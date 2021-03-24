Какие тайны хранят старинные богемские статуэтки, которые поражают изяществом более 150 лет

Уже более полутора века под известной маркой Royal Dux Bohemia в Чехии выпускаются изящные «фигуральные» и «интерьерные» изделия из фарфора высочайшего качества. Тысячи оригинальных произведений, представляющих собой статуэтки в виде фигур людей и животных, а также огромное разнообразие декоративных предметов – часы, чаши, вазы, подсвечники и посуда имеют большую палитру исполнения и поражают своей утонченностью и изяществом. В нашей публикации - интересные факты из истории чешского фарфора и великолепная галерея образцов старинных изделий Royal Dux.
Royal Dux Bohemia - так называется фарфоровая мануфактура, основанная в городке Дукс в Богемии (Духцов, что на западе нынешней Чешской Республики) в средине XIX столетия. Производство, изначально специализированное на выпуске, в основном, посуды из терракоты, уже к началу ХХ века полностью изменило свои приоритеты. Высокохудожественная продукция в виде статуэток и бюстов в стиле Ар-Нуво, изысканных декоративных ваз, украшенных трёхмерными фигурами, подсвечников, шкатулок, тарелок, чаш и других предметов стала визитной карточкой компании Royal Dux, которая до сих пор успешно развивается. Более века ее уникальная продукция является внушительной частью чешского фарфора, экспортируемого во все уголки мира.
От истоков к развитию. Фарфор Royal Dux
Старинные богемские статуэтки. Фарфор Royal Dux. | Фото: aspireauctions.com.
Длительное время секрет изготовления фарфора строго хранился китайскими мастерами. Поэтому европейские мануфактуры выпускали в основном изделия из терракоты, фаянса и майолики. К слову, терракотовая (глиняная) посуда была очень популярна, в ней готовили еду, заваривали чай, она могла быть разной по цвету, всегда пользовалась спросом и была общедоступной. И только к началу ХVIII века европейскими мастерами были предприняты удачные попытки производства фарфоровых изделий. И уже к концу этого века в Европе сложились благоприятные условия для широкого развития фарфоровой мануфактуры, что позволило выпустить в 1794 году первый богемский фарфор в городке Клостерле.
Старинные богемские статуэтки. Фарфор Royal Dux. | Фото: aspireauctions.com.
Благодаря богатым залежам каолина производство фарфора начало постепенно развиваться, в том числе и в районе нынешних Карловых Вар. Одна из первых фабрик в тех местах была построена в Дуксе. В 1860 её выкупил успешный моделист-эксперт Эдуард Эйхлер. Его мануфактура более 25 лет успешно производила изделия, в основном, из фаянса, майолики и терракоты. Лишь небольшая часть производства была отведена фарфоровым изделиям. Ситуация в корне изменилась, когда после смерти предпринимателя в 1887 году, руководство фабрикой перешло к его приёмному сыну, Вильгельму Гансу.
Старинные богемские статуэтки. Фарфор Royal Dux. | Фото: aspireauctions.com.
Новый век – новое признание
Новый хозяин расширил и усовершенствовал производство фарфора, ввёл новые технологии по использованию мягкой пасты, что в разы расширило возможности предприятия. Компания невероятно быстро стала развиваться и расширять ассортимент, а в конце XIX века получила статус акционерной корпорации "Duxer Porzellanmanufaktur A.G." с центральным офисом в Берлине.
Старинные богемские статуэтки. Фарфор Royal Dux. | Фото: aspireauctions.com.
Этот период был особенно успешным и продуктивным для фабрики благодаря дизайнеру Алоису Хампелу (Alois Hampel), разработавшему целые серии фигурок и бюстов в стиле ар-нуво. Корпорация начала экспортировать фарфоровые и фаянсовые статуэтки в соседние страны Европы и в США, а также принимала участие во всевозможных выставках, получая при этом почётные награды, такие как Grand Prix на всемирной выставке в Сент-Луисе в 1904 году и серебряная медаль на выставке в Милане в 1906-м.
Старинные богемские статуэтки. Фарфор Royal Dux. | Фото: aspireauctions.com.
