В ЮАР львы растерзали 21-летнюю девушку

21-летняя Сванс ван Вайк выполняла свои ежедневные обязанности, когда стала жертвой зверей заповеднике.
Девушка, работавшая в заповеднике Лимпопо, Южная Африка, была задрана до смерти львами, с которыми она работала. Сообщают, что 21-летняя Сванс ван Вайк (Swans van Wyke) выполняла свои ежедневные обязанности, когда стала жертвой зверей в неназванном охотничьем заповеднике. Сотрудники заказника услышали ужасные крики юной особы, которой каким-то чудом удалось сбежать из вольера. К ней на помощь сразу же бросились медработники, обнаружившие девушку всю в крови и покрытую глубокими укусами, а также ранами, которые были оставлены острыми когтями. Увы, но спустя время от полученных травм женщина скончалась на месте. В заповеднике в Бела-Бела, провинция Лимпопо, по факту происшествия местные органы правопорядка начали расследование, при этом никто понятия не имеет, сколько львов напало на работницу заказника. После начала расследования, полицейские уже успели переговорить с сотрудниками учреждения. «Наше первоначальное расследование говорит о том, что она выполняла свои обязанности, когда на неё напало неизвестное количество львов, — говорит представитель полиции Южной Африки полковник Моатше Нгоепе (Moatshe Ngoepe).
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