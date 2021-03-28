Имитация кирпича, или Как за 1 тыс. руб. сделать стены в стиле лофт

Тот, кто начинает ремонт, стремится не только сделать все красиво, но еще и сэкономить, ведь это очень дорогостоящее удовольствие. Поэтому мастеровые и креативные люди, знающие толк в свойствах стройматериалов и владеющие различными техниками работы с ними, придумывают оригинальные способы удешевления процесса. Один из таких энтузиастов за 4 дня и 1 тыс. руб. умудрился сделать «кирпичные стены» в просторной прихожей загородного дома и процессом своей творческой работы поделился с пользователями Сети.
Для декорирования стен в загородном доме креативному владельцу понадобилось 4 дня и 1 тыс. руб. | Фото: youtube.com/ © #Твойдом.
Для того, чтобы облагородить квартиру или загородный дом, нужно потратить уйму времени и кучу денег, но, если знать некоторые приемы, можно сэкономить хотя бы средства, ведь трудоемкость в разы увеличится. Это доказал молодой человек, решившийся построить дом с нуля, ну и, конечно же, его полностью облагородить своими силами. Всеми процессами он любезно делится со своими подписчиками (и не только) на канале YouTube. Когда очередь дошла до отделки довольно большой по площади прихожей, он решился провести эксперимент, который должен был существенно сократить материальные затраты на отделке этого помещения.
Технику создания имитации кирпичной стенки молодой человек подсмотрел в интернете, единственное, что не стал рисковать, используя гипс или шпаклевку в качестве основного материала для «изготовления кирпича». Перечисленные строительные смеси не очень устойчивы к влаге и перепадам температуры, поэтому их лучше использовать в отделке интерьера квартиры, нежели для создания декора в загородных объектах. Как правило, в зимнее время хозяева в них не проживают и даже появляются очень редко, а это значит, что перепадов температуры и сырости не избежать. По этой причине экспериментатор выбрал плиточный клей, который имеет более устойчивые в этом плане характеристики.
Для создания имитации кирпичной стены в помещении, где случаются перепады температур лучше использовать плиточный клей. | Фото: stem-energy.ru/ mosplitka.ru.
Полезная информация: Плиточный клей является сухой строительной смесью, используемой при монтаже керамической плитки, керамогранита, тяжелых декоративных элементов из гипса или других материалов, натурального и искусственного камня и т. д. Плиточный клей состоит из цементно-песчаных вяжущих материалов с добавлением различных компонентов химического происхождения.
Перед началом творческой и довольно кропотливой работы нужно подготовить стену. Если это старая постройка, то всю поверхность следует освободить от верхнего покрытия, зашпаклевать имеющиеся повреждения, а после высыхания, вскрыть всю поверхность грунтовкой. Если дом/квартира только построены, то оштукатуренные стены достаточно только прогрунтовать.
Для того, чтобы «кирпичи» получились ровными, при разметке нужно использовать уровень. | Фото: youtube.com/ © #Твойдом.
После того, как грунтовка просохла, можно приступать к разметке стены. Это очень важный и скрупулезный процесс, который нужно сделать максимально правильно и аккуратно. Сначала требуется провести карандашом горизонтальные и вертикальные полосы на одинаковом расстоянии, которое нужно продумать и рассчитать так, чтобы «кирпичики» на краях (через ряд) помещались целыми. Как правило, для этих целей используют уровень (лучше подойдет лазерный).
С помощью малярной клеевой ленты сделать сетку нужного размера. | Фото: youtube.com/ © #Твойдом.
После этого можно приступать к наклеиванию малярной клейкой ленты. Ее ширина зависит от того, каким вы решили делать шов между создаваемыми «кирпичами». Целесообразней делать шов 1 см., но такой ширины малярного скотча не найдете, поэтому придется разрезать тот, что имеется. Сначала наклеивают горизонтальные линии (это очень важно!), оставляя в конце каждого ряда «хвостики» скотча 5-7 см., что значительно облегчит процесс их снимания в будущем. После этого наклеиваем вертикальные полосы, при этом кончики ленты нужно надежно закреплять на горизонтальных лентах(!).
Слой плиточного клея, нанесенного на стену, не должен превышать 0,5 см. | Фото: youtube.com/ © #Твойдом.
Когда вся площадь стены заполнена сеткой из малярной ленты, можно замешивать плиточный клей и наносить на стену с помощью шпателя. Мастер советует наносить слой раствора не толще 0,5 см., в противном случае при снятии скотча будут получаться очень рваные и острые края.
Важно! Если вы дилетант в строительно-отделочных работах, то наносить раствор сразу на всю стену не стоит. Начать лучше с 2-3 «квадратов», если будете успевать делать кирпичики до застывания клеевой основы, тогда площадь можно увеличивать.
С помощью полиэтиленового пакета сделать поверхность плиточного клея фактурной. | Фото: youtube.com/ © #Твойдом.
После нанесения плиточного клея на небольшую площадь стены можно сделать фактурную поверхность, чтобы ваш «кирпич» имел более натуральный и привлекательный вид. Молодой человек для этих целей использовал свернутый в клубочек полиэтиленовый пакет, который периодически смачивал в воде. Хотя можно использовать и мочалку, и рыхлую тряпку или просто похлопывать мокрой ладошкой (подобные манипуляции делаются в резиновых перчатках!).
Снимать полоски малярной ленты нужно очень аккуратно пока материал не высох. | Фото: youtube.com/ © #Твойдом.
Когда стена приобрела нужную фактуру, можно приступать к снятию горизонтальных полос малярной ленты, а затем вертикальных. Этот процесс очень ответственный, поэтому нужно быть предельно внимательным и аккуратным, особенно стоит следить за углом, под которым снимаете клейкую ленту.
Сгладить острые и очень рваные края можно с помощью смоченной в воде кисти или поролоновой губки. | Фото: youtube.com/ © #Твойдом.
Через 1,5-2 часа, когда клей немного схватился, следует пройтись мокрой кистью, чтобы сгладить острые края. Можно подождать немного дольше, но тогда сглаживание придется проводить с помощью шпателя или наждачной бумаги.
Таким образом заполняется вся поверхность стены и после полного высыхания всего слоя плиточного клея, можно приступать к декорированию. Этот процесс зависит от того, в каком стиле оформлен интерьер, вашей фантазии и желания заморочиться.
На готовую стену молодой человек нанес 3 разных цвета краски и прорисовал швы. | Фото: youtube.com/ © #Твойдом.
В этом примере молодой человек решил сделать трехцветную стену с белым швом, что потребовало дополнительного времени и финансовых затрат. Но, как бы там ни было, результат его работы был потрясающим и порадовал всех домочадцев, а для пользователей Сети стал тем самым «волшебным пенделем», который вдохновил заняться ремонтом у себя дома.
После подведения итогов интересной и творческой работы по созданию особенного интерьера в прихожей, энтузиаст подсчитал, что на все преобразования было потрачено чуть меньше 1 тыс. руб. и 4 дня упорного и кропотливого труда.
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