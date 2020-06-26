Восхитительное превращение старинной пергаментной фабрики в семейное поместье

Каких только трансформаций не случается, когда за работу берутся профессиональные архитекторы и дизайнеры. Ярким подтверждением этих слов стала реконструкция практически руин, оставшихся вместо комплекса пергаментной фабрики, построенной еще в XVII в. в самом центре Великобритании. Специалисты студии Will Gamble Architects превратили средневековые развалины в роскошное семейное поместье, при этом не нарушили стиль исторической постройки.
Британские архитекторы превратили руины старинной пергаментной фабрики в семейное поместье. | Фото: interior.ru/ ajbuildingslibrary.co.uk, © Johan Dehlin. Когда британское семейство выкупило обширный участок земли, находящийся на землях графства Нортгемптоншир (South Northamptonshire), на нем оказались развалины старинной пергаментной фабрики, каких-то складских помещений и загона для скота, возведенные еще вначале XVII в. Учитывая, что с этими руинами ничего уже было сделать нельзя, они задумали их снести, а на том месте построить большой современный особняк. Чтобы не разрушать исторический памятник архитектуры новое здание решили поместить внутри руин. | Фото: archdaily.com/ © Johan Dehlin. Для создания нового проекта были приглашены специалисты студии Will Gamble Architects, которые после обследования оставшихся стен уговорили владельцев провести полную реконструкцию построек и уже на их основе создать настоящее загородное поместье. Наряду с оригинальной каменной кладкой можно увидеть «состаренный» современный кирпич. | Фото: ajbuildingslibrary.co.uk/ © Johan Dehlin. Во время изучения руин до мелочей был продуман план, как без вреда для старинного комплекса внедрить современное жилое пространство, которое бы стало уютным домом для семьи. В итоге было спроектировано «здание внутри здания», которое аккуратно без разрушений могло поместиться внутри довольно хорошо сохранившихся участков строения. Многоступенчатый фасад средневекового комплекса создает иллюзию древних развалин даже после проведенной реставрации. | Фото: archidea.com.ua/ © Johan Dehlin. Авторам проекта после полных расчетов удалось оставить те участки комплекса, которые еще крепко стояли на фундаменте, укрепив лишь обветшалые края, чтобы создать четкий контур. Недостающие части здания были достроены в подобном стиле, что и основное сооружение. Во время восстановления для реставрации стен использовали те же камни, что были найдены возле полуразрушенного комплекса, а для кладки обрамления и дополнительных перегородок или укреплений – современный кирпич, только «состаренный» по особой технологии. «Брешь» в некоторых стенах заделана с помощью стекла. | Фото: ajbuildingslibrary.co.uk/ © Johan Dehlin. После окончания работ по возведению и укреплению стен получился многоступенчатый фасад, с большими окнами и целыми пролетами из стекла, чтобы закрыть внутреннее пространство. Поэтому, глядя на особняк издалека, создается впечатление, что пергаментная фабрика по-прежнему в руинах, но именно такой иллюзии и добивались архитекторы, стараясь по максимуму сохранить первозданный вид. Часть внутренней отделки осталась оригинальной. | Фото: archidea.com.ua/ © Johan Dehlin. Внутренние работы начались с того, что было полностью очищено пространство от сгнившего дерева и обломков перегородок. Каменная плитка, служившая напольным покрытием, пригодилась для создания внутреннего двора, а вот оригинальные балки перекрытия не сохранились, поэтому использовали натуральный дуб, который растет на этом же участке. Зона столовой в доме, созданном внутри развалин пергаментной фабрики. | Фото: archidea.com.ua/ © Johan Dehlin. В некоторых местах было решено оставить каменную кладку в первозданном виде, лишь очистив и отреставрировав повреждения. «Мы постарались максимально сохранить характер руин самой фабрики и загона для скота, оставив большую часть того, что там сохранилось», – говорит один из авторов проекта, архитектор студии Will Gamble Architects. Практически вся древесина для внутренней отделки была взята с участка. | Фото: archidea.com.ua/ © Johan Dehlin. Во время реконструкции специалисты студии обнаружили резервуар, служивший для отвода подземных вод от фундамента строения. Так называемый «сухой колодец» был полностью очищен от многовекового мусора и теперь сможет помочь избавиться от поверхностного стока и поднятия уровня подземных вод. Это немаловажная деталь в дальнейшей эксплуатации строения как жилого помещения и создания безопасного во всех отношениях микроклимата для его жильцов. Тем более, стало известно, что средневековый комплекс построен вблизи источника. Подобное расположение объясняется тем, что для производства пергамента в былые времена использовали шкуры животных, а для ее выделки и расслоения требовалось много воды, которую нужно было куда-то девать. Контрастное оформление интерьера кухни в преобразованном комплексе. | Фото: ajbuildingslibrary.co.uk/ © Johan Dehlin. Интересный факт от редакции Novate.Ru: Графство Нортгемптоншир в XVI - XVII вв. славилось не только разведением скота, но и производством пергамента, который долгие годы служил основным материалом для письма. Как утверждают сами архитекторы, именно на этой фабрике изготавливали пергамент для королевского двора. Таким видом из окна мало владельцев могут похвастаться. | Фото: interior.ru/ © Johan Dehlin. В ходе отделочных работ внутри возводимого объекта были закреплены стальные опорные конструкции, завуалированные так, чтобы не бросались в глаза. Также установили открытые деревянные балки перекрытия в зоне, которая когда-то была загоном для скота. Для комфорта жильцов уложили пол из дубовых досок и окрасили в белый цвет, чтобы сделать имитацию бетона. Современные стройматериалы постарались максимально завуалировать и «состарить». | Фото: ajbuildingslibrary.co.uk/ © Johan Dehlin. Для усиления иллюзии монолитности напольного покрытия, вдоль основания, был отлит бетонный плинтус. Причем такое смешение старого и нового, даже если некоторые элементы «под старину» были только созданы, просматривается во всем интерьере и смотрится довольно оригинально и необычно. В интерьере кухни соседствуют элементы старины и ультрасовременная техника и мебель. | Фото: ajbuildingslibrary.co.uk/ © Johan Dehlin. Так, например, современная кухня все также сохраняет неровный и неупорядоченный характер исторического здания, но при этом абсолютно комфортна и полностью укомплектована всем необходимым оборудованием и мебелью. Исторический контекст просматривается и в других жилых зонах: в спальнях, в ванных комнатах, гостиной, на открытой террасе, расположенной на крыше и даже во внутреннем дворе. Правда резкого контраста там уже решили не создавать, поэтому дизайн всего особняка смотрится довольно стильно и органично вписывается в окружающее пространство. После кардинальной реконструкции вместо средневековых руин получился современный особняк площадью 180 кв. м. | Фото: archdaily.com/ © Johan Dehlin. Интересно: На полное преобразование и обустройство старинных развалин ушло более 300 тыс. дол. и это несмотря на то, что многие материалы были использованы повторно, плюс ко всему древесина для балок, проемов дверей и окон была взята со своего участка. Хотя, стоит ли удивляться, ведь такая заоблачная стоимость по британским меркам, вполне нормальное явление. Реализация подобных проектов позволяет сохранить и памятник архитектуры, и создать комфортабельное жилье для современного человека.
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Восхитительное превращение старинной пергаментной фабрики в семейное поместье
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