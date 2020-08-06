Необычные растения, которые можно вырастить даже в Подмосковье

Если вам надоели растущие в каждом огороде смородина, малина и крыжовник, попробуйте посадить что-нибудь новенькое.







Гуми или лох многоцветковый

В чём польза ягод гуми?

Актинидия коломикта

В чем польза плодов актинидии?

Гуми является ближайшим родственником облепихи, это растение чаще называют лох многоцветковый и растет оно в Восточной Азии. Гуми довольно неплохо переносит и наш климат. Кустарник довольно морозостойкий, и страдают от суровой зимы только молодые растения. Но и эту проблему можно решить, пригнув ветки к земле, тогда под снегом лох прекрасно перезимует. Его не рекомендуют укрывать плотным материалом, может сопреть, но дышащий спандборд вполне подойдет.Лох многоцветковый можно выращивать и как декоративный кустарник, листья у него серебристые и очень красиво смотрятся в саду. В июне он покрывается бледно-розовыми цветами, а к концу лета созревают ягоды, которые по вкусу напоминают одноверменно хурму, вишню, яблоко и кизил.Плодоносить кустарник начинает не сразу, первые три года его необходимо подкармливать органикой и минеральными удобрениями, зато потом у вас будет красивый куст, усыпанный ярко-красными гроздьями ягод. Гуми ещё и медонос, так что будет привлекать на участок полезных насекомых.Лох многоцветковый приносит пользу садовому участвку, т.к.является почвоулучшающим растением, а ствол и листья обладают фитонцидными свойствами.Гуми выносит полутень, но если посадить его в тенистом месте, скорее всего урожая ягод не будет. Для посадки рекомендуется выбирать самый солнечный участок и сажать на возвышении, тогда через 3−4 года можно будет собирать ягоды, в том числе и на варенье. Никаких специальных обрезок гуми не требуется, лишь в возрасте 13−15 лет можно обрезать на треть старые ветви.Это источник витаминов А, С и Е, аскорбиновой кислоты в ягодах больше, чем в апельсинах и чёрной смородине.Они содержат ликопин.Ягоды помогают при желудочно-кишечных расстройствах, стимулируют кровообращение, обладают общеукрепляющим и тонизирующим действием.Снижают уровень холестерина.Листья лоха также используются для лечения кашля.Из ягод гуми можно приготовить сок, высушить или сварить варенье. Для варенья понадобится: 1 кг ягод, 1 кг сахара и стакан воды. Ягоды необходимо бланшировать 3 минуты, затем сложить в таз, залить горячим сиропом и оставить на 8 часов. После этого снова довести до кипения, оставить еще на 8 часов и проварить в течение 10 минут.Это очень длинная, до 25 м лиана, плоды которой по вкусу напоминают киви, землянику или ананасы. С одного растения можно собрать до 50 кг плодов, и оно отлично приживается даже в Подмосковье. У актинидии много видов, но в Центральной полосе больше распространена актинидия коломикта. Лиана очень рослая, а значит и тяжёлая, для неё понадобится стойкая опора. Часто актинидию сажают вокруг беседок и пергол или используют в качестве живой декоративной изгороди. Выглядит это очень красиво, т.к. листья обладают особенностью менять окраску. В начале роста они бронзовые, затем зелёные, перед цветением концы у большинства листьев становятся белыми, а кончики окрашиваются ярко-розовым.Актинидия коломикта —самая зимостойкая лиана, выдерживает до — 40С.Уход за актинидией не представляет ничего сложного: стандартная обрезка, рыхление, прополка, поливы и подкормки. Плодоносить актинидия начинает с трехлетнего возраста, иногда на год позже. К шести-семилетнему возрасту растение будет давать уже полноценный урожай, который можно будет собирать десятилетиями. Первые плоды у ранних сортов актинидии созревают обычно в середине-конце августа, а последние к концу сентября. После сбора урожая лиану нужно подкормить древесной золой или калийной солью и суперфосфатом.Плоды актинидии бьют все рекорды по количеству витамина С и обладают тонизирующими и лечебными свойствами. Из них готовят настойки, пастилу, мармелад, варят варенье, сушат и даже добавляют в домашнее мороженое. Получается очень вкусно. В плодах есть вещество, которое воздействует на организм человека подобно ферменту, способствующему перевариванию пищи. Ягоды актинидии благотворно действуют на работу желудка и особенно полезны людям, страдающим запорами.