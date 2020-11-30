9 самых жуликоватых спортсменов в истории

За спортивными победами и золотыми медалями стоят годы упорных тренировок и преодоление себя. Или хитрые трюки изобретательных мошенников.
Фред Лорц
На Олимпиаде 1904 года в Сент-Луисе Фред Лорц, участник престижного марафона, опередил своих соперников, добравшись до финиша на автомобиле. Как оказалось, у него свело ноги после первой трети дистанции, и один из болельщиков предложил подбросить его. Но награду Лорц не получил, так как его автостоп заметил один из официальных наблюдателей.
По иронии судьбы спортсмен Томас Хикс, пришедший к финишу вторым и ставший лидером из-за дисквалификации Лорца, тоже победил не совсем законно: за 7 километров до конца дистанции тренер сделал ему укол, чтобы тот мог бежать дальше.
Борис Онищенко
На Олимпийских играх 1967 года в Монреале советский пятиборец Борис Онищенко был дисквалифицирован после громкого скандала. Борис был фаворитом соревнований: умелый наездник, меткий стрелок, пловец, шпажист и неутомимый бегун, он вел всю команду к победе.
И вот на фехтовании британский тренер заметил, что, несмотря на то что Онищенко не коснулся соперника, на табло зажглась сигнальная лампочка. Англичане потребовали проверить советского спортсмена.
Впрочем, первоначально речь о мошенничестве не шла: предполагался технический сбой, самопроизвольное короткое замыкание цепи электрической фиксации укола. Оказалось, что Онищенко был еще и талантливым техником: на внутренней стороне чашки шпаги располагалась кнопка, при помощи которой Онищенко мог зажигать лампочку на табло дистанционно.
После того как шпага с потайной кнопкой была заменена, Онищенко — лучший фехтовальщик в сборной СССР по современному пятиборью того периода — повторно победил англичанина уже «честной» шпагой. Затем он продолжил побеждать, выиграв восемь из оставшихся девяти боев.
Стелла Уолш
Американка польского происхождения начала спортивную карьеру еще в школе в Кливленде. Стелла участвовала в Олимпиаде 1932 года в сборной Польши, бегала на 100, 200, 400, 800 и 1000 м, прыгала в высоту и длину, метала ядро, диск и копье. Установила 46 рекордов Польши и 14 мировых рекордов.
Спортсменка погибла 4 декабря 1980 года в возрасте 69 лет: в Кливленде во время ограбления магазина она попыталась вступить в борьбу с грабителем и была застрелена.
По американскому закону все тела спортсменов, умерших от неестественных причин, подлежат вскрытию. Так, уже после смерти Стеллы выяснилось, что она была гермафродитом и имела двойной набор половых органов (мужские, правда, недоразвитые), а также Y-хромосому.
Роберто Рохас
Один из лучших вратарей в истории чилийского футбола и один из лучших вратарей мира в 1980-е годы решил помочь своей команде во время матча, на котором решалось, кто попадет на чемпионат мира 1990 года. Команда Чили сыграла с командой Бразилии со счетом 1:1, и во второй игре в спину Рохасу попала петарда.
Вратаря с многочисленными порезами и царапинами, из которых сочилась кровь, унесли с поля. Как потом оказалось, Рохас сам нанес себе травмы скальпелем, который прятал в перчатке. Команда Чили была отстранена, и на чемпионат мира поехали бразильцы. Рохас был пожизненно дисквалифицирован. В 2001 году, однако, дисквалификация была отменена.
Тигран Петросян и Виктор Корчной
Два гроссмейстера умудрились пройти путь от тесной дружбы до взаимной неприязни такого масштаба, что последние семь лет даже не разговаривали. В начале 1950-х Петросян и Корчной дружили семьями. Причем Петросян был женат на еврейке по имени Рона, а женой Корчного была армянка Бэла. Как писал в мемуарах Анатолий Карпов, когда шахматисты играли на турнире в Кюросао в 1962 году, Рона уговорила Бэлу убедить мужа проиграть Петросяну. В результате Петросян стал победителем турнира. А позже, выиграв у Михаила Ботвинника, чемпионом мира.
