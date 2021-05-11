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«Шагающий» автовокзал, или Как китайцы терминал весом в 30 тыс. тонн передвигали


«Шагающий» автовокзал, или Как китайцы терминал весом в 30 тыс. тонн передвигали

Любопытный случай произошел в китайском городе Сямынь. После 5 лет эксплуатации огромный автовокзал, имеющий 2 этажа под землей и 3 над ней, оказался на пути новой высокоскоростной железной дороги. В таких случаях здания просто сносят и строят в другом месте, но китайские инженеры пошли на хитрость, они решили переместить один конец терминала весом 30 тыс. тонн на ...другую улицу, а это целых 288 метров, да еще и под углом 90 градусов! Что же из этой затеи получилось и стоило ли так напрягаться, попробуем разобраться и мы.

Китайцы умудрились переместить на другую улицу автовокзал весом в 30 тыс. тонн. (Xiamen, Китай). © New China TV.

Китайцы умудрились переместить на другую улицу автовокзал весом в 30 тыс. тонн. (Xiamen, Китай). © New China TV.

 

Когда в 2015 году в городе Сямынь (Xiamen), что в Юго-Восточной китайской провинции Фуцзянь, строился масштабный автовокзал ничего не предвещало беды. Но жизнь вносит свои коррективы, требуя максимального расширения пространства и внедрения новых транспортных узлов и веток. Согласно новому генеральному плану строительства города, в этой зоне должна проходить ветка высокоскоростной железной дороги, которую сместить никак не получается. Из-за этого проекта центральная часть 162-метрового здания вокзала оказалась поперек полотна. Сооружение требовали или снести, или переместить на другую улицу.

Железнодорожное полотно должно было пройти поперек автовокзала (Xiamen, Китай).

Железнодорожное полотно должно было пройти поперек автовокзала (Xiamen, Китай).

 

После тщательных расчетов и длительных обсуждений с инженерами и строителями власти все же решили оставить терминал в целости и сохранности. В кратчайшие сроки был разработан поэтапный план переноса автовокзала. Работа усложнялась тем, что пятиэтажное здание имеет немаленькую ширину в 37 м, да еще и 2 полноценных подземных уровня.
Чтобы переместить 162-метровое здание, нужно было расчистить территорию и проложить бетонные рельсы (Xiamen, Китай). © New China TV.

Чтобы переместить 162-метровое здание, нужно было расчистить территорию и проложить бетонные рельсы (Xiamen, Китай). © New China TV.

 

Но и это еще не все проблемы. Столь неожиданное перемещение требовало, чтобы вокзал «повернулся» на 90 градусов по горизонтали, используя одну его сторону в качестве центральной точки. При этом дальняя сторона терминала должна «шагать» на другую улицу, очерчивая полукруг длиной 288 метров!
Терминал весом 30 тыс. тонн пришлось отрезать от фундамента (Xiamen, Китай). © New China TV.

Терминал весом 30 тыс. тонн пришлось отрезать от фундамента (Xiamen, Китай). © New China TV.

 

Естественно, сразу такую проблему не решить, поэтому работы начались с расчистки участка земли, по которому планировалось переместить здание. Также терминал требовалось снять с фундамента на старом месте, а на новом – нужно было создавать его заново. После этого на расчищенном участке полукругом в виде веера уложили рельсы, а под само сооружение установили 532 гидравлических домкрата, управляемых компьютерной программой. Именно они и приподняли здание так, чтобы оно постепенно достигло рельс, на которых сантиметр за сантиметром оно перемещалось к конечной точке маршрута. Во всем этом процессе участвовали домкраты, разделенные на две группы, работающие поочередно.
532 гидравлических домкрата круглосуточно передвигали здание автовокзала (Xiamen, Китай).

532 гидравлических домкрата круглосуточно передвигали здание автовокзала (Xiamen, Китай).

 

Постоянное движение сооружения вперед вызывало стойкое ощущение, что оно в прямом смысле слова шагает. Гидравлические домкраты работали 24 часа в сутки, и автовокзал, вес которого превышает 30 тыс. тонн, за это время смещался не менее чем на 10 м.

В общей сложности на весь процесс подготовки и «переезда» на новое место понадобилось 40 дней. А это намного быстрее нежели демонтировать здание, а потом построить его с нуля.
Один конец терминала «прошагал» целых 288 м (Xiamen, Китай). © New China TV.

Один конец терминала «прошагал» целых 288 м (Xiamen, Китай). © New China TV.

 

Интересный факт: На строительство автовокзала в 2015 г. было потрачено почти 39 млн дол., а вот его передвижение обошлось 7,5 млн «зеленых». И это еще без учета заоблачной суммы на демонтаж, если бы до него дошло дело. Так что китайцы совсем не прогадали, когда решились на столь неожиданный проект, который увенчался успехом.

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«Шагающий» автовокзал, или Как китайцы терминал весом в 30 тыс. тонн передвигали

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