Британский фотограф провел 14 часов, проехав с открытым верхом на поезде, который транспортировал 16000 тонн железной руды через пустыню Сахара. 31-летний фотограф Майкл Гуниевич, задокументировал поездку по 700-километровому маршруту через Мавританию — страну парализованную бедностью, рабством и терроризмом.

Это один из самых длинных в мире товарных поездов, которые одновременно служат и пассажирским поездом: на нем едут люди.

Некоторые из товарищей Майкл на железнодорожной линии, которые сражались с суровыми условиями, чтобы выдержать бесплатный проезд на товарняке.

Разрушенные здания расположены на обширной пустыне Сахара.

Пустыня: Основной товарный поезд, на котором путешествовали Майкл и Аммар. Длина таких поездов может достигать 2,5 км.

Товарный поезд, на котором путешествовали Майкл и Аммар. Это место, где они провели всю ночь. Они должны были вырыть ямы в железной руде, чтобы устроиться спать.

Майкл сидит на железной руде поезда в Сахаре, используя шарф в качестве маски от пыли.

Гостеприимные встречи: Майклу предлагали чай группа путешественников, которые везли караван верблюдов. Пара села на поезд железной дороги Мавритании в кромешной тьме в середине ночи. Майкл и Аммар выкопали себе в железной руде место для сна.

Железная дорога является единственным способом проехать через пустыню, и для многих мавританцев — это единственный способ навестить семью и друзей в отдаленных местах, или найти работу.

Шингетти славится своими библиотеками, некоторые из которых содержат работы по науке, астрономии и математике. Это Библиотека Фонда Аль. Её хозяин Ахмед Махмуд, с его опекуном ожидают тех, кто ищет знания.

Железная дорога Мавритания начинается в горнодобывающем центре Зуэрате и заканчивается в порту Нуадибу на западном побережье страны.

Два исследователя провели ночь на товарном поезде в вагоне с железной рудой. Для того, чтобы защититься от пыли, пара вырыли отверстия в железной руде.

Коробки макаронных изделий, которые ехали на товарном поезде, быстро выгружаются работниками, когда поезд останавливается на маршруте.

700-километровый путь по Мавритании показывает ужасающую бедность и нищету местного населения.

Когда Майкл остановился в Уадане, ему предложили продать двух молодых девушек в рабство или в качестве жен.

Это Порт-де Пиче, или Рыбацкий пляж в Нуакшоте, столице Мавритании.

Мавритания является вторым крупнейшим производителем в Африке железной руды, и экспорт имеет важное значение для экономики страны.

Поезд также используется, как бесплатное транспортное средство для местного населения. Они везут с собой коробки с макаронами, рисом, бутылки воды и даже живых коз.

«Здесь нет самолетов, грузовиков и никаких других вариантов, чтобы проехать через душную Сахару» — сказал Майкл.

«За время путешествия не произошло никаких инцидентов или преступлений, люди были доброжелательными, показали некоторое любопытство или игнорировали нас. Здесь нет ни инспекторов, ни билетов».

В населенном пункте Уадан в настоящее время проживает около 30 семей.



Дети улыбаются Майклу, который сфотографировал местную культуру и дома по маршруту движения поезда.

Добрые встречи: Эти женщины, населяющие центральный район Сахары, сделали чай Майклу.

Пара изнемогала при температуре выше 50 градусов по Цельсию в течение дня, а ночью замерзала от замораживающего ветра.

Но, несмотря на суровые условия, Майкл был ошеломлен размерами и красотой пустыни Маврикия.

Майкл сказал: «Мы словно огромный песчаный червь ехали через бесконечные дюны этого окаменевшего моря.



Башня является, вероятно, наиболее часто фотографируемым объектом. Она занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Библиотекарь Ахмед Махмуд в Библиотеке Фонда Аль.

Майкл ездил к центру Сахары.

Во время поездки фотограф Майкл Гуниевич смотрит на бесплодную дорогу впереди.



Это то, что осталось от крушения корабля Союз Малика. Корабль сел на мель в 2003 году на месте, используемом в качестве кладбища кораблей.

После примерно 14 часов, поезд прибыл в Нуадибу. В отличие от романтического путешествия на Лунном экспрессе на другой стороне Африки, поезд в Мавритании остановился в значительной степени посреди голого места. Только несколько таксистов, ожидающих пассажиров.

Книга из коллекции Библиотеки Аль в Шингетти, который славится своими библиотеками.

Изолированная деревня в Терджите, где можно укрыться от суровых условий пустыни, с деревьями и водой.

Местные жители сражаются с сильными ветрами и пыльными бурями.

Местный житель в Уадане, где проживает только несколько семей.

Город-оазис, Шингетти, всегда боролся против Сахары, и и он постепенно поглощается безжалостными песками.



Несмотря на суровые условия, Майкл был ошеломлен размерами и красотой огромной пустыни, которая простиралась так далеко, как мог видеть глаз.