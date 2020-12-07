Малоизвестные фотографии великих исторических событий

От радости освобожденных евреев до негодования индейца, увидевшего железную дорогу, — эти снимки расскажут о том, о чем история «умалчивает». В истории было немало великих событий, некоторые из которых стали известны только благодаря изобретению такого полезного приспособления, как фотоаппарат. Спустя десятки (и почти даже сотни) лет мы — современники своей эпохи — можем смотреть на снимки, пришедшие к нам из далекой (казалось бы) истории, и удивляться, улыбаться, сочувствовать и радоваться вместе с людьми, запечатленными на них. Предлагаем вам посмотреть на довольно редкие фотографии, сделанные в разные моменты в разных местах в прошлом.











1. 9 монархов на одной фотографии.







2. Японская семья возвращается домой (Сиэтл, штат Вашингтон) из лагеря для интернированных японцев в Айдахо, 10 мая 1945 года.







3. Коренной житель Америки смотрит вниз на только что построенный участок трансконтинентальной железной дороги, Невада, примерно 1868 год.







4. Такую «коровью» обувь носили американские самогонщики времен сухого закона, чтобы полиция не могла вычислить их по следам, 1922 год.







5. «Снимай этот номер и убирайся!» — кричал организатор марафона Джоки Сэм, когда заметил женщину среди бегунов.











6. Пленные евреи увидели солдат союзников и поняли, что свободны, апрель 1945 года.

7. Последние четыре пары, добравшиеся до финала танцевального марафона в Чикаго, 1930 год.8. Сотрудники Microsoft, 7 декабря 1978 года.9. Житель Нью-Йорка читает газету, заголовок гласит: «Нацистская армия в 75 милях от Парижа», 18 мая 1940 года . 10. Русским крестьянам проводят электричество, 1920 год.11. Терезка выросла в концентрационном лагере, после войны жила в интернате для детей с отставанием в развитии. На фото она рисует свой дом.12. Самая первая из известных фотографий, на которых человек пьет пиво, эдинбургский эль , 1844 год.13. Первые пассажиры первого нью-йоркского метро, 1904 год.14. Штаб-квартира Бенито Муссолини и итальянской фашистской партии, 1934 год.15. Три студента Принстонского университета после традиционного для первокурсников «сражения» в снежки, 1893 год.16. Британский сапер приближается к подозрительному объекту, дата неизвестна.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: