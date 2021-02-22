3 правила, чтобы сметана превратилась в вкуснейший соус, а не свернулась при тушении

Каждая хозяйка знает о том, что при тушении сметана сворачивается, теряет свои вкусовые, кулинарные и эстетические качества. При этом многим наверняка доводилось слышать о том, что из сметаны при помощи тушения готовится вкуснейший соус. Как же это можно сделать? Вот три простых правила, которые следует запомнить для достижения успеха в этом непростом деле.
Сделать несложно. /Фото: yandex.by.
Правильно приготовленный соус станет прекрасным дополнением к любом блюду. Особенно вкусными получаются тушенные в сметанном соусе курица, мясо, рыба и грибы. И здесь многим хозяйкам в пору спросить: а как сделать так, чтобы сметана при тушении превращалась в этот ваш «соус», а вовсе не унылые свертки? На самом деле ответ данный вопрос достаточно прост. Существует три простых правила, которых следует придерживаться во время готовки блюд со сметаной при помощи тушения.
Правило первое – нужный продукт
Только правильная сметана. /Фото: zira.uz.
Для создания соуса при тушении подойдет не какая-то случайно подобранная сметана. При выборе данного продукта следует уделить внимание его жирности. Она должна составлять порядка 25-30%, в крайне случае жирность можно опустить до 20%. Однако, если взять продукт с еще меньшим уровнем жирности, то никакого соуса не получится точно. Кроме того, нельзя использовать несвежую сметану, которая уже успела постоять открытой некоторое время.
Правило второе – правильная температура
Нужно дать сметане полежать. /Фото: behance.net.
Соус никогда не должен делаться из холодной сметаны. Резкий перепад температуры будет губителен для молочного продукта. Поэтому перед началом приготовления блюда на сметане последнюю следует за несколько часов достать из холодильника и положить на стол, дабы она нагрелась до комнатной температуры.
Правило третье – специальный ингредиент
Ложка крахмала поможет. /Фото: fb.ru.
Наконец, приготовление вкуснейшего соуса не будет возможным без добавления в сметану одного специального ингредиента. Речь идет, конечно же, о крахмале, который способствует загустению жирных продуктов (и не только). Как правило, достаточно около одной столовой ложки. Одинаково хорошо подойдет как кукурузный, так и картофельный крахмал.
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