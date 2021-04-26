Жареный горох: забытый рецепт популярного в Советском Союзе блюда

Жареный горох был одним из самых любимых блюд у советских детишек / Фото: Pinterest

Закуску можно готовить из колотого гороха / Фото: bmvl.ru

Блюдо, приготовленное из цельного гороха, будет выглядеть очень аппетитно / Фото: stancia-plantacia.ru

Горох необходимо предварительно замочить на 12 часов, чтобы он разбух / Фото: cook-dom.ru

Обжаривается горох на разогретой сковороде без крышки / Фото: cookpad.com

Специи можно добавлять самые разные, все зависит от личных предпочтений / Фото: nika-po.livejournal . com