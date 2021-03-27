Знаменитости рассказывают о своей интимной гигиене

Тема интимного здоровья для большинства из нас сокровенна, если не запретна: иногда даже в кругу близких подруг не хочется делиться такими секретами. У многих знаменитостей схожие принципы: их частная жизнь неприкосновенна, и вы никогда не услышите из их уст никаких подробностей.







Но все же находятся звезды, не считающие, что счастье любит тишину: о своих отношениях, сексе и здоровье они рассказывают почти в каждом интервью. А некоторые селебрити и вовсе не прочь подогреть интерес к своей персоне и не могут удержаться от пикантных комментариев касательно своего ухода за… интимным местом. Иногда, правда, их рассказы могут быть шокирующими.







Многим уже давно стало понятно, что Гвинет Пэлтроу претендует на роль гуру здоровья: актриса проповедует правильное питание, занятия спортом и даже издала книгу со своими рецептами







Однако звезда пошла дальше и начала в буквальном смысле углубляться в дебри. Для здоровья женской репродуктивной системы она рекомендует делать инфракрасные паровые ванночки с полынью: «Вы садитесь на что-то вроде трона, и сочетание инфракрасных волн с паром с полынью очищает матку. Это не просто что-то вроде душа: такая процедура балансирует уровень эстрогена». Этот женский гормон влияет не только на состояние здоровья, но и на настроение, вес и либидо.



Так что, по словам Гвинет, этим способом можно добиться значительных положительных изменений в своей жизни: от улучшения репродуктивного здоровья до излечения от депрессии. После того, как актриса опубликовала на своем личном сайте статью об этом методе, интернет-пользователи разделились на два лагеря: одни считают затею бредом, другие же склоняются к тому, что в этом что-то есть.

