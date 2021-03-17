Почему утром нужно пить кофе: топ-5 причин...

Многим людям практически невозможно представить свое обычное утро без чашки кофе и тому есть оправдание.
Этот напиток не только помогает нам проснуться, но и также дает большой заряд бодрости, пишет Change с ссылкой на lifter.com.ua. Однако, знали ли вы, как кофе влияет на организм?
1. Кофе делает вас счастливее
Так, группа ученых выяснила, что употребление одной чашки кофе в день способно снизить риск депрессии благодаря антиоксидантам.
2. Защищает от диабета
Выяснилось, что люди, которые пьют 7 чашек кофе в день, снижают риск развития диабета на 50% по сравнению с людьми, которые пьют только 2 чашки.
3. Кофе защищает от болезни Альцгеймера
Исследователи отмечают, что кофеин не предотвращает болезнь Альцгеймера и слабоумие, но держит заболевание под контролем.
4. Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Ученые изучили корреляцию между сердечными аритмиями и потреблением кофеина у 230 000 испытуемых. Среди тех, кто регулярно пил кофе, риск фибрилляции предсердий был значительно меньше, чем у тех, кто пил кофе редко.
5. Кофе может защитить от рака
Исследование показало, что у женщин, которые пили более четырех чашек кофе в день, на 22% снизился риск развития рака матки по сравнению с теми, кто вообще не пил кофе.
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