9 самых жуликоватых спортсменов в истории

Два гроссмейстера умудрились пройти путь от тесной дружбы до взаимной неприязни такого масштаба, что последние семь лет даже не разговаривали. В начале 1950-х Петросян и Корчной дружили семьями. Причем Петросян был женат на еврейке по имени Рона, а женой Корчного была армянка Бэла. Как писал в мемуарах Анатолий Карпов, когда шахматисты играли на турнире в Кюросао в 1962 году, Рона уговорила Бэлу убедить мужа проиграть Петросяну. В результате Петросян стал победителем турнира. А позже, выиграв у Михаила Ботвинника, чемпионом мира.

Не менее странный эпизод произошел и спустя 9 лет. Петросян и Корчной снова встретились за шахматным столом, и Корчной проиграл. Есть сведения, что сделал он это нарочно, под давлением властей, за что ему якобы обещали три поездки в страны капиталистического лагеря. Сам Корчной с жаром опроверг эти домыслы, однако в следующем году побывал на турнирах в Гастингсе, Амстердаме и на Пальма-де-Майорке.

Дружба между семьями Петросянов и Корчных прекратилась, после того как жена Петросяна насплетничала жене Корчного, что у ее мужа была любовница во время чемпионата в 1964 году (тот чемпионат Корчной у Петросяна выиграл).

После этого шахматисты едва терпели друг друга, и апофеозом стала их игра 1977 года в Одессе. У Петросяна была привычка трясти ногой, когда он задумывался. Это сильно раздражало Корчного, и тот начинал бить соперника по колену. Чтобы дело не дошло до настоящей драки, под столом даже ставили перегородку. Но во время решающего матча, когда Корчной выигрывал со счетом 3:1, Петросян снова тряс ногой. Корчной стал возмущаться, что не может сосредоточиться, и тогда Петросян просто отказался доигрывать матч.

Робин Херд