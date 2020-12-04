Хитрый трюк, который поможет рыбе не прилипать к решетке

Сложно будет отыскать человека, который отказался бы от жаренной на решетке рыбки! Вот только кушать любят все, а отдирать от решетки запечённую рыбью шкуру и мясо не любит никто. Для того, чтобы готовить вкуснейшие блюда и потом не страдать с губкой в руках, необходимо принять кое-какие меры по защите решетки от прилипания к ней рыбы.
Рыба чаще всего пригорает. |Фото: eat-me.ru.
Чтобы в деле жарки рыбы все прошло как по маслу, необходимо, как это не странно, использовать масло. Однако на деле все далеко не так просто и очевидно, как могло бы показаться на первый взгляд. Так, перед началом жарки рыбу нужно соответствующим образом подготовить. В обязательном порядке каждая рыбешка до отправки на решетку тщательно насухо вытирается бумажным полотенцем.
Мытье решетки - это непросто. |Фото: pechiexpert.ru.
После этого необходимо смазать не только рыбу, но и саму решетку (последнее в большинстве случаев никто не делает). А дальше возможны варианты. Так, многие домашние повара предлагают использовать обычное подсолнечное масло. Другие рекомендуют вместо него применять майонез. Однако, практика показывает, что только одновременно использование обоих средств позволит достичь нужного результата.
Намазываем рыбу и решетку маслом и майонезом. ¦Фото: tastymediterraneo.com.
Таким образом, решетка для жарки рыбы смазывается подсолнечным маслом, а сама рыбешка тщательно обрабатывается майонезом. При этом настоятельно рекомендуется выбирать самый жирный майонез, который только удастся найти в магазине. Готовится блюдо 4-5 минут, после чего нужно снять его с огня и решетки. Затем необходимо перевернуть рыбешку, положить обратно и отправить в решетке на огонь еще на 2-3 минуты.
Незабываем переворачивать по ходу готовки. ¦Фото: otvet.mail.ru.
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