Большой спрос на продукцию Royal Dux требовал и глобального расширения производства. Стоит отметить, что до 1913 года в компании трудилось около 500 рабочих, а сама фабрика была оборудована пятью круглыми и 17 муфельными печами, а также собственной паровой электростанцией, что позволяло успешно внедрять новейшие технологии того времени.
Старинные богемские вазы. Фарфор Royal Dux.| Фото: expertissim.com.
Однако высокий взлет производства был прерван Первой мировой войной. Руководство на некоторое время прекратило выпуск фарфоровых изделий, закрыв фабрику. Торговые сети были разрушены, спрос на продукцию резко упал, недоставало финансов для проведения новых разработок, а также развития дизайна. Вскоре после окончания войны производство вновь заработало, правда, на малых мощностях и не в полном объеме, а с началом Великой депрессии фабрика и вовсе перестала развивать новые производственные линии.
Старинные богемские вазы. Фарфор Royal Dux. | Фото: expertissim.com.
На таких малых оборотах фабрика пережила и Вторую мировую. А после ее окончания были открыты мастерские в государственной школе керамики в Теплице. Чешские мастера постепенно начали восстанавливать утраченные в военные годы старинные секреты и разрабатывать новые технологии. Таким образом, к концу 50-х гг. компания Royal Dux вернула свои позиции на мировом рынке.
Парные фарфоровые вазы в стиле Модерн. Фарфор Royal Dux.| Фото: expertissim.com.
Диапазон изготавливаемых фарфоровых изделий Royal Dux был дополнен реалистичными фигуративными мотивами, подчиненными современному времени. Новая серия дизайнерских решений профессора Ярослава Ежека принесла компании большой успех в Брюсселе в 1958 году, где проходила Всемирная выставка. Уже более 60 лет ассортимент продукции Royal Dux увеличивался, радуя изяществом и элегантностью новых линий и форм.
Парные фарфоровые вазы в стиле Модерн. Фарфор Royal Dux.| Фото: expertissim.com.
Парные фарфоровые вазы и статуэтка в стиле Модерн. Фарфор Royal Dux. | Фото: expertissim.com.
Фарфоровые бюсты Royal Dux Bohemia. | Фото: expertissim.com.
Как антиквары различают ценность чешского фарфора Royal Dux
Компания Royal Dux более полутора века сохраняет свои высокохудожественные, эстетические и технологические стандарты производства, выпуская новые каталоги фигуративного и декоративного фарфора, уважаемого во всём мире. И, разумеется, чешский фарфор популярен среди коллекционеров по всему миру. Но особенным украшением любой коллекции является старинный богемский фарфор. Так как же специалисты определяют ценность богемского фарфора Royal Dux.
Фарфор Royal Dux охарактеризован четырьмя производственными периодами, выделяемыми по отличиям логотипа, по которым производится оценка изделий на аукционах антиквариата.
- с 1860 года до Первой мировой войны: буква "Е" в центре треугольника, под жёлудем;
- с 1919 года до Второй мировой войны: клеймо "Сделано в Чехословакии", отпечатанное тушью рядом с треугольником;
- 1947-1990 гг : буква "Е" заменена на "D", так как компания была переименована в "Духцовский фарфор" (печать "сделано в Чехословакии" - убрана).
- с 1990 года – по настоящее время - используются клейма "Сделано в Чехословакии" и "Сделано в Чешской Республике".
Старинные богемские статуэтки.
Хотелось бы также отметить, что в 1900 году компания использовала в качестве клейма "розовый треугольник", отличающий их изделия вплоть до настоящего времени: треугольник из розового фарфора с надписью "ROYAL DUX BOHEMIA" вокруг жёлудя. Внутри жёлудя помещена буква "Е" (Эйхлер). Сохранившиеся записи показывают, что этот логотип стал их торговой маркой в 1912 году и использовался до конца 1940-х, когда буква "Е" была заменена на "D". Буква "М" может быть найдена на изделиях после 1953 года.
Старинные богемские статуэтки.
С 1918 года логотип с розовым треугольником объединили с маркой "Сделано в Чехословакии" ("Made in Czechoslovakia"), отпечатанную на изделиях в связи установленным регламентом внешней торговли, по которому на всех экспортируемых товарах должна быть указана страна-производитель.
ROYAL DUXE BOHEMIA, клейма.
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