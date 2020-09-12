Сможете ли вы увидеть замаскированного немецкого снайпера, прицелившегося прямо в вас?

И хотя сам фотограф позиционирует свои работы как концептуальный взгляд на проблемы конфликтов и войн, снимки также весьма поучительны с точки зрения методов маскировки военных на пересеченной местности.

При этом, хотя на фотографиях показаны реальные скрытые снайперы, многие из зрителей ставят под сомнение подлинность изображений, что Меннеру кажется весьма забавным.

«Прежде всего, все это реально, — говорит он. — Сомневающимся следует обратиться в немецкую армию. В каждом кадре присутствовали снайперы, которым было приказано целиться в камеру, так что они могли видеть меня, хотя я почти никогда не видел их. Полученная ими профессиональная подготовка означает, что на некоторых изображениях никаких их следов не видно, даже если вы просмотрите изображение пиксель за пикселем».

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