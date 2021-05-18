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Какие любопытные истории о великом философе Сократе рассказывают знаменитые произведения искусства


Какие любопытные истории о великом философе Сократе рассказывают знаменитые произведения искусства

Около 470 г. до н.э. в Афинах родился сын скульптора и акушерки - Сократ, о котором английский философ Джон Стюарт Милль сказал, что «мир не может слишком часто вспоминать о его существовании». Человек, о котором говорилось в этих словах, был казнен по обвинению в безбожии и развращении молодежи. Есть много портретов афинского философа Сократа. Но точно ли они отражают то, как он выглядел на самом деле?


Кем он был?


Современный человек, путешествующий по Греции, наверняка видит там горы и моря, которые видел Сократ. Великий акрополь и храмы, в которых он читал свои молитвы. Пникс или Место собраний, которые непосредственно связаны с его профессией.

Сократ был греческим философом, работы которого считаются настолько значительными, что все философы, жившие до него, теперь объединены в одну группу - досократиков.

Он родился в Афинах около 470 г. до н.э. и был приговорен к смертной казни в 399 г. до н.э. под предлогом развращения афинской молодежи.
Лука Джордано «Ксантиппа льет воду в воротник Сократа»

Лука Джордано «Ксантиппа льет воду в воротник Сократа»

 

Сам Сократ никогда ничего не писал. Все, что известно о нем основано на работах двух авторов, принадлежавших к его ближайшему окружению - Платона и Ксенофонта. Также известно, что Сократ был сыном Софрониска, афинского каменотеса и скульптора, и Фэнареты, акушерки.
Поскольку Сократ происходил из простой семьи, он получил базовое греческое образование и также изучал ремесло своего отца. Считается, что Сократ много лет работал каменщиком, прежде чем посвятил свою жизнь философии. Позже Сократ женился на Ксантиппе, молодой женщине, которая родила ему трех сыновей - Лампрокла, Софронискуса и Менексена.

Как выглядел Сократ


Платоновский «Пир» содержит лучшие описания внешнего вида Сократа. Исходя из книги, Сократ не был идеалом афинской мужественности. Низкий и коренастый, с курносым носом и выпученными глазами. Однако Платон писал, что в глазах своих учеников Сократ обладал значительной привлекательностью, основанной не на физическом идеале, а на его блестящих мыслях.

Еще древние афиняне создавали портреты этого известного горожанина. Вот, например, скульптурный портрет Сократа из Национального археологического музея Неаполя.
Бюст Сократа. Мрамор. Инв. № 6129. Неаполь, Национальный археологический музей.

Бюст Сократа. Мрамор. Инв. № 6129. Неаполь, Национальный археологический музей.

 

До эллинистического периода (то есть после смерти Александра в 323 г. до н.э.) древнегреческие скульпторы не стремились создавать реалистичные портреты. Они стремились создавать более идеализированные изображения. Греческие скульптурные портреты, вполне вероятно, не передают подлинность героя (главная причина в том, что греки по мастерству не были равня римлянам, которые преуспели в создании реалистичных бюстов).
Мраморная голова Сократа, Рим, Национальный музей делле Терме / Голова Сократа, возможно, с портрета Герма, ок. 150 г. до н. Э. (Римская копия с оригинала Лиссипа, ок. 330 г. до н. Э.), Афины

Мраморная голова Сократа, Рим, Национальный музей делле Терме / Голова Сократа, возможно, с портрета Герма, ок. 150 г. до н. Э. (Римская копия с оригинала Лиссипа, ок. 330 г. до н. Э.), Афины

 

Вот и эти образы Сократа больше напоминает сатира Силена, чем смертного человека. Силен согласно греческой мифологии был предком сатиров и изображался с человеческим телом, ушами и хвостом лошади. Но в отличие от типичных сатиров, он также изображался старым, с бородой, лысой головой и курносым носом. Действительно, Сократ очень похож на сатира. Таким образом, этот портрет мало что говорит нам о самом Сократе. К слову, сохранились и фрески, посвященные Сократу.
Мозаика Сократа среди семи мудрецов, Баальбек, Музей Бейро / Портрет Сократа в римском доме, Эфес

Мозаика Сократа среди семи мудрецов, Баальбек, Музей Бейро / Портрет Сократа в римском доме, Эфес

 

Живопись


«Смерть Сократа» - одно из самых известных произведений искусства неоклассического периода. В 1780-х годах французский художник Жак-Луи Давид начал создавать произведения, демонстрирующие интерес к классическим темам и эстетической строгости. Он завершил «Смерть Сократа» в самый разгар этого этапа в 1787 году и представил ее в парижском Салоне в том же году.

