10 лучших романтических комедий всех времён по версии британского издания The Independent

«10 причин моей ненависти», 1999 год, США, режиссёр Джил Джангер

«Квартира», 1960 год, США, режиссёр Билли Уайлдер

«Свадьба лучшего друга», 1997 год, США, режиссёр П.Дж. Хоган

«Ноттинг Хилл», 1999 год, Великобритания, США, режиссёр Роджер Мишелл

«День сурка», 1993 год, США, режиссёр Харольд Рэмис

«Скажи что-нибудь», 1989 год, США, режиссёр Кэмерон Кроу

«Филадельфийская история», 1940 год, США, режиссёр Джордж Кьюкор

«Энни Холл», 1977 год, США, режиссёр Вуди Аллен

«Вам письмо», 1998 год, США, режиссёр Нора Эфрон

«Когда Гарри встретил Салли», 1989 год, США, режиссёр Роб Райнер

Что может быть лучше холодным осенним вечером, чем, укутавшись в уютный плед, погрузиться в просмотр романтической комедии? Не так давно популярное британское издание The Independent составило рейтинг лучших романтических комедий всех времён, куда вошли 34 картины, достойные внимания зрителей. В нашем сегодняшнем обзоре мы предлагаем познакомиться с первой десяткой лучших ромкомов.Издание назвало фильм Джила Джангера одной из самых умных, убедительных и трогательных комедий за последние 20 лет. Хит Леджер и Джулия Стайлз играют пару непривлекательных старшеклассников, чей роман изначально был спроектирован и организован младшей сестрой героини. The Independent отдельно отмечает: игра актёров настолько искренна, а их герои очаровательны , что оторваться от просмотра просто невозможно.Как утверждает The Independent, Рождество никогда не было представлено лучше и великолепнее, чем в «Квартире» Билли Уайдлера, где две одинокие души находят друг друга. Джек Леммон и Ширли Маклейн невероятно прекрасны и гармоничны в своих образах, а сама комедия подарит зрителям настоящие головокружительные эмоции.Игра Джулии Робертс в этом фильме просто завораживает. Её героиня одинока, влюблена в лучшего друга и не может смириться с тем , что он собирается жениться. Издание называет «Свадьбу лучшего друга» одной из самых лучших и интригующих романтических комедий всех времён.Эту романтическую комедию можно пересматривать бесконечно, снова и снова наслаждаясь игрой Хью Гранта и Джулии Робертс. Кажется, как во всех сказках о Золушках, счастливый финал фильма предсказуем и ожидаем , но это ничуть не умаляет достоинств «Ноттинг Хилла», наполненного романтикой, красивой музыкой и тонким юмором.«День сурка» можно пересматривать с любого момента и, даже зная наизусть все сцены и слова героев, невозможно не погрузиться в предлагаемую создателями атмосферу , получив заряд бодрости, оптимизма, веры в высокие чувства и в самого себя. И, конечно, каждый раз получать невероятное удовольствие от игры Билла Мюррея и Энди МакДауэлл.Трогательная романтическая комедия о любви и созависимости, где главная героиня застряла где-то между двумя нуждающимися в ней мужчинами. Кажется, режиссёр своим неторопливым развитием сюжета заставляет зрителя влюбиться в героев точно так же, как они сами влюбляются друг в друга.Классическая голливудская романтическая комедия была отмечена двумя наградами «Оскар» и вошла в золотой фонд мирового кинематографа. Искромётный юмор , потрясающие диалоги, удивительно гармоничная и достоверная игра актёров. В главных ролях неподражаемые Кэри Грант, Кэтрин Хепберн, Джеймс Стюарт и Рут Хасси.В этой картине режиссёр позволил зрителю взглянуть на его собственную историю взаимоотношений со своей музой. Вуди Аллен иронично посмеивается над самим собой, рассказывая о своих фобиях и маниях, раскрывая истоки своих комплексов и заставляя смотреть на них сквозь призму собственной жизни . Одна из ранних работ режиссёра показывает сложность и многогранность человеческих взаимоотношений.Этот фильм может стать утешением для влюблённых и подарить надежду тем, кто ещё не встретил свою любовь. Его можно смотреть каждый день или раз в год на Рождество. Заклятые враги в реальной жизни вдруг влюбляются друг в друга, когда начинают анонимное общение в интернете. Лёгкая комедия , наполненная романтикой, волшебством и талантливой игрой Тома Хэнкса и Мег Райан.Этот фильм положил начало целой эпохе романтических комедий 1990-х и стал своеобразным эталоном. Некоторые сцены из картины можно увидеть и без труда узнать в других фильмах этого жанра, выпускавшихся позже. Кстати, истории знакомств, которые периодически рассказывают пары, самые настоящие, их режиссёр специально собирал для своего фильма. Издание The Independent утверждает, что лучше этой комедии ничего нет и не может быть.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: