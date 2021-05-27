Дэвид Боуи и Иман: Как чувства к темнокожей модели превратили трайсексуала в примерного семьянина

Британский исполнитель Дэвид Боуи заслужил славу новатора не только в музыке, но и в жизни. Он любил эпатировать публику и фактически встал во главе движения вседозволенности, придумав для самого себя определение «трайсексуал» от английского «try», в переводе – «пробовать». Его первый брак, продлившийся 10 лет, распался. А через 10 лет после развода он встретил Иман, темнокожую модель, которая перевернула все его представления о жизни и семье.
Получать удовольствие от жизни
Дэвид Боуи. / Фото: www.styleinsider.com.ua
Более полувека Дэвид Боуи занимался музыкой, сменив за это время множество собственных образов и направлений, сохранив при этом свой неповторимый стиль, который можно было узнать и в арт-роке, и в авангардном джазе. Кажется, исполнитель и в жизни был точно таким же: он всё время был в поиске новых впечатлений, удовольствий и чувств.
Он производил совершенно разное впечатление о себе. Его считали и чрезмерно хладнокровным, и слишком эмоциональным, вспыльчивым и страстным. Одно оставалось неизменным: чувство юмора Дэвида Боуи, зачастую граничащее со скептицизмом. Иногда складывалось впечатление, словно он открыто насмехается над людьми, их ценностями, моралью и устоями.
Дэвид Боуи. / Фото: www.iskonno.ru
Позже он вспоминал, что в юности он был просто невозможен, и уж точно, Дэвид никогда не мог служить примером для подражания. Чтобы преодолеть свою застенчивость, Дэвид Боуи начал употреблять наркотики, дарившие ему ощущение всемогущества. Он влюблялся, расставался и снова отдавался на волю чувств.
Дэвид Боуи и Анджела Барнетт. / Фото: www.twimg.com
В 1970 году он женился, предложив своей супруге Анджеле Барнетт такую модель семейной жизни, при которой оба не чувствовали никаких ограничений. Однако полная свобода вряд ли может служить хорошей основой для создания семьи. Они не мешали экспериментам друг друга, но при этом оба мучились от ревности, устраивали скандалы, ссорились и изводили один другого.
Дэвид Боуи и Анджела Барнетт с сыном. / Фото: www.womanadvice.ru
Даже сын Зоуи, появившийся на свет в 1971 году, не мог спасти их брак, просуществовавший 10 лет. После расставания Анджела с сожалением отмечала: она так и не поняла, чего ждал от неё Дэвид Боуи. Впрочем, он сам вряд ли смог бы ответить на этот вопрос.
Должно было пройти ещё 10 лет до того самого момента, когда он понял, чего ждёт от женщины, которую любит.
Не играть по чужим правилам
Иман Абдулмаджид. / Фото: www.krot.info
Она могла никогда не стать моделью, если бы, как послушная дочь, пошла на поводу желаний своих родителей, мечтавших видеть дочь политологом. Иман поступила в Университет Найроби и даже начала изучать политологию, когда состоялась её встреча с известным на весь мир фотографом Питером Брэдом. Это он убедил студентку попробовать себя в модельном бизнесе. Впрочем, Иман и не думала сопротивляться. К тому времени она поняла: игры по чужим правилам совсем не для неё. В мире моды её ждал невероятный успех.
А личная жизнь супермодели сложилась далеко не сразу. Едва достигнув 18 лет, Иман вышла замуж за своего сомалийского друга, однако переезд девушки в США положил конец первому браку модели. В 22 года Иман стала супругой Спенсера Хейвуда, известного баскетболиста. Они прожили вместе 10 лет, стали родителями Зулейхи, однако так и не смогли найти точки соприкосновения, которые бы объединяли их. Когда страсть прошла, оказалось, что супруги слишком разные.
Иман и Спенсер Хейвуд. / Фото: www.pinimg.com
Несмотря ни на что, Иман твёрдо знала: она обязательно встретит свою настоящую любовь, нужно только подождать. Через три года после развода она узнала, как выглядит и чем занимается мужчина её мечты.
