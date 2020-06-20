Когда переизбыток белка вредит организму

Белок играет ключевую роль во всех процессах роста в вашем теле, от развития клеточных органелл до регенерации печени. Однако, несмотря на важность белка для организма, в его потреблении необходим строгий контроль. Требуемое количество белка зависит от вашего возраста, размеров тела и физической активности. В общем, рекомендуется потреблять не более 30 % протеина от суммарного количества съеденной пищи. Избыток же белка воздействует на ваш организм самым губительным образом.







Вызывает кетоз

Провоцирует болезнь Альцгеймера

Может вызывать прионные заболевания

Становится причиной подагры

Способствует набору веса

Перенапрягает почки

Вызывает недостаток клетчатки

Провоцирует рак

Повышает уровень холестерина

Становится причиной остеопороза

Несёт с собой нехватку витаминов.

Наносит ущерб внутренним органам

Ключ к здоровью — умеренность