Новомодные словечки для тех, кто хочет всегда «быть в теме»

Молодое поколение во все времена использовало словосочетания, которые не всегда понятны взрослым людям. Однако в современном мире существуют еще и выражения, взятые из узких сфер и активно используемые людьми определенных убеждений или профессий, но волею судьбы, вошедшие в широкий обиход.
Если раньше новыми словами обозначали просто привычные вещи и события, то сейчас, тенденция изменилась, новыми словами называют действительно что-то доселе неизведанное и непривычное. Особенно в этом отношении преуспел интернет с его возможностями для увеличения популярности, психологи, которые вдруг в каждом стали видеть абьюзеров и нарциссов, и феминистки, которые новыми словами обозначают способы дискриминации женщин.
Было бы странно не начать список словечек с хайпа. Именно он, родимый, правит, а точнее будет сказать «царит» вокруг. Слово это пошло с английского hype и обозначает слишком откровенную рекламу, граничащую с надувательством. Обычно понятие «хайпить» используют в отношении звезд и других известных людей, которые специально создают шумиху вокруг своего имени с целью увеличения собственной популярности. Раньше для подобного использовалось «пиариться», однако у этого слова все-таки имеется некая совестливость, хайп же подразумевает, что границы дозволенного практически стерты. К примеру, Ольга Бузова хайпит, купаясь в лапше, а блогер Екатерина Диденко, выкладывая фото с якобы новым кавалером, спустя несколько месяцев после смерти супруга.
Хайп Бузовой на самоизоляции - полный зашквар да и только!
Другое слово, можно сказать, вытекает из того же хайпа. Ведь зачастую к тем или иным поступкам знаменитостей, созданным ради хайпа, нормально относиться просто невозможно. Тогда то и просыпаются хейтеры. Начало свое это слово берет с английского hate – ненавидеть. Так называемые недруги, а иначе говоря, хейтеры, должны быть у каждой уважающей себя звезды. Но есть и те, кто в этом деле особо преуспевает. Например, все та же Бузова и Волочкова с ней. У них имеется настоящая армия хейтеров.
Есть целый список слов, которые используются методом переноса с английского. Ну а что, в русской речи часто случались периоды, когда было модным вставлять французские словечки, так вот, теперь это английский. По сути это обычный транскрипт. Таких слов много, к примеру, изи – легко, агриться – вести себя агрессивно, го – давай, гамать – играть, юзать – пользоваться, юзер – пользователь, фуди - гурманы.
Следующие два понятия тоже получили популярность в интернете, хотя в определенной степени существовали всегда. Бодишейминг и бодипозитив – противоположные понятия. Бодишейминг – это обсуждение, критика недостатков или особенностей чужого тела. А бодипозитив, напротив, принятие своего тела (да и не только своего) как данность. Эти два противоположных понятия настолько тесно связаны, что без друг-друга попросту бы не существовали. Нельзя сказать, что появилось раньше, но если бы бодипозитивщики не заполняли интернет фотографиями тел, акцентируя внимание на недостатках, не было бы и тех, кто бы возмущался этим «красотам». Но с другой стороны, призывов любить себя такой, какая есть было бы меньше, если бы даже под идеальными фотографиями постоянно не появлялись комментарии с указанием, зачастую, несуществующих недостатков.
Русский язык давно смирился с тем, что тот или иной товар, продукт или услуга становятся ее обозначением. Например, «ксерить» давно используется вместо «сделать копии», хотя изначально это глагол, образованный от названия фирмы. С шезамить произошло примерно тоже самое. Это глагол, обозначающий поиск понравившейся песни. Да, для этого оказалось нужно целое отдельное слово. И оно произошло по названию приложения. Именно этот самый поиск осуществляющее.
Краудфандинг тоже невозможен без интернета, поскольку обозначает «сбор средств в интернете». Деньги на лечение или реабилитацию часто собирают через интернет, однако часто этот термин используют для того чтобы обозначить необычный сбор, иногда пользователи хайпа (см.выше) ради открывают какой-то сбор, который на удивление вдруг становится популярным. Например, как-то молодожены собирали деньги на свой медовый месяц в интернете. И собрали.
