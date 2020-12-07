Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Viktor Naumov
    Это еще раз показывает,что США главный враг человечества.Как проходили исп...
  • Отари Хидирбегишвили
    Если верить львовской газете «Экспресс»,то Миклухо-Маклай был украинцем, поскольку едва ступив на берег Новой Гвинеи,...«Лунный человек» ...
  • Pciha Ivanova
    Многие факты сомнительны.45 откровенных фа...

Малоизвестные фотографии великих исторических событий

От радости освобожденных евреев до негодования индейца, увидевшего железную дорогу, — эти снимки расскажут о том, о чем история «умалчивает». В истории было немало великих событий, некоторые из которых стали известны только благодаря изобретению такого полезного приспособления, как фотоаппарат. Спустя десятки (и почти даже сотни) лет мы — современники своей эпохи — можем смотреть на снимки, пришедшие к нам из далекой (казалось бы) истории, и удивляться, улыбаться, сочувствовать и радоваться вместе с людьми, запечатленными на них. Предлагаем вам посмотреть на довольно редкие фотографии, сделанные в разные моменты в разных местах в прошлом.

Малоизвестные фотографии великих исторических событий

Малоизвестные фотографии великих исторических событий

1. 9 монархов на одной фотографии.

Малоизвестные фотографии великих исторических событий

2. Японская семья возвращается домой (Сиэтл, штат Вашингтон) из лагеря для интернированных японцев в Айдахо, 10 мая 1945 года.

Малоизвестные фотографии великих исторических событий

3. Коренной житель Америки смотрит вниз на только что построенный участок трансконтинентальной железной дороги, Невада, примерно 1868 год.

Малоизвестные фотографии великих исторических событий

4. Такую «коровью» обувь носили американские самогонщики времен сухого закона, чтобы полиция не могла вычислить их по следам, 1922 год.

Малоизвестные фотографии великих исторических событий

5. «Снимай этот номер и убирайся!» — кричал организатор марафона Джоки Сэм, когда заметил женщину среди бегунов.

Малоизвестные фотографии великих исторических событий

 

6. Пленные евреи увидели солдат союзников и поняли, что свободны, апрель 1945 года.



Малоизвестные фотографии великих исторических событий

7. Последние четыре пары, добравшиеся до финала танцевального марафона в Чикаго, 1930 год.

Малоизвестные фотографии великих исторических событий

8. Сотрудники Microsoft, 7 декабря 1978 года.

Малоизвестные фотографии великих исторических событий

9. Житель Нью-Йорка читает газету, заголовок гласит: «Нацистская армия в 75 милях от Парижа», 18 мая 1940 года.

Малоизвестные фотографии великих исторических событий

10. Русским крестьянам проводят электричество, 1920 год.

Малоизвестные фотографии великих исторических событий

11. Терезка выросла в концентрационном лагере, после войны жила в интернате для детей с отставанием в развитии. На фото она рисует свой дом.

Малоизвестные фотографии великих исторических событий

12. Самая первая из известных фотографий, на которых человек пьет пиво, эдинбургский эль, 1844 год.

Малоизвестные фотографии великих исторических событий

13. Первые пассажиры первого нью-йоркского метро, 1904 год.

Малоизвестные фотографии великих исторических событий

14. Штаб-квартира Бенито Муссолини и итальянской фашистской партии, 1934 год.

Малоизвестные фотографии великих исторических событий

15. Три студента Принстонского университета после традиционного для первокурсников «сражения» в снежки, 1893 год.

Малоизвестные фотографии великих исторических событий

16. Британский сапер приближается к подозрительному объекту, дата неизвестна.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Малоизвестные фотографии великих исторических событий

И не забудьте:
Малоизвестные фотографии великих исторических событийПодписаться на мой Instagram



( Читать дальше... )
Продолжение этого поста -> ЗДЕСЬ

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх