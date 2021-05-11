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Что нельзя чистить уксусом

Уксус — достаточно разнообразный и крайне полезный на кухне продукт. Столовый уксус на условной кашеварне, пожалуй, после соли, одна из важнейших приправ в готовке — мало кто из домохозяек проходит мимо возможности улучшить им блюда, соусы и домашние майонезы.
Что нельзя чистить уксусом
И, конечно же, консервирование — как же делать заготовки без уксуса?
Вряд ли для кого-то будет секретом, что пищевой продукт можно использовать не только по прямому назначению, но и для очистки поверхностей, обеззараживания и обезвреживания поверхностей. В производстве некоторые сорта уксуса даже используются в производстве моющих и чистящих средств и так далее и тому подобное. Как видим, спектр очень широк. 
Но сколь бы сильной ни была кислая палочка-выручалочка хозяйки, она может не все. А в некоторых случаях попытка использовать уксус для очистки каких-либо поверхностей и материалов может лишь ухудшить ситуацию. Вот шесть случаев, когда уксус нельзя применять для очистки загрязнений на различных поверхностях.

Загрязнения от яиц
Что нельзя чистить уксусом




С пятнами от яиц бороться сложнее, чем это может показаться на первый взгляд, и уксус в этой борьбе может сослужить медвежью услугу.
Все потому, что, когда уксусная кислота вступает во взаимодействие с яичным белком, это может вызвать его коагуляцию, в результате чего белок затвердеет и слой засохшего содержимого яйца пристанет к поверхности еще сильнее.

Вместо этого:
Соскребите загрязнение скребком или аккуратно ножом или ложкой и приготовьте смесь из двух чайных ложек средства для мытья посуды и двух стаканов воды. Начинайте промокать (не трите!) губкой, тканью или щеткой с мягкой щетиной, пока пятно не исчезнет.

Паркет


Что нельзя чистить уксусом

Некоторые люди утверждают, что уксус способен сделать их паркетный пол блестящим, но другие выражают исключительно противоположное мнение, которое заключается в том, что применение уксуса при протирке деревянных паркетных полов портит их. Кому верить?
Честно говоря, в этом случае лучше перестраховаться, чем сожалеть, поэтому откажитесь от использования уксуса в качестве моющего средства — лучше взять нормальное чистящее средство, разработанное специально для очистки древесины.

Утюги


Что нельзя чистить уксусом

Если ваш паровой утюг загрязнился или забился, уксус может показаться очевидным решением для его очистки, но и здесь не стоит спешить, ведь он может повредить внутренние механизмы утюга!
Вместо этого:
Выключите утюг, дайте ему остыть, а затем следуйте инструкциям производителя по очистке бытовой техники.

Каменная напольная плитка


Что нельзя чистить уксусом

На самом деле уксус может повредить любой тип поверхностей из натурального камня, а не только напольную плитку. Это еще одна из тех ситуаций, когда самый безопасный вариант — использовать специальный очиститель для каменных поверхностей.

Узнать большеВернуться к просмотруДа, может показаться удивительным, но мощный камень может разрушаться при постоянном использовании уксуса в качестве моющего средства для полов.

Исключительно стойкие пятна


Что нельзя чистить уксусом

Если вы имеете дело с пятном от травы, чернил или вина, которое никак не получается оттереть, вместо того чтобы продолжать поливать или сбрызгивать его уксусом, попробуйте обработать пятно пятновыводителем перед стиркой.
Кстати! Вообще, нет средств, которые бы одинаково очищали сложные пятна, например ржавчину и мазут или пятно от травы и от вина. Поэтому лучше всего перед экспериментами обратиться к форумчанам и узнать, какими средствами пятна очищаются лучше всего.

Столешницы из мрамора и гранита


Что нельзя чистить уксусом

Опять же, кислота в уксусе может повредить дорогие мраморные или даже гранитные столешницы, потенциально испортить их гладкие поверхности и вызвать обесцвечивание.
Вместо этого:
На этот раз для безопасного выполнения работы по очистке вам понадобится жидкость для посуды, разбавленная теплой водой. Это будет гораздо более щадящий вариант для обработки поверхности этих материалов.
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