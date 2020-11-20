Какие рекомендации давали роженицам в древности

Некоторые обычные медицинские практики прошлого в наше время, когда о них читаешь, вызывают оторопь. Например, то, как ухаживали за беременными и принимали роды. Кажется, дикарство, да и только. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что повивальные бабки порой предлагали лучшее, что можно придумать без медицины двадцатого века.
Рожать непременно в темноте или в бане
У многих народов женщина должна была спрятаться для родов куда-то, где темно, чтобы её и ребёнка не увидели злые духи. Некоторые из народов, что знали баню, также предлагали рожать именно в ней, только из других соображений – например, на Руси считалось, что роженица нечиста, поэтому и рожать должна в нечистом помещении. Ацтеки, у которых женщина тоже рожала в бане, возможно, считали так же.
Разве не проще и для повитухи видеть фронт работ при хорошем освещении, и женщине лежать на удобной постели, задаются вопросом в наше время. На самом деле, для женщины рожать, лёжа на спине, не слишком физиологично. Разве что полулёжа, с большим количеством подушек под спиной и сильно подтянув и согнув ноги. Подходит также поза сидя на корточках или в позе лягушки. Поскольку при этом фронт работ повитухе всё равно особенно не виден, сильного значения яркое освещение не имеет, а постель становится необязательной – все эти позы можно принять в бане или другом выбранном для родов месте.
Ацтекская богиня родов Сиуакоатль.
Притом в бане есть возможность поддерживать температуру, при которой ткани женщины будут мягкими и эластичными, а также возможность сразу смывать все загрязнения и с женщины, и с ребёнка. В жаркой бане также уменьшается вероятность случайного занесения заразы в детородные органы – бактерии просто умирают. Другого способа сделать помещение почти стерильным в то время не было.
Что касается тёмного места, в которое удалялась роженица в других культурах, за отсутствием бани, тут может быть множество объяснений. Во-первых, любое небольшое укромное место, скорее всего, будет тёмным – а в укромном месте производить ребёнка на свет удобнее, не то советами замучают. Ведь традиционно люди живут довольно скученно, все друг у друга на виду и всё подряд комментируют. Во-вторых, от напряжения во время родов у роженицы страдают глаза, свет может банально их резать, увеличивая и так существующий во время родов дискомфорт. А уж про духов объяснение использовали вообще в любых понятных и непонятных обстоятельствах – тем более, что у многих народов мужчины не заботились о комфорте женщин и аргументов про желание уединения и боль в глазах просто не поняли бы.
В русской бане было удобно и рожать, и отлёживаться после родов.
Молиться во время родов
У древних египтян женщина, не имеющая в доме отдельной комнаты, чтобы родить там спокойно, шла рожать в специальное помещение при храме, где её бесплатно обслуживали хорошо обученные повивальные бабки. Они сопровождали процесс родов, по всей вероятности, хоровыми молитвами и кадили благовониями. Всё это кажется слишком отвлекающим женщину от родов: до молитв ли? Тем не менее, у многих народов, несмотря на то, что женщины рожали не при храмах и часто никаких благовоний в процессе никто не возжигал, помощницы или бормотали хором молитвы, или пели священные песни, или же саму роженицу побуждали по кругу молиться. Вот уж, казалось бы, будто бы людям нечем заняться!
На самом деле, благовония помогали достичь двойной цели – отгоняли насекомых, которые во время родов в жарких странах становятся настоящим бедствием, и одурманивали роженицу. В нечто вроде транса помогали впасть и коллективные молитвы или хотя бы молитва по кругу. Поскольку роды – процесс нелёгкий, всю историю человечества женщины искали возможности его сделать не таким болезненным. Головокружение от благовоний (особенно ладана) и полутрансовое состояние от песен и молитв помогали достичь этих целей. А некоторые народы напрямую использовали обезболивающие травяные отвары. Правда, в Европе эту практику прекратили во время борьбы врачей с акушерками за гонорары. Акушерок стали объявлять пособницами дьявола и ведьмами, и те, кто избежал костра, боялись применять отвары, которые могли бы счесть зельями.
Рисунок с древнеегипетского барельефа, изображающего процесс родов.
Лежать месяц до, лежать месяц после
Если простые женщины находили тёмное местечко только на время родов, то знатным дамам европейского Средневековья пособия по здоровью и гигиене, с которыми они сверялись, рекомендовали проводить примерно месяц до и после родов в тёмной, непроветриваемой комнате в окружении женщин, готовых читать будущей или состоявшейся роженице Библию или петь псалмы.
В принципе, уже понятно, зачем женщины пели псалмы (особенно во время родов), но запереть в душной комнате беременную, а потом родившую женщину без движения кажется практически издевательством. Надо, однако, понимать некоторые реалии того времени. Во-первых, оказаться в комнате с женщинами (кстати, это были обычно довольно просторные залы со сквозняком по полу) означало выпасть из общего, а в те времена значило – мужского пространства, некоторым образом уединиться, но так, чтобы получить гарантию, что мужчина не нарушит уединения, тайно проникнув к одинокой женщине в комнату.
Совсем некуртуазные атаки на женщин даже высших сословий были очень частым явлением, от которого – особенно, если атакующий был мужем – женщина была практически незащищена. Нравы были грубы, и неудивительно. Частично это было связано с тем, что чуть ли не основным напитком мужчин дворянского сословия было вино, употребляемое с утра до вечера. Толпа женщин расхолаживала потенциального насильника и давала беременной чувство покоя.
Время до, во время и после родов знатная европейка Средних веков проводила в комнате, полной женщин.
Легко предположить, что в плохо проветриваемой комнате, даже очень большой, не лучшим образом пахло. Но в городах, которые в Средние Века были уже скучены, с улицы доносился запах не лучше, а с ним влетали полчища мух, обсиживающих еду для беременной с риском добавить к еде какую-нибудь заразу. Врачи Средних веков, полагаясь на опыт, выбирали меньшее зло. Что касается скуки, которая одолевала дам взаперти, то в Библии, особенно Ветхом завете, хватало захватывающих сюжетов любви и предательства, чтобы развлечь себя. В этом отношении чтение неплохо заменяло ещё не изобретённое кино.
Был смысл и в вылёживании после родов. К родам ткани женщины, чтобы стать эластичнее, довольно сильно размягчаются. С учётом того, что от передвигающейся на ногах женщины ожидали в обязательном порядке ношение корсета, который сдвигал внутренние органы и увеличивал в результате нагрузку на таз, лучшей профилактикой смещения органов в тазу и даже костей таза было оставаться в постели, пока ткани не придут в своё обычное состояние. Благо постели в то время были широкими, в них часто собиралась небольшая толпа друзей или подруг, чтобы болтать и играть в настольные игры.
Текст: Лилит Мазикина.
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