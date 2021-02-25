5 рецептов вкусных и сочных котлет, которые хочется сразу съесть, не отходя от плиты

Жареные, паровые, тушёные, запечённые, с начинкой и без – котлеты, которые хочется не только есть, а и готовить, экспериментируя с ингредиентами, гарниром и подачей.
1. Котлеты с черносливом
Котлеты с черносливом. \ Фото: sovkusom.ru.
Блюда с черносливом отличаются ярко выраженным вкусом и насыщенным ароматом. Поэтому повара со всего мира чаще всего используют его для приготовления мясных блюд, в том числе и в качестве начинки для котлет.
Ингредиенты:
• Говядина вырезка или гуляш - 0,5 кг;
• Чернослив - 250-300 г;
• Лук репчатый среднего размера - 2 шт;
• Морковь среднего размера - 2 шт;
• Петрушка - 1 пучок;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу.
Говяжьи котлеты с черносливом. \ Фото: dreamstime.com.
Способ приготовления:
• Говядину вымыть;
• Убрать плёнку, если есть;
• Нарезать кусочками и порубить;
• Лук измельчить;
• Морковь натереть на крупной тёрке;
• Чернослив вымыть;
• Просушить и нарезать мелким кубиком;
• Зелень вымыть;
• Обобрать листочки и мелко нарезать их;
• В миске смешать рубленную говядину, лук, морковь, чернослив, зелень;
• Добавить соль и перец по вкусу;
• Хорошо перемешать и сформировать котлеты среднего размера;
• Обжарить на подсолнечном масле со всех сторон примерно по 8-10 минут;
• Подавать с белым рисом, отварным картофелем или как самостоятельное блюдо.
2. Куриные котлеты с баклажанами
Куриные котлеты с баклажанами. \ Фото: food.inmyroom.ru
Зачастую куриные котлеты получаются сухими, поэтому большинство хозяек, дабы сделать их сочнее, добавляют по привычке хлеб и молоко в фарш. Но есть и другой способ сделать их гораздо нежнее, сочнее и вкуснее. Просто добавив баклажаны, кабачки или грибы.
Ингредиенты:
• Фарш куриный - 0,5 кг;
• Баклажаны среднего размера - 3-4 шт;
• Яйца - 2 шт;
• Лук зелёный - 1 большой пучок;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу;
• Масло подсолнечное для жарки.
Сочные и нежные куриные котлеты. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Снять кожуру;
• По возможности избавить от зёрен;
• Мякоть нарезать мелким кубиком;
• Переложить в глубокую миску;
• Посыпать солью и дать постоять 15-20 минут, чтобы ушла горечь;
• Затем ополоснуть холодной водой;
• Хорошенько отжать и высыпать в глубокую сковороду, смазанную маслом;
• Зелёный лук вымыть;
• Мелко нарезать и отправить к баклажанам;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Готовить не менее 25-30 минут;
• В миске смешать фарш и яйца;
• Немного посолить и поперчить;
• Хорошенько перемешать;
• Затем в фарш добавить готовые баклажаны;
• Ещё раз тщательно перемешать;
• И сформировать небольшие равномерные котлеты;
• Жарить котлеты со всех сторон не менее 20-25 минут или до образования румяной корочки.
3. Котлеты с тыквой
Котлеты с тыквой и индейкой. \ Фото: eda.ru.
Если вы гурман и желаете отвести душу, тогда этот рецепт так и просится к вам руки. Нежные котлеты из индейки и тыквы - прекрасный дуэт, который мало кого оставит равнодушным.
Ингредиенты:
• Индюшиный фарш - 0,5 кг;
• Мякоть тыквы - 200-250 г;
• Лук репчатый крупный - 2 шт;
• Яйца - 1 шт;
• Сливки средней жирности - 80 мл;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу.
