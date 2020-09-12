Сможете ли вы увидеть замаскированного немецкого снайпера, прицелившегося прямо в вас?

Фотограф Саймон Меннер (Simon Menner) в 2010 году вошел в контакт с командованием немецкой армии, чтобы сделать серию снимков под названием «Камуфляж» (Camouflage). Получив разрешение, он провел две отдельных фотосессии: одну в «скучном» лесу на севере Германии с молодыми и неопытными солдатами, а вторую — в Немецких Альпах, с группой элитных спецназовцев.
И хотя сам фотограф позиционирует свои работы как концептуальный взгляд на проблемы конфликтов и войн, снимки также весьма поучительны с точки зрения методов маскировки военных на пересеченной местности.
При этом, хотя на фотографиях показаны реальные скрытые снайперы, многие из зрителей ставят под сомнение подлинность изображений, что Меннеру кажется весьма забавным.
«Прежде всего, все это реально, — говорит он. — Сомневающимся следует обратиться в немецкую армию. В каждом кадре присутствовали снайперы, которым было приказано целиться в камеру, так что они могли видеть меня, хотя я почти никогда не видел их. Полученная ими профессиональная подготовка означает, что на некоторых изображениях никаких их следов не видно, даже если вы просмотрите изображение пиксель за пикселем».
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