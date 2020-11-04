Жизнь внуков 7 великих личностей СССР: кем стали потомки Сталина, Гагарина и Никулина

История показывает, что дети и внуки известных исторических личностей далеко не всегда горят желанием продолжить традиции своих родителей. Гагарины, Никулины, Сталины – многие внуки с известными фамилиями пошли своим путем, но некоторые отчасти остались в той же сфере, где добились успеха их предки.
Ольга Питерс, родная внучка Иосифа Сталина, родилась уже в США. Она ничуть не напоминает деда — сегодня ее зовут Крис Эванс.
Профессия внука Гагарина, названного в честь великого предка, все же немного связана с небом — он директор аэропорта.
Праправнук Максима Горького и не думает о писательской стезе, а занимается пиаром.
Зато внук знаменитого вратаря Льва Яшина, Василий Фролов, футболом занимается. Сейчас он тренирует омский «Иртыш».
Единственная внучка Юрия Никулина, Мария, переехала в Германию, где стала нейрохирургом.
Ближе всех к деду по складу характера оказался Глеб Гребенщиков. Он не только занимается музыкой, но еще и играет в группе Бориса Гребенщикова.
А внук Сергея Королева решил стать нейрохирургом. Он один из лучших специалистов по травматологии в России и поддерживает связь с Илоном Маском — в 2020 году Маск позвал внука Королева посмотреть на очередной запуск ракеты.
Многие родственники великих личностей избрали совершенно другие профессии и пути в жизни. Видимо, не все решения человека определяет генетическая предрасположенность.
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