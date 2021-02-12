Как бороться с плесенью, если чернота стала появляться на матрасе

Плесень на матрасе - не шутки, а серьезная угроза здоровью

Причины возникновения

Если в помещении уже есть плесень, она может распространиться на матрас / Фото: rbsmi.ru

Еда и напитки могут стать причиной размножения патогенных микроорганизмов / Фото: static.ernur.kz

Народные средства

После всех процедур вынесите матрас на свежий воздух / Фото: koffkindom.ru

Молодая хвоя продезинфицирует матрас и устранит неприятный аромат / Фото:i.mycdn.me

Перекись и аммиак осветляют темные пятна и оказывают антисептический эффект / Фото: legkovmeste.ru

Полезные свойства соды пригодятся и для чистки матраса / Фото: navolne.life

Чайное дерево эффективно борется с грибковыми инфекциями / Фото: stopklopu.com

Лук - еще один природный нейтрализатор патогенов / Фото: diabet-expert.com

Химические средства

Важно продезинфицировать загрязненные участки, нейтрализовать запах и высушить изделие / Фото: himchistka-divana-spb.ru

В запущенных случаях стоит использовать бытовую химию

В конце тщательно пропылесосьте матрас / Фото: ratatum.com

Профилактика возникновения плесени

Проветривайте спальню каждый день, вне зависимости от погоды / Фото: domik.ua

Подстилайте в детскую кроватку клеенку, чтобы там всегда было сухо / Фото: g02.a.alicdn.com

Регулярно заменяйте постельное белье на свежее / Фото: nastroy . net