Пэлтроу в свое оправдание говорит: «Эффект от этого СПА меня настолько впечатлил, что я заинтересовалась происхождением процедуры. Оказывается, уже сотни лет так делают в Корее. Тысячи женщин не могут ошибаться!»Однако гинекологи не столь радужны в своих прогнозах и утверждают, что паровой душ может быть опасен для влагалища, а травяной паровой душ — даже еще более вреден. По словам врачей, матка не нуждается в «очистке»: эта процедура может нарушить микрофлору, вызвать избыточный рост вредных бактерий и инфекцию.А если она уже есть — привести к ее дальнейшему распространению. Это, в свою очередь, ведет к воспалительным заболеваниям тазовых органов и серьезным проблемам со здоровьем. Кроме того, человеческий организм — умная система, способная самоочищаться, и помогать ей сомнительными методами уж точно не надоТолько мы успели переварить информацию о паровых ванночках, как Гвинет дала новый повод для размышлений. На своем сайте о здоровом образе жизни она опубликовала материал о «вагинальных нефритовых яйцах». Видимо, Пэлтроу является приверженицей восточного подхода к оздоровлению, потому что этот метод она почерпнула из древних китайских трактатов.«Я не стесняюсь давать советы по улучшению сексуальной жизни и женского репродуктивного здоровья, — написала актриса. — Этот способ королевская династия Китая хранила в секрете долгое время. Королевы и наложницы пользовались им для того, чтобы оставаться «в форме», подпитываться энергией нефрита и избавляться с помощью него от негатива». Заинтригованы?Метод заключается в том, что во влагалище помещается нефритовое яйцо размером с шар для гольфа, и ходить с этим «сокровищем» нужно целый день. Правда, Гвинет утверждает, что процедуру можно проводить и ночью — пока спите. По словам звезды, делать это нужно регулярно: таким образом вы улучшите репродуктивное здоровье, качество оргазмов, тонус вагинальных мышц и достигните баланса женской энергииГинекологи, как нетрудно догадаться, совсем не в восторге от этой идеи: «Таким способом вы не добьетесь ровным счетом ничего: ни гормонального баланса, ни «очищения». Никаких научных доказательств этому нет, но я вам точно могу сказать, что это невозможно с точки зрения биологии! — комментирует Доктор Джен Гюнтер из Университета Сан-Франциско. — Если говорить о последствиях, то это может привести к возникновению инфекции и даже токсическому шоку. Мышцы влагалища не предназначены для того, чтобы находиться в постоянном контакте с каким-либо предметом»А как насчет витаминов для интимного места? Думаете, мы шутим? А вот Шейлин Вудли настроена серьезно.В одном из интервью актриса рассказала: «Однажды я читала статью натуропата о здоровье половых органов. Так вот, он сказал, что для влагалища нет ничего лучше витамина D. Если чувствуете дискомфорт «там», просто идите загорать, раздвиньте ноги и почувствуйте, как заряжаетесь энергией!»Однако гинекологи советуют быть осторожнее: оказывается, длительное пребывание на солнце вредит не только коже, но и половым органам. Например, именно летом женский организм наиболее подвержен риску возникновения молочницы, потому что перегрев организма способствует нарушению нормальной микрофлоры влагалища.Также нужно быть осторожнее, когда после долгого пребывания на жаре вы идете купаться в прохладную воду: резкие перепады температур тоже могут стать причиной заболевания. Если у вас эндометриоз, нужно быть внимательнее вдвойне: длительное пребывание на солнце может повлечь осложнения. Однако полностью исключать инсоляцию не нужно: здесь важна умеренность.Сестры Кардашьян молчать не умеют ни о чем. Не стала исключением и интимная тема, на которую у половины из представительниц клана нашлось что сказать.Так, Кортни однажды рассказала на одном из ток-шоу, что нашла маску для сексуальных утех, принадлежащую Ким. Та же ответила сестре: «А я под твоей кроватью нашла банку из-под майонеза, которым ты мажешь свое влагалище!»По словам Кортни, субстанцию она использует сугубо ради косметического эффекта: так зона бикини выглядит гладкой и ухоженной. Может, она пошутила? В любом случае, как говорится, чем бы дитя ни тешилось…А вот Хлои Кардашьян не разделяет увлечение своей сестры народными методами и улучшать внешний вид интимного места предпочитает с помощью продвинутых медицинских аппаратов. Например, с помощью лазера. И речь идет отнюдь не о лазерной эпиляции.Упрощенно, лазер, который использует Хлои, — это палочка, которая вводится врачом во влагалище. Она нагревает ткани, стимулирует выработку коллагена и восстанавливает таким образом эластичность органаДевушка также поведала, что ее сестры тоже прибегли к этой процедуре: «Лазерная регенерация — потрясающая вещь. В моей семье все, у кого есть дети, пользовались такой штукой». По словам врачей, процедура как раз и предназначена для рожавших женщин и является безоперационной альтернативой вагинопластике. Благодаря радиочастотным волнам растянутые мышцы возвращаются в прежнюю форму, влагалище сужается, исчезает сухость и дискомфорт . Также этим методом можно решить проблему недержания. Но гинекологи предупреждают, что при беременности и вагинальных инфекциях лазер категорически противопоказан, а среди побочных эффектов могут быть воспаления и отеки.