В ЮАР львы растерзали 21-летнюю девушку

21-летняя Сванс ван Вайк выполняла свои ежедневные обязанности, когда стала жертвой зверей заповеднике.





Девушка, работавшая в заповеднике Лимпопо, Южная Африка, была задрана до смерти львами, с которыми она работала. Сообщают, что 21-летняя Сванс ван Вайк (Swans van Wyke) выполняла свои ежедневные обязанности, когда стала жертвой зверей в неназванном охотничьем заповеднике. Сотрудники заказника услышали ужасные крики юной особы, которой каким-то чудом удалось сбежать из вольера. К ней на помощь сразу же бросились медработники, обнаружившие девушку всю в крови и покрытую глубокими укусами, а также ранами, которые были оставлены острыми когтями. Увы, но спустя время от полученных травм женщина скончалась на месте. В заповеднике в Бела-Бела, провинция Лимпопо, по факту происшествия местные органы правопорядка начали расследование, при этом никто понятия не имеет, сколько львов напало на работницу заказника. После начала расследования, полицейские уже успели переговорить с сотрудниками учреждения. «Наше первоначальное расследование говорит о том, что она выполняла свои обязанности, когда на неё напало неизвестное количество львов, — говорит представитель полиции Южной Африки полковник Моатше Нгоепе (Moatshe Ngoepe).

— Обстоятельства, приведшие к этому трагическому инциденту, до сих пор неизвестны.» Также в полиции заявили, что они пока не готовы говорить о будущем львов , которые совершили нападение на девушку, отметив, что это вопрос заказника и соответствующих властей.В этом районе имеются десятки охотничьих угодий и заказник, в котором львы напали на обслуживающего их сотрудника, пока не называется, однако считается, что на данный момент он пока закрыт для посещения — пока подавленный произошедшим персонал не восстановится от столь жуткого события. Добавим, что на этой неделе уже был случай со львами, так, стало известно, что львица в районе часа ночи совершила нападение на спящего на улице в индийской деревне в нескольких километрах от своего дома 4-летнего мальчика. А в декабре, сбежавший с заповедника в Кении лев задрал до смерти мужчину. Крупная кошка убила Роно Кипкируи Симиона (Rono Kipkirui Simion) неподалёку от Национального парка Найроби, Кения, когда тот возвращался с работы.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: