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Жизнь внуков 7 великих личностей СССР: кем стали потомки Сталина, Гагарина и Никулина

История показывает, что дети и внуки известных исторических личностей далеко не всегда горят желанием продолжить традиции своих родителей. Гагарины, Никулины, Сталины – многие внуки с известными фамилиями пошли своим путем, но некоторые отчасти остались в той же сфере, где добились успеха их предки.

Жизнь внуков 7 великих личностей СССР: кем стали потомки Сталина, Гагарина и Никулина



Ольга Питерс, родная внучка Иосифа Сталина, родилась уже в США. Она ничуть не напоминает деда — сегодня ее зовут Крис Эванс.

Жизнь внуков 7 великих личностей СССР: кем стали потомки Сталина, Гагарина и Никулина




Профессия внука Гагарина, названного в честь великого предка, все же немного связана с небом — он директор аэропорта.

Жизнь внуков 7 великих личностей СССР: кем стали потомки Сталина, Гагарина и Никулина

Праправнук Максима Горького и не думает о писательской стезе, а занимается пиаром.

Жизнь внуков 7 великих личностей СССР: кем стали потомки Сталина, Гагарина и Никулина

Зато внук знаменитого вратаря Льва Яшина, Василий Фролов, футболом занимается. Сейчас он тренирует омский «Иртыш».

Жизнь внуков 7 великих личностей СССР: кем стали потомки Сталина, Гагарина и Никулина

Единственная внучка Юрия Никулина, Мария, переехала в Германию, где стала нейрохирургом.

Жизнь внуков 7 великих личностей СССР: кем стали потомки Сталина, Гагарина и Никулина

Ближе всех к деду по складу характера оказался Глеб Гребенщиков. Он не только занимается музыкой, но еще и играет в группе Бориса Гребенщикова.

Жизнь внуков 7 великих личностей СССР: кем стали потомки Сталина, Гагарина и Никулина

А внук Сергея Королева решил стать нейрохирургом. Он один из лучших специалистов по травматологии в России и поддерживает связь с Илоном Маском — в 2020 году Маск позвал внука Королева посмотреть на очередной запуск ракеты.

Жизнь внуков 7 великих личностей СССР: кем стали потомки Сталина, Гагарина и Никулина

Многие родственники великих личностей избрали совершенно другие профессии и пути в жизни.
Видимо, не все решения человека определяет генетическая предрасположенность.

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Жизнь внуков 7 великих личностей СССР: кем стали потомки Сталина, Гагарина и Никулина

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Жизнь внуков 7 великих личностей СССР: кем стали потомки Сталина, Гагарина и НикулинаПодписаться на мой Instagram

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