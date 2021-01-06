Действенный способ восстановления пластика в салоне авто без особых трат и хлопот

Любой отделочный материал, используемый для покрытия внутреннего пространства салона автомобиля, постепенно приходит в негодность. С течением времени на нем появляются многочисленные дефекты: вмятины, ожоги, царапины. Последние появляются чаще всего. Говорить о том, что даже мелкие царапинки портят вид экстерьера нет никакой нужды. Куда лучше разобраться с тем, что можно сделать для того, чтобы удалить их. И желательно без особых затрат.
Пластик получает многочисленные дефекты. |Фото: yandex.kz.
Устранить мелкие дефекты на пластиковой отделке салона автомобиля не так сложно, как может показаться. Безусловно, можно приобрести специальные средства в автомобильном магазине для устранения трещин. Однако, лишних денег на подобное может в какой-то момент не оказаться. Кроме того, при имеющемся на рынке многообразии реставрационных средств для пластика, есть нешуточная вероятность напороться на откровенно некачественную продукцию. Поэтому к решению проблемы можно подойти с другой стороны – «народной».
Понадобится наждачная бумага. |Фото: gidpokraske.ru.
Для предстоящей работы понадобятся кое-какие подручные средства. Ничего особенно (по большей части) не нужно. Следует раздобыть фен (можно использовать обычный, одно если получится найти строительный – то просто отлично), мягкое полотенце, мелкую наждачную бумагу с зернистостью 1200/2000. Как только все будет готово, можно сразу же переходить к процессу реставрации пластиковых поверхностей.
Убираются царапины при помощи фена. |Фото: youtube.com.
Перед началом работ рекомендуется хорошенько протереть почистить и протереть насухо поверхность. Абсолютно не будет лишним провести также обезжиривание. Как только поверхность будет чистой и сухой, можно начать аккуратно зачищать поврежденные участки наждачной бумагой. Лучше всего делать медленные, последовательные круговые движения. Сразу после этого можно переходить к нагреванию пластика при помощи фена. Усердствовать не стоит, достаточно незначительно повысить температуру поверхности. Заканчивается работа тщательным растиранием царапины сухим полотенцем.
Мелкие царапины отлично удаляются. ¦Фото: drive2.com.
При помощи данного способа можно легко удалить многочисленные мелкие царапины, которые появляются на панели, ручках и прочих элементах за годы эксплуатации. Большие и глубокие царапины полностью убрать не получится, однако можно сделать их куда менее заметными.
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