Четверть века и целая жизнь
Дэвид Боуи. / Фото: www.pinimg.com
Они встретились на благотворительном обеде. Дэвид Боуи, у которого до этого было множество серьёзных и не очень связей, увидев темнокожую красавицу, почувствовал то, чего не испытывал никогда в жизни. Можно ли было представить, что любимец публики и женщин уже в первые минуты знакомства стал придумывать имена детям, которые появятся в его браке с Иман?
Иман. / Фото: www.pinimg.com
Впрочем, супермодель его надежд не разделяла. Она и представить себе не могла известного исполнителя в роли мужа и отца своих детей. Однако приглашение на чай приняла и с удивлением наблюдала, как волнуется признанный сердцеед, даже не притрагиваясь к своей чашке. Это позже она узнала, что Дэвид пьёт только кофе.
Иман и Дэвид Боуи. / Фото: www.pinimg.com
Когда же во время прогулки у Иман развязался шнурок на кроссовке, она не успела даже наклонить голову, а Дэвид уже стоял перед ней на коленях и заботливо завязывал бантик на её обуви. И вообще, в жизни Дэвид Джонс оказался совсем не похож ни на один из своих сценических образов и на того саркастичного и вспыльчивого рокера, каким он представал в своих интервью.
Напротив, для Иман Дэвид Боуи стал образцом истинного джентльмена, сдержанного, заботливого, с искромётным чувством юмора и желанием сделать её счастливой. Конечно же, они иногда ссорились, но супермодель признавалась, что причиной их была её собственная чрезмерная эмоциональность. Впрочем, все вспышки возлюбленной Дэвид тут же гасил удачными шутками.
Иман и Дэвид Боуи в день свадьбы. / Фото: www.interesnoznat.com
Спустя два года они стали мужем и женой. Было красивое предложение, которое сделал исполнитель стоя на коленях с зажатым в руке невероятным кольцом. Удивительно, но это кольцо она увидела во Флоренции. Спустя два года он вернулся в этот город, отыскал ту самую ювелирную лавку, а узнав, что кольцо давно продано, нашёл владельца и убедил его уступить кольцо. Иман не поверила своим глазам, когда он надевал ей на палец то самое украшение, красотой которого она была восхищена.
Иман и Дэвид Боуи с дочерью. / Фото: www.interesnoznat.com
В августе 2000 года родилась дочь Лекси (Александрия), сделав Иман и Дэвида ещё счастливее, чем прежде. Это было просто невероятно: человек, личная жизнь которого была раньше далека от идеала и становилась предметом обсуждения и осуждения, вдруг превратился в идеального мужа, отца и примерного семьянина.
Дэвид Боуи и Иман были счастливы. У неё ни разу не было повода пожалеть о том, что она связала свою жизнь с рок-исполнителем, но при этом Иман всегда говорила: она вышла замуж за Дэвида Джонса, а не Дэвида Боуи. Её супругом стал не знаменитый исполнитель, а обычный человек.
Иман и Дэвид Боуи. / Фото: www.pinimg.com
Они и жили самой обычной жизнью: отводили дочь в школу, готовили дома обеды и ужины, приводили в порядок свой дом и все праздники старались провести в тишине и уединении собственного семейного гнёздышка. Лишь изредка им удавалось отправиться в путешествие неузнанными и это были невероятно памятные дни, когда супруги наслаждались жизнью без вспышек фотокамер и навязчивого внимания поклонников.
Иман и Дэвид Боуи. / Фото: www.huffpost.com
Несмотря на то, что после свадьбы Дэвида и Иман многие предрекали скорый крах этого брака, супруги прожили вместе почти четверть века, и только смерть смогла разлучить их. В 2016 году Дэвид Боуи скончался от онкологического заболевания печени. После его ухода Иман заявила, что больше никогда не выйдет замуж.
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