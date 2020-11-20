Какие рекомендации давали роженицам в древности

Рожать непременно в темноте или в бане

Ацтекская богиня родов Сиуакоатль.

В русской бане было удобно и рожать, и отлёживаться после родов.

Молиться во время родов

Рисунок с древнеегипетского барельефа, изображающего процесс родов.

Лежать месяц до, лежать месяц после

Время до, во время и после родов знатная европейка Средних веков проводила в комнате, полной женщин.