Как бороться с плесенью, если чернота стала появляться на матрасе

Плесень на матрасе - не шутки, а серьезная угроза здоровью
Плесень - крайне нежелательная гостья в любом доме. Особенно, когда дело касается матрасов. На первых порах обнаружить грибок довольно сложно. Сперва инфекция проступает в виде единичных темных точек, но постепенно охватывает все большую территорию. В результате матрас покрывается обширными черными пятнами. Объявлять войну грибку нужно незамедлительно, поскольку он может нанести вред не только изделию, но и здоровью. В этой статье мы подскажем, как бороться с плесенью в домашних условиях.
Причины возникновения
Если в помещении уже есть плесень, она может распространиться на матрас / Фото: rbsmi.ru
1. Сочетание сырости, грязи и тепла - идеальные условия для возникновения грибка.
2. Повышенный уровень влажности, поэтому необходимо регулярно проветривать комнаты и пропускать солнечный свет.
3. Если матрас находится в помещении, где уже есть зараженные участки, грибок доберется и до спальной принадлежности.
4. Употребление пищи и напитков в постели. Крошки или пролитые жидкости станут катализатором для плесени.
Еда и напитки могут стать причиной размножения патогенных микроорганизмов / Фото: static.ernur.kz
5. Продукты жизнедеятельности человека. В основном грибок появляется на детских матрасах, если оставлять малышей без подгузников.
6. Влажный наполнитель после очищения изделия. Важно тщательно просушить матрас, поскольку остатки жидкости создадут благоприятные условия для плесени.
Если вы заметили грибок, сразу же прекращайте пользоваться пораженными вещами. При попадании в организм микроскопических спор плесени могут развиваться болезни дыхательной системы (астма, бронхит) и кожные заболевания. Другой вариант - заменить старое изделие на новое, усовершенствованное. Современные матрасы изготавливают с «дышащим» наполнителем и вентилируемым чехлом, что существенно снижает риск возникновения плесени.
Народные средства
После всех процедур вынесите матрас на свежий воздух / Фото: koffkindom.ru
Для начала нужно оценить состояние матраса и степень грибкового поражения. Далее обработайте изделие одним из дезинфицирующих средств. После вынесите на улицу, чтобы матрас хорошо проветрился и просох. Повторяйте процедуру в течение нескольких дней, пока окончательно не убедитесь в победе над плесенью. Рассмотрим подробнее народные методы борьбы с грибком.
1. Смешайте в равных частях двууглекислый натрий и пищевую соду. Посыпьте участок с плесенью и оставьте матрас на 3 дня. За это время вещества поглотят затхлый аромат.
Молодая хвоя продезинфицирует матрас и устранит неприятный аромат / Фото:i.mycdn.me
2. Срежьте несколько веточек молодых хвойных деревьев, мелко нарежьте и разложите между кроватью и матрасом. Хвоя впитает излишнюю влагу и окажет дезинфицирующий эффект.
3. Смешайте соду, лимонный сок и уксус до кашеобразного состояния. Нанесите смесь на пораженный участок и оставьте примерно на час. Спустя отведенное время сотрите излишки и просушите влажную зону.
Перекись и аммиак осветляют темные пятна и оказывают антисептический эффект / Фото: legkovmeste.ru
4. Обработайте грибковые участки 3% перекисью водорода и оставьте на полчаса. После промойте пятна теплой водой с хозяйственным мылом и высушите матрас.
5. Соедините воду с аммиаком в равных пропорциях. Смочите салфетку и обработайте ею загрязненные участки. Оставьте до полного высыхания. Разведите отбеливающий стиральный порошок и удалите им остатки аммиака.
Полезные свойства соды пригодятся и для чистки матраса / Фото: navolne.life
6. Сделайте раствор из 1 ч.л. пищевой соды и 1 л горячей воды. Нанесите средство на участки с плесенью, оставьте до полного высыхания, а затем промойте чистой водой.
7. Этот лайфхак поможет отстирать чехол от матраса. 2 ст.л. соли смешайте с 1 ст.л. нашатырного спирта и прокипятите. Вотрите жидкость в загрязнения и постирайте в машинке с антигрибковым средством.
Чайное дерево эффективно борется с грибковыми инфекциями / Фото: stopklopu.com
8. В ведре теплой воды разведите 5 капель масла чайного дерева. Нанесите раствор на всю поверхность изделия, а затем оставьте сушиться матрас на свежем воздухе. Чайное дерево обладает антибактериальными свойствами и эффективно избавляет от плесени.
9. Обильно посыпьте матрас содовым порошком и оставьте на 3 часа. Далее тщательно пройдитесь по изделию пылесосом.
Лук - еще один природный нейтрализатор патогенов / Фото: diabet-expert.com
10. Натрите наматрасник луковым соком, предварительно разрезав овощ пополам. Спустя 15 минут смойте средство теплой водой и просушите.
Важно! Ни в коем случае не распыляйте на матрас парфюм или спиртовой дезодорант. Так вы не удалите неприятный запах, а сделаете еще более непереносимым и образуете на материале грязные разводы. Также можно сдать спальную принадлежность в химчистку, когда нет времени возиться с плесенью самостоятельно.
Химические средства
Важно продезинфицировать загрязненные участки, нейтрализовать запах и высушить изделие / Фото: himchistka-divana-spb.ru
Если ситуация критическая или запущенная, придется воспользоваться бытовой химией. Обязательно надевайте защитные перчатки и респиратор, а также не подпускайте близко детей и животных. При возможности проводите чистку на свежем воздухе.
1. Разведите в литре воды 1 колпачок белизны и обработайте темные пятна поролоновой губкой.
В запущенных случаях стоит использовать бытовую химию
2. Используйте специально предназначенные спреи вроде «Абедиса», «Фонглифлюида» и «Mellerud». Они хорошо справляются с органическими инфекциями и не обесцвечивают покрытие матраса. При низких температурах в комнате лучше не использовать.
3. Дезинфицирующее средство «Дали» не содержит токсичных веществ и помимо плесени удаляет следы водорослей и мха.
4. Жидкие вещества «Олимп Стоп-плесень» или «Mavix-Bio» применяйте в соответствии с инструкцией.
В конце тщательно пропылесосьте матрас / Фото: ratatum.com
5. Препарат широкого спектра «Белинка» удалит плесень даже в помещениях с повышенной влажностью. Не портит цвет изделия, но не походит для устранения цветных пятен.
После очистки оставьте матрас до полного высыхания, а затем тщательно пропылесосьте. Пользоваться обработанным изделием можно не раньше, чем через 3-4 дня.
Профилактика возникновения плесени
Проветривайте спальню каждый день, вне зависимости от погоды / Фото: domik.ua
Очищением матраса дело не заканчивается. Каждую неделю необходимо тщательно осматривать изделие на наличие грибка. Также соблюдайте следующие рекомендации, чтобы не допустить повторного заражения.
1. Регулярно проветривайте помещение и проводите очистку вентиляционной системы.
2. Позаботьтесь, чтобы дом или квартира были хорошо утеплены, а стены и пол не промерзали.
3. Во время уборки опрыскивайте мебель и текстильные изделия маслом чайного дерева.
Подстилайте в детскую кроватку клеенку, чтобы там всегда было сухо / Фото: g02.a.alicdn.com
4. Если оставляете малышей в кровати без подгузника, подстилайте клеенку.
5. Наденьте на изделие плотный чехол, регулярно меняйте постельное белье и просушивайте подушки и матрас на открытом воздухе.
6. Не ешьте и не пейте в кровати.
Регулярно заменяйте постельное белье на свежее / Фото: nastroy.net
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