Почему утром нужно пить кофе: топ-5 причин...

Многим людям практически невозможно представить свое обычное утро без чашки кофе и тому есть оправдание.

Этот напиток не только помогает нам проснуться, но и также дает большой заряд бодрости, пишет Change с ссылкой на lifter.com.ua. Однако, знали ли вы, как кофе влияет на организм?

1. Кофе делает вас счастливее

Так, группа ученых выяснила, что употребление одной чашки кофе в день способно снизить риск депрессии благодаря антиоксидантам.

2. Защищает от диабета

Выяснилось, что люди, которые пьют 7 чашек кофе в день, снижают риск развития диабета на 50% по сравнению с людьми, которые пьют только 2 чашки.

3. Кофе защищает от болезни Альцгеймера

Исследователи отмечают, что кофеин не предотвращает болезнь Альцгеймера и слабоумие, но держит заболевание под контролем.

4. Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые изучили корреляцию между сердечными аритмиями и потреблением кофеина у 230 000 испытуемых. Среди тех, кто регулярно пил кофе, риск фибрилляции предсердий был значительно меньше, чем у тех, кто пил кофе редко.

5. Кофе может защитить от рака

Исследование показало, что у женщин, которые пили более четырех чашек кофе в день, на 22% снизился риск развития рака матки по сравнению с теми, кто вообще не пил кофе.

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