Вы не поверите: новые достижения, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса

Сложно найти источник информации о чокнутых, удивительных и странным образом вдохновляющих вещах круче, чем Книга рекордов Гиннесса. Издание этого года (которое, кстати, уже 62-е по счету) — не исключение: оно состоит более чем из четырех тысяч невероятных достижений и рекордов.







«Каждый найдет в книге что-то интересное: от невероятных способностей человеческого тела до впечатляющих домашних питомцев», — рассказал шеф-редактор издания Крейг Глендэйл.



Мы подобрали для вас самые интересные и необычные из вошедших в книгу рекордов.







Самый высокий прыжок ламы. Лама по кличке Каспа из Собачьего центра в городке Портмадог (Великобритания) сумела на глазах жюри подняться в воздух на 1 метр 16 сантиметров.







Самый большой поворот стопы. 14-летний Максвелл Дэй из Северного Лондона способен повернуть стопу на 157 градусов. «Это не больно», — рассказал он.







Самый длинный собачий хвост. Будьте осторожнее, если на ваших глазах 5-летний ирландский волкодав Кион решит повилять хвостиком: он у него длиной 76 сантиметров.







Самое большое расстояние, которое лошадь тащила за собой горящего человека. Что-то нам подсказывает, что тут не обошлось без весьма подозрительных веществ. Австриец Джозеф Тидтлинг преодолел вслед за лошадью 500 метров, объятый пламенем.

Самый большой рот : 47-летний немец Бернд Шмидт способен открыть рот на 8,7 сантиметра. Бернд наверняка очень любит есть.Самое большое количество шариков мороженого, удерживаемых на рожке. 54-летний итальянец Димитри Панчиера смог удержать на рожке невероятное количество мороженого — 121 шарик.Самая высокая собака в мире. Датский дог Лиззи из городка Альва (штат Флорида, США) обладает ростом в 93 сантиметра.Самый длинный в мире пикап на огромных колесах был создан американцами Джен и Бредом Кэмпбелл. Его длина — 9,75 метра.Самые большие в мире башмаки установлены в городе Кейси (штат Иллинойс, США). Они 3,5 метра в длину, полтора метра в ширину и 1,45 метра высотой.Самая большая в мире коллекция предметов, посвященных бургерам. Немец Гарри Сперл, видимо, очень любит фастфуд, потому что в его коллекции 3724 предмета, посвященных теме бургеров.Самая молодая в мире женщина с бородой — 24-летняя британская модель Харнаам Каур.Самое большое в мире укулеле принадлежит Лоренсу Стампу из города Лэнсинг (штат Мичиган, США). Длина музыкального инструмента составляет 3,9 метра.Шарлотта Гуттенберг из Флориды — самый татуированный в мире пенсионер: 91,5 процента ее тела покрыто татуировками.Самый большой в мире почтовый ящик был создан американцем Джимом Боллином. Его длина — 1,7 метра.Самой большой в мире коллекцией предметов , посвященных сериалу «Доктор Кто», обладает британец по имени Йен из Манчестера. В коллекции Йена 1573 предмета.Самый длинный кот в мире — мейн-кун Лудо из Западного Йоркшира. Его длина — 116 сантиметров. Боимся предположить, сколько у хозяйки уходит на корм для этого красавца в месяц.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)