой сфере (если, конечно, грусть-тоска не победит).

2. Беспорядок в шкафах

Беспорядок в шкафу характерен для людей с драматическим типом личности. / Фото: Zen.yandex.ru

Беспорядок в шкафу характерен для людей с драматическим типом личности. 

На первый взгляд в квартире может быть идеальный порядок: посуда помыта и аккуратно расставлена на полках, кровать заправлена, полы чистые, без единого намека на пыль. Но если заглянуть в шкаф, то можно увидеть множество скелетов в виде помятой одежды, старой обуви, старых чеков, сломанных ручек и карандашей.

Такая картина часто наблюдается у людей с драматическим типом личности. Они постоянно пытаются произвести хорошее впечатление на окружающих, продемонстрировать свои лучшие качества и заслужить похвалу. В то же время, у них есть много далеко не идеальных черт характера, которые они не торопятся показывать. Это люди с «двойным дном», которые не торопятся разбираться со своими проблемами. Им легче закрыть на них глаза, чем решить раз и навсегда. Как видите, происходит та же ситуация, что и с ненужными вещами в шкафу.

3. Грязная посуда

Люди, которые оставляют грязную посуду, не думают о завтрашнем дне. / Фото: Fb.ru

Люди, которые оставляют грязную посуду, не думают о завтрашнем дне. 

Множество грязных тарелок, чашек, кастрюль и сковородок в раковине – это не свидетельство неряшливости. По мнению психолога Светланы Нестеревой, такой хаос на кухне связан с любовью к себе. Между долгом и удовольствием такая хозяйка всегда выберет последнее. А скучную обязанность в виде мытья посуды она умело переложит на ближнего своего или оставит на потом. Такие люди живут сегодняшним днем и редко думают о будущем, часто берут деньги в долг. В то же время, они отличаются добрым нравом, открытостью, имеют много друзей.

4. Неопрятное пространство ванной комнаты

бардак в ванной комнате говорит о низкой самооценке. / Фото: Rekvartira.ru

бардак в ванной комнате говорит о низкой самооценке. 

Ванная комната является именно той отдушиной в квартире, где можно полностью расслабиться, забыть о проблемах и освободить голову от плохих мыслей. Горячая ванна помогает погрузиться в себя и достичь внутренней гармонии, а прохладный душ – взбодриться и настроиться на предстоящий день. Также отличными помощниками в водных процедурах становятся соли и эфирные масла, которые улучшают не только состояние кожи, но и эмоциональное состояние. И достаточно одного взгляда на интерьер санузла, чтобы понять, насколько сильно хозяйка заботиться и о теле, и о психологическом комфорте.

Чистая ванная является показателем того, что комната используется постоянно. Различные кремы и маски для лица, качественный шампунь и зубная паста, гели и лосьоны для душа, красиво расставленные на полочке – все это свидетельствует о том, что девушка уделяет много времени заботе о себе. А вот хаос в ванной комнате демонстрирует абсолютно противоположное – женщина имеет низкую самооценку, не уделяет внимание себе, игнорирует уходовые процедуры и предпочитает всегда оставаться в тени.

5. Спрятанные под диван носки

Носки под диваном прячут бережливые люди. / Фото: fishki.net

Носки под диваном прячут бережливые люди. 

Обычно, так поступают бережливые и запасливые люди. Пока другие каждую неделю ходят на шопинг и дегустируют меню в новых ресторанах, рациональный «человек-хомяк» копит деньги и откладывает их на черный день. Весьма полезное качество, но лишь в том случае, если оно постепенно не трансформируется в жадность и излишнюю экономность.

6. Грязные плита и мойка

Грязная плита может быть признаком депрессии. / Фото: Planktons.ru

Грязная плита может быть признаком депрессии. 

Кухня является особенной комнатой, где часто собираются друзья и члены семьи, происходит таинство приготовления блюд. Именно поэтому очень важно поддерживать здесь порядок, чтобы сохранялась атмосфера теплоты и уюта. 

Как только на стенах начинают накапливаться пятна от масла и воды, плита покрывается жиром, а в мойке с каждым днем становится все больше грязной посуды, можно делать вывод о том, что у хозяйки начинается депрессия. Да, бесспорно, возможно у нее просто не хватает времени на то, чтобы привести кухню в порядок или дело в обычной лени. Однако психологическая проблема также имеет место быть. Беспорядок может свидетельствовать о том, что у человека просто нет энергии поддерживать чистоту, или он не считает это важным. Еще одна причина состоит в том, что хозяйка не ценит себя, считая, что не заслуживает жить в чистоте.

7. Захламленность

Беспорядок на балконе говорит о страхе перед переменами. / Фото: dekormyhome.ru

Беспорядок на балконе говорит о страхе перед переменами.

Регулярная ревизия – это именно та процедура, которая помогает избавиться от старых вещей и привести квартиру в порядок. Если же вы не хотите избавляться от сувениров десятилетней давности, чайных сервизов, которыми никто не пользуется, старой мебели на балконе (а вдруг пригодится), сломанных бытовых приборов, значит существует психологическая проблема. 

В лучшем случае, такое поведение является признаком консервативной личности, которая не хочет ничего менять в своей жизни. В худшем – складирование вещей свидетельствует о наличии невроза и навязчивого поведения.

 

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