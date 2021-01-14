5 примеров мебели-трансформеров для увеличения свободного пространства в маленькой квартире

1. Rising Furniture

Необычная мебель, которая способна поразить воображение любого человека. /Фото: mymodernmet.com

2. Ori System

Роботизированная мебель — новая продвинутая современность дизайна помещений. /Фото: imgs.6sqft.com

Управление осуществляется за счет маленькой консоли или мобильного приложения. /Фото: cdn.apartmenttherapy.info

3. All-in-one

Вся эта мебель умещается в один компактный блок. /Фото: i.ytimg.com

4. Sobro

С таким журнальным столиком отдых становится просто незабываемым. /Фото: coffeeandsidetables.com

5. D-Table

Необычная мебель для инновационного и стильного интерьера. /Фото: limaonagua.com.br