Бинджвотчинг подразумевает зависимый просмотр сериалов, эдакий сериальный запой. Когда за один присест человек смотрит фильмы сезонами и не может оторваться. Подразумевается, что либо это процесс запланированный, либо же используется для того чтобы охарактеризовать сериал, мол, настолько он интересный, что ушел в сериальный запой.
Стримеры зарабатывают весьма неплохо.
Стримить – это значит передавать информацию (звук, изображение) в режиме реального времени. Среди геймеров (тоже английское слово, обозначающее игрок) давно распространено понятие «стример» - это человек, показывающие процесс своей игры. Это направление популярно среди тех, кто увлечен компьютерной или онлайн игрой и не может пройти уровень (а такое происходит постоянно). После того как во всех социальных сетях появилась возможность записывать видео и транслировать его, «стримить» стало весьма популярным словом.
Вроде бы все только выучили про прокрастинацию – откладывание дел на потом, сопровождаемое угрызениями совести. Но вот уже подоспели абьюзеры, газлайтинг и неглект. Безусловно, эти слова уступают интернет-жаргонизмам, но в то же время встречаются все чаще и чаще.
Абьюз, как любой вид насилия, особенно активно используется феминистками или как их называют в сетях «фемками». Отсюда же образованы «абьюзер» и «абьюзивные отношения». Часто можно встретить в комментариях: «Он абьюзер, беги от него!» Примерно в этих же кругах встречаются сокращения ЩМ, ЩБЖ. ЩМ – это «щастье материнства» нарочитое коверканье слов, для того чтобы подчеркнуть ироничность, используется для емкого и краткого описания сложностей, связанным с материнством. ЩБЖ – схожий по принципу создания термин, обозначающий «щастье быть женой». К аббревиатурам же можно отнести РСП, обозначающий «разведенка с прицепом», используется для оскорбительного обращения к разведенной женщине.
Чаще всего определенные слова используются тем или иным кругом людей, к так называемому молодежному сленгу, можно отнести разве что несколько выражений, которые редко встречаются у других возрастных категориий.
Зашквар – понятие, пришедшее с тюремного языка, означает недостойное, позорное, неприличное явление или поступок.
Ору – так часто пишут в комментариях в интернете, это обозначает абсурдность ситуации, на которую обращает внимание автор слов.
Кринж, а иначе говоря, отвращение. Видимо реакция на хайп или бодипозитив.
Тян – обращение к девушке, обозначает привлекательность, милость. Но при этом носит некий снисходительный тон.
Милашка тян родом из японского аниме.
ЧСВ – сокращенно от «чувство собственного достоинства», используется для обозначения явно повышенного этого самого ЧСВ.
Лакшери – от английского «люкс», а именно его буквальное прочтение на русском, используется для ироничного обозначения тяги к роскоши, либо наоборот для того чтобы сделать акцент на убогости обстановки, блюд и одежды.
Лакшери - роскошнее не бывает.
Алеша – оскорбительно снисходительное обращение к человеку, который мало на что способен или к человеку, совершившему ошибку. «Ну ты и Алеша!» - равнозначно «Ну ты и лопух!»
Есть еще ряд обращений, построенных на профессии, убеждениях или увлечениях человека. К примеру, фитоняшка относительно новое понятие. Однако если раньше оно использовалось для того чтобы обозначить девушку, которая занимается спортом и правильно питается, то сейчас это носит некий негативный оттенок, поскольку чаще всего обозначает девушку, которая ходит в спортзал фотографироваться и себя показать.
Коуч, а иными словами профессионал в том или ином направлении. Нет, это не имеет отношения к профессии. Потому что коучом можно быть даже по заточке карандашей, главное уметь это хоть немного лучше, чем остальные. Как правило, именно так и происходит. Коуч и спикер схожие понятия, но последнее подразумевает выступление перед толпой, аудиторией.
Миллениалы – люди нового поколения, создатели субкультур. Используется для подчеркивания собственного возраста и старомодности.
Миллениалы – люди нового поколения
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