Процедуру лазерного омоложения влагалища Хлои дополняет самостоятельным уходом маслом с витамином Е.На своем сайте звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» опубликовала пару советов о том, что же надо делать для того, чтобы интимное место всегда выглядело привлекательно: «Используйте витамин Е. Без шуток: он действительно делает мышцы стенок влагалища сильными!»Врачи утверждают, что суппозитории витамина Е действительно положительно влияют на здоровье слизистой влагалища: уменьшают сухость, эластичность и не оказывают побочных эффектов. Недаром его считают витамином красоты: он улучшает процесс циркуляции крови, замедляет процессы старения, разрушая свободные радикалы, укрепляет иммунитет и даже применяется при лечении ПМС. Однако что касается сильных стенок влагалища, то тут гинекологи разводят руками: научных доказательств того, что витамин укрепляет их, нет.Все мы грустим после расставания с любимыми: кто-то убивается несколько дней, а потом приходит в себя, а кому-то нужны более радикальные способы утешения. Дженнифер Лав Хьюит, похоже, из числа вторых. После расставания с очередным бойфрендом она украшает интимное место стразами.Однако актриса нисколько не считает свое «увлечение» постыдным или глупым, а, наоборот, всех призывает следовать ее примеру. В своей книге The Day I Shot Cupid («День, когда я подстрелила купидона») она посвятила описанию этого метода целую главу. Суть его состоит в том, что с помощью кристаллов Svarowski вы можете выложить любой рисунок или надпись на проэпилированной воском зоне бикини.Такой прием популяризировала именно Дженнифер: после ее интервью, в котором она рассказала об этом «инновационном» способе преодолеть боль от расставания, в Лос-Анджелесе открылось несколько салонов, совмещающих восковую эпиляцию с украшением интимных мест стразами. У кристаллов есть клейкий слой, который позволяет им держаться на коже около 5 дней. «Обожаю эту процедуру: после нее я сверкаю, словно диско-шар!» — утверждает актриса.Однако, как и следовало догадаться, гинекологи и дерматологи от нее не в восторге: украшение увеличивает риск инфекции, а клей способен вызвать раздражение и на без того поврежденной эпиляцией коже. Как этот необычный метод может помочь пережить расставание, не совсем понятно. Вероятно, у женщины прибавляется уверенности в себе, и на кармическом уровне она становится готовой к новой любви?Певица Канди Беррасс, участвовавшая в шоу «Реальные домохозяйки Атланты», тоже не осталась в стороне и высказалась о своих методах ухода за интимным местом. Правда, уходом это назвать сложно: она помещает внутрь немного сахара. Цель такой процедуры не совсем ясна, ведь Канди больше ничего не сказала, но можно предположить, что делает она это ради сексуальных утех.Однако гинекологи для экспериментов в постели советуют применять более безопасные методы. Врачи утверждают, что сахар невозможно сразу полностью удалить из влагалища, а его остатки там могут вызвать дисбаланс микрофлоры и, как следствие, дрожжевую инфекцию, которая сопровождается зудом, жжением и сыпью.Все мы знаем, что Дженнифер Лоуренс способна говорить публично о чем угодно. Вот и на одном из ток-шоу она призналась, что испытывает проблемы с недержанием мочи, когда ей страшно.Для того чтобы избавиться от проблемы, актриса укрепляет мышцы стенок влагалища традиционным способом, а именно упражнениями Кегеля. В повседневной жизни эти мышцы почти не задействованы, поэтому со временем теряют эластичность и становятся слабыми. В основном это происходит примерно к 40 годам, однако встречаются случаи, когда ослабление мышц тазового дна случается и раньше: из-за перенесенных операций, родов или гормонального сбоя.Еще в середине XX века гинеколог Арнольд Кегель придумал упражнения для интимных мышц, которыми женщины во всем мире пользуются и по сей день. Такие тренировки помогают подготовиться к предстоящей беременности, родам, для профилактики и лечения недержания мочи, восстановления тканей после рождения ребенка и для поддержания сексуального здоровья.Камерон Диаз посвятила интимному месту целую главу в своей «Книге о долголетии», которая начинается со следующих слов: «Привет, красотка! Знаешь ли ты о том, что твое влагалище великолепно?» Актриса утверждает, что роль полового органа недооценена одними, в то время как другие же, наоборот, одержимы этой темой, что совсем не правильно.Однако, кажется, Камерон противоречит сама себе: в одном интервью она призналась, что иногда поет мантры своему влагалищу. «Вы должны относиться к нему как к красивому нежному цветку, — рассказала далее актриса. — Заботьтесь о нем: поите и кормите, ведь оно нуждается в питании. Оно голодно». Слова Диаз не вызывают удивления, если учесть то, с какой скрупулезностью она подошла к написанию раздела об интимном органе, который называется 6 juicy facts about vaginas (6 сочных фактов о влагалище).Гинекологи только разводят руками: никаких научных доказательств эффективности мантр для здоровья половых органов нет. А вот если вы хотите привести в порядок свою нервную систему, медитация и пение мантр, как один из способов, вполне может помочь.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)