Сочные индюшиные котлетки. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• Мякоть тыквы и лук натереть на средней тёрке;
• Переложить в глубокую миску;
• Добавить яйцо, сливки и фарш;
• Посолить и поперчить;
• Хорошенько перемешать;
• Сформировать котлеты;
• Обжарить на растительном масле с каждой стороны не менее 10-15 минут;
• Подавать с лапшой, спагетти, рисом или картофелем;
• По желанию сверху можно посыпать свежей зеленью.
4. Рыбные котлеты
Рыбные котлеты. \ Фото: google.com.ua.
Казалось бы, рыбные котлеты - обыденное блюдо, которое не особо пользуется популярностью среди любителей вкусно поесть. Но этот рецепт способен изменить мнение за считанные секунды, удостоившись звания «не хуже ресторанного блюда».
Ингредиенты:
• Треска филе - 600-700 г;
• Красная рыба филе - 150-200 г;
• Креветки очищенные - 8-10 шт;
• Яйца - 1 шт;
• Хлеб белый (хорошо подсохший) - 2 кусочка;
• Сливки 20% - 100-120 г;
• Молоко - 0,5 л;
• Лук зелёный - 1 небольшой пучок;
• Укроп свежий - маленький пучок;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу.http://funhere.ru/?p=16507
Вкуснейшие рыбные котлеты. \ Фото: nutritiouslife.com.
Способ приготовления:
• Рыбное филе хорошенько вымыть;
• Просмотреть на наличие костей;
• При необходимости извлечь их;
• Затем филе просушить салфетками;
• И дважды пропустить через мясорубку;
• Хлеб замочить в молоке на 10 минут;
• Затем промолоть на мясорубке;
• Креветки нарезать мелкими кусочками;
• Зелёный лук и укроп мелко нарезать;
• Получившиеся ингредиенты переложить в миску и перемешать между собой;
• Вбить яйцо, приправить солью и перцем;
• Хорошенько перемешать;
• После аккуратно ввести сливки;
• Вновь вымесить до однородной массы;
• Сформировать котлеты;
• Выложить на противень, предварительно застелив его пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку 34-45 минут;
• Подавать с пюре, рисом или любым другим гарниром.
5. Куриные котлеты с орехами
Вкусные куриные котлеты с орехами. \ Фото: edinstvennaya.ua.
И напоследок ещё один рецепт куриных котлет, который займёт почётное место в вашей поваренной книге.
Ингредиенты:
• Фарш куриный - 0,5 кг;
• Сливки средней жирности - 50 г;
• Порей - 1 стебель;
• Хлеб или батон, или пресная булочка - 1 ломтик;
• Орехи грецкие - 80 г;
• Мука - 1 ст.л;
• Чеснок - 5-6 зубчиков;
• Соль - по вкусу;
• Смесь перцев молотых - по вкусу;
• Кинза свежая - 8-12 стеблей;
• Яйца - 1 шт;
• Молоко - 50 мл;
• Масло сливочное - 2 ст.л;
• Сухари для панировки - 1,5 ст.л.
Куриные котлеты с орехами. \ Фото:
Способ приготовления:
• Хлеб замочить в сливках;
• Лук мелко нарезать;
• Кинзу вымыть;
• Обобрать листочки и мелко-мелко нарезать;
• Пересыпать в глубокую миску;
• Туда же высыпать лук и измельчённый чеснок;
• Добавить фарш и раскисший хлеб;
• Посолить и поперчить;
• Тщательно перемешать;
• Накрыть пищевой плёнкой и отправить в холодильник на 30 минут;
• Сливочное масло разогреть на сковороде;
• Добавить к нему муку и аккуратно перемешать;
• Затем влить пару ложек молока;
• Довести до кипения и снять с огня;
• Орехи подробить ножом и пересыпать на сковороду;
• Обжарить 2-3 минуты;
• И пересыпать в миску с фаршем;
• Хорошенько вымесить;
• Сформировать котлеты;
• В трёх других мисках распределить муку, яйцо с молоком и сухари;
• Сформированные котлеты обмакнуть в муку, яйцо и сухари;
• Отправить на разогретую сковороду с растительным маслом;
• Обжарить со всех сторон до образования румяной корочки;
• Подавать со свежей зеленью.
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