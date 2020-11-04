Жизнь внуков 7 великих личностей СССР: кем стали потомки Сталина, Гагарина и Никулина

История показывает, что дети и внуки известных исторических личностей далеко не всегда горят желанием продолжить традиции своих родителей. Гагарины, Никулины, Сталины – многие внуки с известными фамилиями пошли своим путем, но некоторые отчасти остались в той же сфере, где добились успеха их предки.











Ольга Питерс, родная внучка Иосифа Сталина, родилась уже в США. Она ничуть не напоминает деда — сегодня ее зовут Крис Эванс.











