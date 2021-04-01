Почему некоторые звездочки на самолетах во время войны не только закрашивали, но и обводили

Военное время полнится самыми разными событиями и фактами: одни и по сей день ставят исследователей и обывателей, другие же просто являются любопытными и представляют интерес для всех, кому небезразлична тема войны. Одним из таких занимательных фактов является практика нанесения звездочек на фюзеляж истребителя, а точнее, разница в нем. Ведь одни пятиконечные символы полностью закрашивались, а другие еще и дополнительно обводили.
Пожалуй, любой, кто хотя бы раз смотрел советский или отечественный фильм об авиации периода Великой Отечественной войны, не только знает о самом факте рисования на самолетах этих знаков, но и может объяснить их значение.
Кадр из фильма «В бой идут одни старики». /Фото: ria.ru
Часто летчики, вылетая на задание, даже если оно заключалось только в разведке местности, сталкивались с авиацией противника и вступали в бой. Если все заканчивалось не просто победой, а сбитой вражеской машиной, то фюзеляж истребителя украшался звездой – символом победы над противником.
Звезда на фюзеляже - символ победы над противником. /Фото: topwar.ru
Конечно, количество таких отметок могло быть разным, в зависимости от количества полетов и мастерства летчика, поэтому на некоторых самолетах можно увидеть десятки звезд. Такая практика также играла роль своеобразного психологического пресса на противника: когда он видит, что его атакует машина, буквально вся разрисованная звездами, он понимает, что летчик в кабине напротив – настоящий ас, и бой будет не из легких.
Интересный факт: количество звезд на фюзеляже отдельных истребителей действительно поражало даже опытных пилотов. Ведь на самолетах некоторый асов, отмеченных Золотой звездой Героя Советского Союза можно было насчитать более полусотни пятиконечных отметок.
Аса в небе сразу видно. /Фото: yaplakal.com
Однако внимательные люди нередко отмечают для себя любопытную разницу между звездами на разных машинах: одни просто закрашены, другие же дополнительно обводились краской другого цвета. И, как выясняется, причиной таких различий были отнюдь не эстетические предпочтения рисовавшего.
Ободки на звездах рисовали не просто так. /Фото: fishki.net
Дело в том, что чаще всего в боевых вылетах принимала участие группа летчиков на нескольких самолетах. И когда подбивается машина противника, довольно трудно выяснить, кто именно произвел решающий выстрел. Именно поэтому в таких случаях на фюзеляжах истребителей всех, кто принимал участие в операции, рисовали красные звезды по количеству уничтоженных вражеских машин, а затем обводили их белой краской.
Коллективная работа - ободок для звездочки. /Фото: tailytales.ru
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