У академии был традиционный подход к искусству, отдавалось предпочтение реалистично выполненным картинам с историческими и аллегорическими сценами, что сделало произведение Давида мгновенным успешным. Сравнив его с потолком Сикстинской капеллы Микеланджело и фресками Рафаэля, критики высоко оценили картину. Полотно основано на классическом сюжете, гармоничной композиции и тщательной прорисовке. Эти три качества и характеризуют неоклассицизм.
Какие любопытные истории о великом философе Сократе рассказывают знаменитые произведения искусства

«Смерть Сократа» Жак-Луи Давид / Фото: mymodernmet.com

 

Изображенный сюжет смерть передает реальную историю из жизни греческого философа, который помогал пионерам западной философии. В 399 г. до н.э. Сократа действительно обвинили в развращении афинской молодежи и в ереси. Философ решил защищаться в суде. Вместо того, чтобы представить себя ошибочно обвиняемым, Сократ заявил, что реализует важнейшие задачи сообщества, постоянно подвергая сомнению и бросая вызов существующему положению вещей.

Подобный сюжет мастерски передан и на полотне Жан-Франсуа-Пьер Пейрона.
Жан-Франсуа-Пьер Пейрон «Смерть Сократа» / Фото: mymodernmet.com

Жан-Франсуа-Пьер Пейрон «Смерть Сократа» / Фото: mymodernmet.com

 

Защитная речь Сократа не внушила доверия присяжным. Они признали его виновным 280 голосами против 221. Возможно, вызывающая уверенность в защитной речи способствовала вынесению такого вердикта. Сократ еще более усугубил ситуацию многочисленными спорами своего по поводу своего наказания.
Пьер Франческо Мола «Сократ учит молодых людей знаниям» / Лука Джордано – «Сократ»

Пьер Франческо Мола «Сократ учит молодых людей знаниям» / Лука Джордано – «Сократ»

 

В те времена афинский закон позволял осужденному гражданину предлагать наказание, альтернативное тому, которое требует обвинение. Вместо того, чтобы предложить помилование или изгнание, Сократ предложил, чтобы город был назван его именем за вклад в просвещение. Но суд отклонил инициативу Сократа и приговорил его к смертной казни. В качестве наказания Сократ должен был выпить яд.
Николя-Андре Монсьо «Сократ у Аспазии» / Фото: pushkinmuseum.art

Николя-Андре Монсьо «Сократ у Аспазии» / Фото: pushkinmuseum.art

 
Какие любопытные истории о великом философе Сократе рассказывают знаменитые произведения искусства

«Смерть Сократа» Жак-Луи Давид , фрагмент / Фото: mymodernmet.com

 

Опираясь на диалог Платона «Федон», Давид запечатлел момент, когда Сократу дали выпить яд. Бесстрашно потянувшись за чашей, Сократ продолжает проповедовать своим молодым последователям, демонстрируя преданность философии. По словам Платона, Сократ, поблагодарив греческого бога здоровья за мирную смерть, «поднес чашу к губам и очень спокойно осушил ее». Сегодня «Смерть Сократа» украшает стены Музея искусств в Метрополитен.
Франсуа-Андре Винсент «Сократ наставляет Алкибадеса» / Фото: pinterest.com

Франсуа-Андре Винсент «Сократ наставляет Алкибадеса» / Фото: pinterest.com

 

Таким образом, рассмотрев биографию философа и его самые популярные изображения, можно сказать, что Сократ - неуловимая фигура. Многое известно о философии Сократа и его жизни только из писаний людей, которые его окружали. Точно так же известны лишь приблизительные образы Сократа, которые могут быть не истинными, но могут отражать распространенное мнение о нем. Одно известно точно - эта сатироподобная фигура оставила неизгладимый след в мировой истории.

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Какие любопытные истории о великом философе Сократе рассказывают знаменитые произведения искусства

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