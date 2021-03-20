Тонкая грань: может ли водитель пить за рулем квас с чистой совестью

Есть только одна вещь хуже того, чтобы быть пойманным за рулем автомобиля с алкоголем в крови – это угодить в дорожно-транспортное происшествие. Нередко одно напрямую связано с другим. Тем не менее, речь сегодня пойдет о такой тонкой материи, как распитие кваса за рулем автомобиля. Мир полнится историй, когда водителей лишали прав за употребление этого напитка. И если они правдивы, то хочется спросить: как же так, ведь квас – безалкогольный напиток?
Что говорит на этот счет ГОСТ и закон?
По ГОСТ - квас не алкоголь. |Фото: kerch.fm.
С точки зрения закона в отношении кваса все предельно просто – алкогольным напитком он не является. Количество этанола в заводском квасе не должно превышать 1.2%. Для опьянения человека подобного объема точно недостаточно. Вот только это еще не значит, что зловредный спирт не оказывается у водителя в крови. А самое главное, нет никакой гарантии того, что этанол будет усвоен и переработан организмом за несколько минут. Так что употребляя квас за рулем машин автомобилист ходит по очень тонкому льду.
Как дела с квасом обстоят на практике?
Вот только спирт в нем есть. |Фото: retail.ru.
Безусловно, сегодня квас не такой, как в XVI веке. В те далекиt времена данный «народный» напиток был вполне себе алкогольным. Единого стандарта приготовления кваса не существовало. Тем не менее, любой квас – это, по сути, продукт, образованный благодаря брожению. У самодельного кваса крепость может достигать 8%! Нет ничего удивительного в том, что в старину тех, кто злоупотреблял данным напитком, также считали пьяницами и называли «квасниками». Есть основания полагать, что даже глагол «квасить», применяющийся к спиртному, своими корнями уходит к тем далеким временам.
Полицейский разбираться не будет. |Фото: Twitter.
Безусловно, современный приготовленный на заводе квас ничего общего со описанными выше напитками не имеет. Но как уже было отмечено выше – этанол в нем, как остаточный продукт брожения, все-таки есть. Его недостаточно для того, чтобы считать напиток строго алкогольным. Тем не менее, алкотестер полицейского вполне может уловить присутствие тех самых 1.2%. Тем более, что степень усвоения этанола сильно зависит от конкретного организма человека. Так что за рулем квас лучше всего не пить: береженого бог бережет. Лучше всего выпить напитка за 15-30 минут до поездки. За это время этанол точно выветрится. А товарищ полицейский разбираться, что именно пил водитель: пиво, водку или квас – точно не станет.
Пейте квас дома. ¦Фото: pikabu.ru.
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