Не менее странный эпизод произошел и спустя 9 лет. Петросян и Корчной снова встретились за шахматным столом, и Корчной проиграл. Есть сведения, что сделал он это нарочно, под давлением властей, за что ему якобы обещали три поездки в страны капиталистического лагеря. Сам Корчной с жаром опроверг эти домыслы, однако в следующем году побывал на турнирах в Гастингсе, Амстердаме и на Пальма-де-Майорке.
Дружба между семьями Петросянов и Корчных прекратилась, после того как жена Петросяна насплетничала жене Корчного, что у ее мужа была любовница во время чемпионата в 1964 году (тот чемпионат Корчной у Петросяна выиграл).
После этого шахматисты едва терпели друг друга, и апофеозом стала их игра 1977 года в Одессе. У Петросяна была привычка трясти ногой, когда он задумывался. Это сильно раздражало Корчного, и тот начинал бить соперника по колену. Чтобы дело не дошло до настоящей драки, под столом даже ставили перегородку. Но во время решающего матча, когда Корчной выигрывал со счетом 3:1, Петросян снова тряс ногой. Корчной стал возмущаться, что не может сосредоточиться, и тогда Петросян просто отказался доигрывать матч.
Робин Херд
Один из основателей команды March принимал участие в мистификации, целью которой была победа гонщика его команды Витторио Брамбиллы на Гран-при Швеции 1975 года на трассе в Андерсторпе. Это был первый поул в карьере гонщика. Свой самый быстрый круг он проехал с результатом 1.24,630, показав среднюю скорость круга 170,918 км/ч. Многие были удивлены, как болид достиг такого ускорения. Робин Херд позже признался, что это не было заслугой гонщика.
Организаторы Гран-при фиксировали время круга с помощью специального светового луча. В британской команде догадались, что его можно перекрыть, и за несколько мгновений до того, как болид Брамбиллы пересек финишную линию, Херд махнул информационной доской и «случайно» перекрыл световой луч датчика пересечения линии.
Серхио Мотсоненг
Трасса супермарафонского забега Comrades в Африке начинается в Питермарицбурге и заканчивается в Дурбане. Или наоборот — в зависимости от того, проходит забег «вверх» или «вниз». Направление меняется ежегодно. Первая десятка победителей получает призы. Серхио Мотсоненг в 1999 году пришел к финишу девятым и стал одним из награжденных. Но позже выяснилось, что Серхио на части дистанции подменял брат-близнец Фика.
Камеры показали, что бегуны менялись минимум дважды. Доказать подлог помогло то, что близнецы носили часы на разных руках. Серхио был дисквалифицирован на 11 лет. В 2010-м он снова принял участие в забеге и снова получил дисквалификацию. На этот раз — за использование допинга.
Савао Фуни
На Олимпийских играх 1904 года японец Савао Фуни стал первым по прыжкам с шестом. Правда, его техника была оригинальной. Спортсмен воткнул шест перед планкой, а затем, забравшись по нему, перелез препятствие. Когда судьи объяснили ему, что нужно разбегаться, он разбежался. А затем повторил маневр.
Фуни не получил титул чемпиона, так как судьи дисквалифицировали его за нестандартный подход. Спортсмен заявил, что это дискриминация по расовому признаку. И газеты в Японии вышли с многочисленными статьями о нарушениях на Олимпийских играх. Неизвестно, действительно Фуни не понимал смысла прыжков или надеялся победить, используя пробелы в правилах, но после этого случая во время прыжков запрещается делать перехваты руками по шесту.
Император Нерон
Ну а самым первым читером в истории спорта можно считать императора Нерона. Он должен был принимать игры в Олимпии, но с помощью подкупа и запугивания судей умудрился дисквалифицировать абсолютно всех участников, после чего стал победителем в каждой дисциплине. Нерон распорядился добавить в программу Игр гонку на колесницах, причем его колесница была запряжена десятью лошадьми, а у остальных участников — традиционно парой.
Впрочем, потом император решил, что соперничество ему ни к чему, и в гордом одиночестве проехал по кругу под вопли подданных. В творческом конкурсе победителем стал тоже Нерон.
30 ноября 2020
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